Come acquistare i biglietti per Siviglia-Malaga: prezzi per LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Il Siviglia ospita il Malaga domenica 6 dicembre 2026 allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia.

Gli ultimi confronti ufficiali tra le due squadre risalgono alla stagione 2017-18 della Liga, conclusa con una vittoria di misura del Siviglia per 1-0 in trasferta alla Rosaleda. Le sfide precedenti hanno spesso regalato partite intense, tra cui quella da sei goal terminata 4-2 per il Malaga nel maggio 2017.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Siviglia-Malaga, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Siviglia-Malaga di Liga?

Siviglia-Malaga si gioca domenica 6 dicembre 2026 allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia.

LaLiga - Game Week 15 6 dic 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Come acquistare i biglietti di Siviglia-Malaga di Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Siviglia e Malaga:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente sul sito ufficiale del Sevilla FC o presso la biglietteria offre il canale più sicuro e autorizzato, soprattutto per la vendita al pubblico e le quote riservate ai soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Siviglia-Malaga di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Siviglia e Malaga:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard: I prezzi vanno generalmente da 30 a 120 € .

I prezzi vanno generalmente da . Pacchetti hospitality ufficiali del club: I prezzi vanno generalmente da circa 200 € a oltre 450 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali di vendita ufficiali del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita standard: Prezzi a partire da circa 60-90 €

Prezzi a partire da circa Posti premium o molto richiesti: I prezzi salgono spesso a partire da 150 € fino a oltre 350 €.

Siviglia-Malaga di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Siviglia-Malaga: lo stato di forma

Il Siviglia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Una di queste si è conclusa con una sconfitta per 1-3 contro il Getafe in Liga; in questo periodo ha perso anche 4-1 contro il Real Madrid. I risultati positivi sono arrivati con la vittoria per 2-0 sull’Osasuna in campionato e quella sullo Sporting Hortaleza in Coppa del Re, mentre lo 0-0 con il Deportivo Alavés è il risultato più recente prima di questa partita. In queste cinque gare il Siviglia ha segnato sei goal e ne ha subiti otto.

Il Malaga ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-2 contro il Racing Santander in campionato; nello stesso periodo ha perso anche 2-1 contro il Real Betis e 2-5 contro la Real Sociedad. La vittoria sullo Sporting de Alcazar in Coppa del Re e il pareggio per 1-1 con il Deportivo Alavés sono gli unici risultati positivi. In queste cinque gare il Malaga ha segnato sei goal e ne ha subiti tredici.

Siviglia-Malaga: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al febbraio 2018, quando il Siviglia vinse 1-0 in trasferta contro il Malaga in Liga. Nelle ultime cinque sfide dirette, tutte disputate in Liga, il Siviglia ha ottenuto quattro vittorie contro una del Malaga. In quelle partite il Siviglia ha segnato nove goal, il Malaga sette.