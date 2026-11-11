Lo Sheffield United ospita il West Ham United venerdì 4 Desember 2026 al Bramall Lane di Sheffield.

L’ultimo incontro ufficiale tra le due squadre risale a gennaio 2024: finì 2-2 al Bramall Lane, durante la loro stagione in Premier League. Prima di quella sfida, nel settembre 2023, il West Ham aveva ottenuto una netta vittoria per 2-0 sullo Sheffield United al London Stadium.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Sheffield United-West Ham United, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Sheffield United-West Ham United di Championship?

Sheffield United-West Ham United si gioca venerdì 4 Desember 2026 al Bramall Lane di Sheffield.

Championship - Game Week 19 4 dic 2026 - 15:00 Bramall Lane

Come acquistare i biglietti di Sheffield United-West Ham United di Championship?

Per acquistare i biglietti della sfida di Championship tra Sheffield United e West Ham United, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare direttamente la pagina ufficiale di vendita dei biglietti dello Sheffield United per i posti riservati ai tifosi di casa, oppure il sito ufficiale del West Ham United per i dettagli sui biglietti destinati ai tifosi ospiti e sulla vendita ai soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando quelli disponibili attraverso i canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Sheffield United-West Ham United di Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la sfida di Championship tra Sheffield United e West Ham United:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per adulti: Generalmente costano da 25 a 45 sterline , a seconda della categoria del posto e del settore dello stadio.

Generalmente costano da , a seconda della categoria del posto e del settore dello stadio. Biglietti a prezzo ridotto e per ragazzi: Costano in genere da 15 a 25 sterline.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti di rivendita: Per i posti standard negli anelli superiori o inferiori, i prezzi partono generalmente da circa 40-60 sterline .

Per i posti standard negli anelli superiori o inferiori, i prezzi partono generalmente da circa . Biglietti premium o molto richiesti: Costano in genere da 80 a oltre 150 sterline, a seconda della disponibilità e della posizione esatta del posto.

Sheffield United-West Ham United di Championship: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Sheffield United e West Ham United

Lo Sheffield United arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare di Championship. Il risultato più recente è una vittoria per 3-2 in trasferta contro il Preston North End; dopo aver battuto il Wrexham 1-0, ha pareggiato 1-1 contro il Derby County. In queste cinque partite lo Sheffield United ha segnato sette goal e ne ha subiti sette. Ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato.

Il West Ham ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Championship. Il risultato più recente è un pareggio per 3-3 sul campo del Cardiff City, arrivato dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il West Bromwich Albion. In precedenza, il West Ham aveva vinto 6-0 in trasferta contro il Lincoln City e 1-0 sul campo dello Swansea City. Nelle cinque partite ha segnato 13 goal e ne ha subiti 13.

Sheffield United-West Ham United: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale a gennaio 2024, quando Sheffield United e West Ham pareggiarono 2-2 al Bramall Lane in Premier League. Prima di allora, nel settembre 2023, il West Ham vinse 2-0 al London Stadium. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il West Ham è in vantaggio con tre vittorie contro una dello Sheffield United e un pareggio. In quelle cinque partite il West Ham ha segnato 11 goal, contro i cinque dello Sheffield United.