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Come acquistare i biglietti per Siviglia-Deportivo Alavés: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Siviglia affronta il Deportivo Alaves nella Liga. Ecco come assicurarti i biglietti.

Nel più recente confronto di campionato, disputato il 14 febbraio 2026 al Ramón Sánchez Pizjuán, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al termine di una partita combattuta.

Prima di quel pareggio, il Deportivo Alavés aveva battuto di misura il Siviglia per 1-0 nella sfida di Copa del Rey del dicembre 2025.

Quando si gioca Siviglia-Deportivo Alavés in Liga?

Siviglia-Deportivo Alavés si gioca allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia domenica 8 novembre 2026.

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LaLiga - Game Week 12
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Come acquistare i biglietti per Siviglia-Deportivo Alavés di Liga?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra Siviglia e Deportivo Alavés allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, ci sono alcune opzioni principali, a seconda di quanto presto si desidera prenotare e dell’eventuale iscrizione al club:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: È possibile acquistare i biglietti standard direttamente tramite la piattaforma ufficiale del Siviglia FC. La vendita al pubblico apre in genere circa 5-7 giorni prima del calcio d’inizio. Se la partita risulta esaurita, è possibile riprovare circa 48 ore prima del calcio d’inizio, quando gli abbonati rimettono spesso a disposizione del club i posti che non utilizzeranno.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite. I prezzi delle rivendite tra tifosi possono variare, quindi è importante verificare i termini e le condizioni della piattaforma su cui si acquista.

Quanto costano i biglietti per Siviglia-Deportivo Alavés di Liga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Siviglia-Deportivo Alavés di Liga, sia sui canali ufficiali del club sia sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali del club

  • Ingresso standard / posti base: I biglietti standard costano generalmente da 30 € a 90 €, a seconda del settore e della zona dello stadio.
  • Tribuna principale (Preferencia): I posti premium nei settori inferiori o centrali della tribuna principale, con visuale al coperto, costano da 90 € a oltre 250 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti executive ufficiali, che includono sedili imbottiti, accesso alla lounge e servizio di ristorazione, costano generalmente da 150 € a oltre 500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Prezzi di rivendita più bassi: I prezzi di partenza per questa partita si aggirano tra 40 € e 55 € per posti negli anelli superiori o dietro le porte.
  • Prezzo medio di mercato: In media, tra 195 € e 210 € considerando i vari settori dello stadio.
  • Posti sui lati lunghi e rivendita premium: I posti in posizione migliore sui lati lunghi o negli anelli inferiori costano generalmente da 125 € a oltre 240 €, a seconda della disponibilità e della domanda in prossimità della partita.

Siviglia-Deportivo Alavés di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Siviglia e Deportivo Alavés

Il Siviglia arriva a questa partita dopo risultati alterni: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha perso 1-3 in amichevole contro l’Aston Villa, dopo una sconfitta per 1-3 contro il Barcellona in Liga. In precedenza aveva battuto il Deportivo de A Coruna per 1-0 in trasferta e il Valencia per 1-0 in casa in due partite consecutive di campionato. In queste cinque gare, il Siviglia ha segnato quattro goal e ne ha subiti otto.

Anche l’Alavés ha avuto un rendimento discontinuo, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. La gara più recente si è conclusa con un pareggio senza reti contro l’Athletic Bilbao, mentre il risultato più pesante è stato la sconfitta per 1-0 contro il Valencia. La vittoria per 5-2 sull’Osasuna è stata la prestazione migliore di questa serie. Gli ospiti hanno segnato otto goal e ne hanno subiti quattro in queste cinque partite.

SEV

SEV - Forma

COR
V0-1
BAR
S1-3
AVL
S1-3
LEV
D3-3
RMA
S4-1
Gol segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ALA

ALA - Forma

SAN
S2-1
VAL
S0-1
ATH
D0-0
ATM
S1-2
CEL
S2-1
Gol segnato (subito)
3/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Siviglia-Deportivo Alavés: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al febbraio 2026, quando Siviglia e Alavés hanno pareggiato 1-1 in una partita di Liga al Sánchez Pizjuán. Prima di allora, l’Alavés aveva battuto il Siviglia 1-0 in Copa del Rey nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio, e il bilancio dei goal è equilibrato.

Testa a testa

SivigliaPareggioDeportivo Alaves
1
2
2
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
Coppa del Rey
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Siviglia badge
Siviglia
SEV
0
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Siviglia badge
Siviglia
SEV
2
FIN
LaLiga
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FIN
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Siviglia badge
Siviglia
SEV
1
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
S
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
S
V
D
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
S
V
6
SivigliaSivigliaSEV
94231416-214
S
D
S
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
S
S
D
S
S
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
D
V
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
S
D
S
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
S
D
S
S
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
D
D
S
S
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
S
V
V
S
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
S
D
D
D
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
V
S
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
S
V
S
D
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
S
D
S
S
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
S
D
S
S
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
V
S
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
S
V
S
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
S
D
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
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