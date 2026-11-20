Lo Sheffield United ospita il Burnley sabato 12 Desember 2026 al Bramall Lane di Sheffield.

Nella Championship 2024–25, il Burnley ha vinto entrambe le sfide di campionato contro lo Sheffield United: dopo il 2-0 ottenuto a Bramall Lane nel Boxing Day, si è imposto per 2-1 al Turf Moor nell'aprile 2025 al termine di una partita combattuta. La serie ha fatto seguito alla netta doppia vittoria del Burnley in Premier League nella stagione precedente, con un 5-0 in Lancashire e un 4-1 a Sheffield.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarvi i biglietti di Sheffield United-Burnley, compresi i canali d'acquisto e i prezzi.

Quando si gioca Sheffield United-Burnley in Championship?

Sheffield United-Burnley si gioca sabato 12 Desember 2026 al Bramall Lane di Sheffield.

Championship - Game Week 21 12 dic 2026 - 10:00 Bramall Lane

Come acquistare i biglietti per Sheffield United-Burnley in Championship?

Per acquistare i biglietti della partita di Championship tra Sheffield United e Burnley, sono disponibili le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Entrambi i club vendono i biglietti direttamente attraverso i rispettivi portali online ufficiali: quello dello Sheffield United per i tifosi di casa e quello del Burnley per i sostenitori ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Championship quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Sheffield United-Burnley in Championship?

Ecco una panoramica dei prezzi stimati dei biglietti per la partita di Championship tra Sheffield United e Burnley:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietto ordinario per adulti (posti standard): da 25 a 45 £.

da 25 a 45 £. Biglietti ridotti e per ragazzi (anziani, giovani adulti e minori di 18 anni): da 15 a 30 £.

da 15 a 30 £. Pacchetti hospitality e VIP ufficiali per la partita: da 120 a oltre 150 £.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita dai club sui canali primari sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard dietro le porte o nell'anello superiore: da 70 a 83 £.

da 70 a 83 £. Posti lungo le fasce laterali e con visuale privilegiata: da 95 a oltre 140 £.

da 95 a oltre 140 £. Pacchetti hospitality VIP e palchi riservati (rivendita): da 485 a oltre 650 £.

Sheffield United-Burnley in Championship: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Sheffield United e Burnley

Lo Sheffield United ha vinto tre delle ultime cinque partite di Championship, pareggiandone una e perdendone una. Nell'ultima gara ha perso 2-1 in casa contro il Charlton Athletic, interrompendo una serie di due vittorie consecutive. In precedenza aveva battuto il Preston North End 3-2 in trasferta e il Wrexham 1-0 in casa. Nelle cinque partite, lo Sheffield United ha segnato sette goal e ne ha subiti sei.

Il Burnley ha perso tre delle ultime cinque partite di Championship, pareggiando le altre due. Nell'ultima gara ha perso 5-4 in trasferta contro il Cardiff City, dopo l'1-1 casalingo con il Queens Park Rangers. In questa serie ha pareggiato anche 0-0 sul campo del Portsmouth. Il Burnley ha segnato sette goal nelle cinque partite, ma ne ha subiti nove: il rendimento difensivo desta evidente preoccupazione.

Sheffield United-Burnley: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale all'aprile 2025, quando il Burnley ha battuto lo Sheffield United 2-1 in una partita di Championship al Turf Moor. Prima di allora, lo Sheffield United aveva ospitato il Burnley nel dicembre 2024, perdendo 2-0. Negli ultimi cinque incontri registrati, il Burnley è nettamente avanti con quattro vittorie contro nessuna dello Sheffield United; una sconfitta in quella serie è arrivata in una partita di Premier League. Il Burnley ha segnato 14 goal in quelle cinque partite, contro i sei dello Sheffield United.