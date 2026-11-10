Il derby di Siviglia, conosciuto in città come El Gran Derbi, è una delle sfide più sentite e combattute del calcio mondiale. Il 21 novembre 2026 il Sevilla FC ospiterà i rivali cittadini del Real Betis allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán per un’importante sfida di Liga.

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Quando si gioca Sevilla FC-Real Betis?

LaLiga - Game Week 13 21 nov 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Dove acquistare i biglietti per Sevilla FC-Real Betis?

Il modo migliore per acquistare i biglietti per il derby di Siviglia è farlo direttamente sul sito ufficiale del Sevilla FC. Acquistandoli dal club avrai la certezza che siano autentici e al prezzo di listino. Tuttavia, vista l’enorme richiesta locale e internazionale per questa sfida, i biglietti sulla piattaforma ufficiale possono esaurirsi rapidamente. StubHub è un’alternativa affidabile per trovare un posto allo stadio il giorno della partita se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Sevilla FC-Real Betis?

I biglietti standard al prezzo di listino, disponibili sulla piattaforma ufficiale del Sevilla FC, partono da 90 €. I prezzi variano in base alla categoria e alla posizione del posto all’interno dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Se i biglietti della vendita generale ufficiale si esauriscono, le piattaforme di rivendita come StubHub offrono un’alternativa per trovare posti all’ultimo minuto, con prezzi a partire da circa 100 €.

Tutto quello che c’è da sapere su Sevilla FC-Real Betis

El Gran Derbi è una sfida profondamente radicata nella cultura andalusa. Dal loro primo incontro ufficiale, agli inizi del XX secolo, Sevilla FC e Real Betis hanno dato vita a innumerevoli partite memorabili. La rivalità rappresenta una storica divisione della città e dà un peso enorme a ogni contrasto, goal e vittoria.

Il Sevilla FC, tradizionalmente il club più titolato nelle competizioni europee, avrà il vantaggio di giocare in casa davanti al pubblico del Ramón Sánchez-Pizjuán. Il Real Betis, noto per i suoi tifosi fedeli e calorosi, punterà a zittire il pubblico di casa e a riportare la vittoria nella parte biancoverde della città. Per i tifosi in trasferta e gli spettatori neutrali, assistere a questa partita è un’esperienza da vivere almeno una volta, capace di racchiudere tutta la passione del calcio spagnolo.

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