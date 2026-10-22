Nel più recente confronto di campionato, disputato il 14 febbraio 2026 al Ramón Sánchez Pizjuán, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al termine di una partita combattuta.
Prima di quel pareggio, il Deportivo Alavés aveva battuto di misura il Siviglia per 1-0 nella sfida di Copa del Rey del dicembre 2025.
Quando si gioca Siviglia-Deportivo Alavés in Liga?
Siviglia-Deportivo Alavés si gioca allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia domenica 8 novembre 2026.
Come acquistare i biglietti per Siviglia-Deportivo Alavés di Liga?
Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra Siviglia e Deportivo Alavés allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, ci sono alcune opzioni principali, a seconda di quanto presto si desidera prenotare e dell’eventuale iscrizione al club:
1. Canali ufficiali del club
- Biglietteria ufficiale del club: È possibile acquistare i biglietti standard direttamente tramite la piattaforma ufficiale del Siviglia FC. La vendita al pubblico apre in genere circa 5-7 giorni prima del calcio d’inizio. Se la partita risulta esaurita, è possibile riprovare circa 48 ore prima del calcio d’inizio, quando gli abbonati rimettono spesso a disposizione del club i posti che non utilizzeranno.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite. I prezzi delle rivendite tra tifosi possono variare, quindi è importante verificare i termini e le condizioni della piattaforma su cui si acquista.
Quanto costano i biglietti per Siviglia-Deportivo Alavés di Liga?
Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Siviglia-Deportivo Alavés di Liga, sia sui canali ufficiali del club sia sul mercato secondario:
1. Canali ufficiali del club
- Ingresso standard / posti base: I biglietti standard costano generalmente da 30 € a 90 €, a seconda del settore e della zona dello stadio.
- Tribuna principale (Preferencia): I posti premium nei settori inferiori o centrali della tribuna principale, con visuale al coperto, costano da 90 € a oltre 250 €.
- Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti executive ufficiali, che includono sedili imbottiti, accesso alla lounge e servizio di ristorazione, costano generalmente da 150 € a oltre 500 €.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Prezzi di rivendita più bassi: I prezzi di partenza per questa partita si aggirano tra 40 € e 55 € per posti negli anelli superiori o dietro le porte.
- Prezzo medio di mercato: In media, tra 195 € e 210 € considerando i vari settori dello stadio.
- Posti sui lati lunghi e rivendita premium: I posti in posizione migliore sui lati lunghi o negli anelli inferiori costano generalmente da 125 € a oltre 240 €, a seconda della disponibilità e della domanda in prossimità della partita.
Siviglia-Deportivo Alavés di Liga: tutto quello che c’è da sapere
Lo stato di forma di Siviglia e Deportivo Alavés
Il Siviglia arriva a questa partita dopo risultati alterni: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha perso 1-3 in amichevole contro l’Aston Villa, dopo una sconfitta per 1-3 contro il Barcellona in Liga. In precedenza aveva battuto il Deportivo de A Coruna per 1-0 in trasferta e il Valencia per 1-0 in casa in due partite consecutive di campionato. In queste cinque gare, il Siviglia ha segnato quattro goal e ne ha subiti otto.
Anche l’Alavés ha avuto un rendimento discontinuo, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. La gara più recente si è conclusa con un pareggio senza reti contro l’Athletic Bilbao, mentre il risultato più pesante è stato la sconfitta per 1-0 contro il Valencia. La vittoria per 5-2 sull’Osasuna è stata la prestazione migliore di questa serie. Gli ospiti hanno segnato otto goal e ne hanno subiti quattro in queste cinque partite.
Siviglia-Deportivo Alavés: i precedenti recenti
L’ultimo confronto tra i due club risale al febbraio 2026, quando Siviglia e Alavés hanno pareggiato 1-1 in una partita di Liga al Sánchez Pizjuán. Prima di allora, l’Alavés aveva battuto il Siviglia 1-0 in Copa del Rey nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio, e il bilancio dei goal è equilibrato.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|9
|9
|0
|0
|39
|9
|+30
|27
V
V
V
V
V
|2
|9
|7
|1
|1
|19
|8
|+11
|22
V
V
V
V
V
|3
|9
|7
|0
|2
|23
|9
|+14
|21
V
V
S
V
V
|4
|9
|6
|1
|2
|16
|14
|+2
|19
S
V
D
V
V
|5
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|0
|16
V
V
V
S
V
|6
|9
|4
|2
|3
|14
|16
|-2
|14
S
D
S
V
V
|7
|9
|3
|2
|4
|13
|10
|+3
|11
S
S
D
S
S
|8
|9
|2
|5
|2
|10
|7
|+3
|11
V
D
V
D
D
|9
|9
|2
|5
|2
|13
|12
|+1
|11
D
S
D
S
D
|10
|9
|3
|2
|4
|10
|18
|-8
|11
V
S
D
S
S
|11
|9
|2
|4
|3
|15
|17
|-2
|10
V
D
D
S
S
|12
|9
|2
|3
|4
|13
|13
|0
|9
D
S
V
V
S
|13
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|-1
|9
S
D
D
D
V
|14
|8
|2
|3
|3
|12
|17
|-5
|9
D
D
V
S
V
|15
|9
|2
|3
|4
|5
|11
|-6
|9
D
S
V
S
D
|16
|9
|2
|2
|5
|11
|12
|-1
|8
S
D
S
S
V
|17
|9
|2
|2
|5
|13
|25
|-12
|8
S
D
S
S
V
|18
|9
|1
|4
|4
|11
|17
|-6
|7
D
D
V
S
D
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|15
|-9
|6
D
D
S
V
S
|20
|9
|0
|4
|5
|6
|18
|-12
|4
S
D
S
S
D