Come acquistare i biglietti per Siviglia-Osasuna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Siviglia ospita l'Osasuna lunedì 26 ottobre 2026 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia.

Le sfide tra le due squadre al Ramón Sánchez-Pizjuán sono spesso equilibrate: ai pareggi con pochi goal si affiancano vittorie dei padroni di casa con un solo goal di scarto. L'Osasuna ha però dimostrato di poter battere gli andalusi, imponendosi per 2-1 nel loro più recente incontro di campionato.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Siviglia-Osasuna, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Siviglia-Osasuna di Liga?

Siviglia-Osasuna si gioca allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia lunedì 26 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 10 26 ott 2026 - 16:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Come acquistare i biglietti per Siviglia-Osasuna di Liga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti di Siviglia FC-CA Osasuna allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán:

1. Biglietteria ufficiale del club

Sito ufficiale del Siviglia FC: acquistare i biglietti direttamente attraverso il portale ufficiale del Siviglia FC è il metodo più affidabile. I biglietti sono venduti al prezzo nominale, senza maggiorazioni applicate dai rivenditori.

Biglietterie dello stadio: i biglietti ordinari ancora disponibili possono essere acquistati direttamente alle biglietterie (Taquillas) dello stadio Ramón Sánchez-Pizjuán nei giorni precedenti la partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: se i biglietti attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli messi in vendita tramite i canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Siviglia-Osasuna di Liga?

Per le partite di Liga come Siviglia FC-CA Osasuna, i prezzi dei biglietti variano generalmente in base al settore e alla domanda:

1. Prezzi dei canali ufficiali del club

Acquistando direttamente attraverso i canali ufficiali del Siviglia FC, i prezzi nominali dei biglietti ordinari sono generalmente compresi tra:

Dietro le porte (Gol Norte / Gol Sur): 30-50 €

Tribune laterali (Fondo / Preferencia, anello superiore): 50-75 €

Tribune laterali (Fondo / Preferencia, anello inferiore / settore centrale): 75-120+ €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali messi in vendita dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti ordinari più economici: circa 50-60 €

Prezzo medio del biglietto: circa 90-150 €

Pacchetti VIP e hospitality: da circa 220 € fino a oltre 1.500 € per l'accesso alle lounge premium e ai posti migliori.

Siviglia-Osasuna di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Siviglia e Osasuna

Il Siviglia arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Liga, nelle quali ha segnato cinque goal e ne ha subiti sei. Nell'ultima partita ha perso 3-1 in casa contro il Barcellona, ma prima aveva vinto due gare di campionato consecutive, battendo il Valencia per 1-0 e il Deportivo de A Coruña con lo stesso risultato. L'unica altra sconfitta in questa serie è arrivata contro l'Atlético Madrid a fine agosto, per 3-1.

Il recente rendimento dell'Osasuna è invece negativo. La squadra di Ramis ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato, pareggiandone una e perdendone tre: l'unica nota positiva è il successo contro il Getafe. Non ha segnato nelle ultime tre gare e nell'ultima uscita ha subito quattro goal contro l'Atlético Madrid, in una serie che l'ha vista incassare quindici reti in quattro partite.

Siviglia-Osasuna: i precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta nell'aprile 2026, quando l'Osasuna ha ospitato il Siviglia e ha vinto 2-1 in Liga. Negli ultimi cinque scontri diretti il bilancio è in equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio. In casa, il Siviglia ha vinto questa sfida per 1-0 nel novembre 2025, ma ha anche pareggiato 1-1 in due occasioni al Sánchez-Pizjuán.