Nel più recente confronto di campionato, disputato il 14 febbraio 2026 al Ramón Sánchez Pizjuán, le due squadre hanno pareggiato 1-1 al termine di una partita combattuta.

Prima di quel pareggio, il Deportivo Alavés aveva battuto di misura il Siviglia per 1-0 nella sfida di Copa del Rey del dicembre 2025.

Quando si gioca Siviglia-Deportivo Alavés in Liga?

Siviglia-Deportivo Alavés si gioca allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia domenica 8 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 12 6 nov 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Come acquistare i biglietti per Siviglia-Deportivo Alavés di Liga?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra Siviglia e Deportivo Alavés allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, ci sono alcune opzioni principali, a seconda di quanto presto si desidera prenotare e dell’eventuale iscrizione al club:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: È possibile acquistare i biglietti standard direttamente tramite la piattaforma ufficiale del Siviglia FC. La vendita al pubblico apre in genere circa 5-7 giorni prima del calcio d’inizio. Se la partita risulta esaurita, è possibile riprovare circa 48 ore prima del calcio d’inizio, quando gli abbonati rimettono spesso a disposizione del club i posti che non utilizzeranno.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite. I prezzi delle rivendite tra tifosi possono variare, quindi è importante verificare i termini e le condizioni della piattaforma su cui si acquista.

Quanto costano i biglietti per Siviglia-Deportivo Alavés di Liga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per Siviglia-Deportivo Alavés di Liga, sia sui canali ufficiali del club sia sul mercato secondario:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso standard / posti base: I biglietti standard costano generalmente da 30 € a 90 € , a seconda del settore e della zona dello stadio.

Tribuna principale (Preferencia): I posti premium nei settori inferiori o centrali della tribuna principale, con visuale al coperto, costano da 90 € a oltre 250 € .

Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti executive ufficiali, che includono sedili imbottiti, accesso alla lounge e servizio di ristorazione, costano generalmente da 150 € a oltre 500 € .

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di rivendita più bassi: I prezzi di partenza per questa partita si aggirano tra 40 € e 55 € per posti negli anelli superiori o dietro le porte.

Prezzo medio di mercato: In media, tra 195 € e 210 € considerando i vari settori dello stadio.

Posti sui lati lunghi e rivendita premium: I posti in posizione migliore sui lati lunghi o negli anelli inferiori costano generalmente da 125 € a oltre 240 € , a seconda della disponibilità e della domanda in prossimità della partita.

Siviglia-Deportivo Alavés di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Siviglia e Deportivo Alavés

Il Siviglia arriva a questa partita dopo risultati alterni: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha perso 1-3 in amichevole contro l’Aston Villa, dopo una sconfitta per 1-3 contro il Barcellona in Liga. In precedenza aveva battuto il Deportivo de A Coruna per 1-0 in trasferta e il Valencia per 1-0 in casa in due partite consecutive di campionato. In queste cinque gare, il Siviglia ha segnato quattro goal e ne ha subiti otto.

Anche l’Alavés ha avuto un rendimento discontinuo, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. La gara più recente si è conclusa con un pareggio senza reti contro l’Athletic Bilbao, mentre il risultato più pesante è stato la sconfitta per 1-0 contro il Valencia. La vittoria per 5-2 sull’Osasuna è stata la prestazione migliore di questa serie. Gli ospiti hanno segnato otto goal e ne hanno subiti quattro in queste cinque partite.

Siviglia-Deportivo Alavés: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al febbraio 2026, quando Siviglia e Alavés hanno pareggiato 1-1 in una partita di Liga al Sánchez Pizjuán. Prima di allora, l’Alavés aveva battuto il Siviglia 1-0 in Copa del Rey nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio, e il bilancio dei goal è equilibrato.