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Champions League
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Come acquistare i biglietti per Shakhtar Donetsk-Sporting CP: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Shakhtar Donetsk
Sporting CP
Champions League

Lo Shakhtar Donetsk affronta lo Sporting CP in Champions League. Ecco come acquistare i biglietti.

I due club si sono già affrontati due volte nella fase a gironi della Champions League 2008: entrambe le partite si sono concluse con una vittoria per 1-0 della squadra ospite.

Lo Sporting CP arriva alla sfida forte di cinque partite senza sconfitte, tra cui spiccano il successo per 3-1 sul Galatasaray in Champions League e la netta vittoria per 4-0 contro il Rio Ave.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Shakhtar Donetsk-Sporting CP, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Shakhtar Donetsk-Sporting CP di Champions League?

Shakhtar Donetsk-Sporting CP si gioca martedì 3 novembre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

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Champions League - Game Week 4
Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti di Shakhtar Donetsk-Sporting CP di Champions League?

Per acquistare i biglietti della partita di UEFA Champions League tra Shakhtar Donetsk e Sporting CP, in programma a Stamford Bridge, a Londra, hai a disposizione alcune opzioni principali:

  • Canali ufficiali dei club: Puoi consultare i siti ufficiali di FC Shakhtar Donetsk e Sporting CP per le vendite iniziali dei biglietti, quelle riservate ai soci e le quote disponibili direttamente presso le biglietterie.
  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Shakhtar Donetsk-Sporting CP di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Shakhtar Donetsk e Sporting CP variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard: Per i normali posti negli anelli superiori e inferiori, i prezzi vanno generalmente da circa 45 € a 140 €.
  • Settori riservati ai soci e per categoria: Per i settori riservati ai soci, i prezzi vanno generalmente da 60 € a 160 €, a seconda della distanza esatta dal campo.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi che dipendono dalla domanda:

  • Posti nell’anello superiore o dietro le porte: Sulle piattaforme di rivendita, i biglietti meno costosi per i posti nell’anello superiore o dietro le porte partono da circa 50 € a 90 €.
  • Posti centrali lungo le linee laterali: Per i posti di fascia medio-alta lungo le linee laterali, i prezzi vanno generalmente da 100 € a 250 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality dei club e l’accesso alle lounge executive costano da 160 € a oltre 400 €, a seconda dei servizi inclusi nel pacchetto.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite, lo Shakhtar Donetsk ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando sette goal e subendone quattro. Le due gare più recenti sono state vittorie in Premier League, per 3-0 contro l’LNZ Cherkasy e per 2-0 contro il Chornomorets Odesa. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata a fine agosto, per 2-0 contro il Polissya Zhytomyr.

Lo Sporting CP ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, segnando dieci goal e subendone tre. Il risultato più significativo è stato il successo per 3-1 sul Galatasaray in Champions League; ha inoltre battuto il Rio Ave per 4-0 in trasferta. Lo Sporting non ha perso nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

SHK

SHK - Forma

LNZ
V3-0
VRI
V0-3
AEK
V3-1
KOL
V2-1
INT
S1-0
Gol segnato (subito)
11/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SCP

SCP - Forma

FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
V1-3
RCL
V0-2
LAS
S2-3
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: i precedenti recenti

Shakhtar Donetsk e Sporting CP si sono affrontati due volte in precedenza, entrambe in UEFA Champions League, nell’ottobre e nel novembre 2008. In tutti e due i casi ha vinto la squadra ospite: lo Shakhtar si è imposto per 1-0 a Lisbona e lo Sporting ha vinto 1-0 nella gara di ritorno. Il bilancio è di una vittoria per parte e questa sarà la prima sfida tra i due club dopo quasi vent’anni.

Testa a testa

Shakhtar DonetskPareggioSporting CP
0
0
2
Champions League
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
FIN
Champions League
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
FIN
0Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato0/2
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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