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Come acquistare i biglietti per Siviglia-Real Betis: date del derby di Siviglia, prezzi e altro

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Ecco esattamente come assicurarsi i biglietti per il derby di Siviglia

Il derby di Siviglia, conosciuto in città come El Gran Derbi, è una delle sfide più sentite e combattute del calcio mondiale. Il 21 novembre 2026 il Sevilla FC ospiterà i rivali cittadini del Real Betis allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán per un’importante sfida di Liga.

GOAL ha tutte le informazioni essenziali per assicurarti i posti migliori per questo derby imperdibile. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti.

Quando si gioca Sevilla FC-Real Betis?

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LaLiga - Game Week 13
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Dove acquistare i biglietti per Sevilla FC-Real Betis?

Il modo migliore per acquistare i biglietti per il derby di Siviglia è farlo direttamente sul sito ufficiale del Sevilla FC. Acquistandoli dal club avrai la certezza che siano autentici e al prezzo di listino. Tuttavia, vista l’enorme richiesta locale e internazionale per questa sfida, i biglietti sulla piattaforma ufficiale possono esaurirsi rapidamente. StubHub è un’alternativa affidabile per trovare un posto allo stadio il giorno della partita se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Sevilla FC-Real Betis?

I biglietti standard al prezzo di listino, disponibili sulla piattaforma ufficiale del Sevilla FC, partono da 90 €. I prezzi variano in base alla categoria e alla posizione del posto all’interno dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Se i biglietti della vendita generale ufficiale si esauriscono, le piattaforme di rivendita come StubHub offrono un’alternativa per trovare posti all’ultimo minuto, con prezzi a partire da circa 100 €.

Tutto quello che c’è da sapere su Sevilla FC-Real Betis

El Gran Derbi è una sfida profondamente radicata nella cultura andalusa. Dal loro primo incontro ufficiale, agli inizi del XX secolo, Sevilla FC e Real Betis hanno dato vita a innumerevoli partite memorabili. La rivalità rappresenta una storica divisione della città e dà un peso enorme a ogni contrasto, goal e vittoria.

Il Sevilla FC, tradizionalmente il club più titolato nelle competizioni europee, avrà il vantaggio di giocare in casa davanti al pubblico del Ramón Sánchez-Pizjuán. Il Real Betis, noto per i suoi tifosi fedeli e calorosi, punterà a zittire il pubblico di casa e a riportare la vittoria nella parte biancoverde della città. Per i tifosi in trasferta e gli spettatori neutrali, assistere a questa partita è un’esperienza da vivere almeno una volta, capace di racchiudere tutta la passione del calcio spagnolo.

I precedenti

Testa a testa

SivigliaPareggioReal Betis
1
2
2
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2
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1
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SEV
1
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5Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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