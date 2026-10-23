I due club si sono già affrontati due volte nella fase a gironi della Champions League 2008: entrambe le partite si sono concluse con una vittoria per 1-0 della squadra ospite.

Lo Sporting CP arriva alla sfida forte di cinque partite senza sconfitte, tra cui spiccano il successo per 3-1 sul Galatasaray in Champions League e la netta vittoria per 4-0 contro il Rio Ave.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Shakhtar Donetsk-Sporting CP, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Shakhtar Donetsk-Sporting CP di Champions League?

Shakhtar Donetsk-Sporting CP si gioca martedì 3 novembre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 12:45 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti di Shakhtar Donetsk-Sporting CP di Champions League?

Per acquistare i biglietti della partita di UEFA Champions League tra Shakhtar Donetsk e Sporting CP, in programma a Stamford Bridge, a Londra, hai a disposizione alcune opzioni principali:

Canali ufficiali dei club: Puoi consultare i siti ufficiali di FC Shakhtar Donetsk e Sporting CP per le vendite iniziali dei biglietti, quelle riservate ai soci e le quote disponibili direttamente presso le biglietterie.

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Shakhtar Donetsk-Sporting CP di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Shakhtar Donetsk e Sporting CP variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard: Per i normali posti negli anelli superiori e inferiori, i prezzi vanno generalmente da circa 45 € a 140 € .

Settori riservati ai soci e per categoria: Per i settori riservati ai soci, i prezzi vanno generalmente da 60 € a 160 € , a seconda della distanza esatta dal campo.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi che dipendono dalla domanda:

Posti nell’anello superiore o dietro le porte: Sulle piattaforme di rivendita, i biglietti meno costosi per i posti nell’anello superiore o dietro le porte partono da circa 50 € a 90 € .

Posti centrali lungo le linee laterali: Per i posti di fascia medio-alta lungo le linee laterali, i prezzi vanno generalmente da 100 € a 250 € .

Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality dei club e l’accesso alle lounge executive costano da 160 € a oltre 400 € , a seconda dei servizi inclusi nel pacchetto.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite, lo Shakhtar Donetsk ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando sette goal e subendone quattro. Le due gare più recenti sono state vittorie in Premier League, per 3-0 contro l’LNZ Cherkasy e per 2-0 contro il Chornomorets Odesa. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata a fine agosto, per 2-0 contro il Polissya Zhytomyr.

Lo Sporting CP ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, segnando dieci goal e subendone tre. Il risultato più significativo è stato il successo per 3-1 sul Galatasaray in Champions League; ha inoltre battuto il Rio Ave per 4-0 in trasferta. Lo Sporting non ha perso nessuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni.

Shakhtar Donetsk-Sporting CP: i precedenti recenti

Shakhtar Donetsk e Sporting CP si sono affrontati due volte in precedenza, entrambe in UEFA Champions League, nell’ottobre e nel novembre 2008. In tutti e due i casi ha vinto la squadra ospite: lo Shakhtar si è imposto per 1-0 a Lisbona e lo Sporting ha vinto 1-0 nella gara di ritorno. Il bilancio è di una vittoria per parte e questa sarà la prima sfida tra i due club dopo quasi vent’anni.