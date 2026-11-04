Lo Shakhtar Donetsk ospita il Fenerbahce mercoledì 25 novembre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

I precedenti ufficiali più importanti tra le due squadre risalgono al terzo turno di qualificazione della Champions League 2015-16. Dopo uno 0-0 combattuto nell'andata a Istanbul, lo Shakhtar ha vinto nettamente il ritorno per 3-0, qualificandosi al turno successivo.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Shakhtar Donetsk-Fenerbahce, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Shakhtar Donetsk-Fenerbahce di Champions League?

Shakhtar Donetsk-Fenerbahce si gioca mercoledì 25 novembre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti per Shakhtar Donetsk-Fenerbahce di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Champions League tra FC Shakhtar Donetsk e Fenerbahçe:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare i siti ufficiali di FC Shakhtar Donetsk e Fenerbahçe SK per informazioni sui biglietti eventualmente riservati ai tifosi, sulle fasi di vendita per i soci e sulla vendita libera per le rispettive partite europee.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Shakhtar Donetsk-Fenerbahce di Champions League?

Ecco le stime dei prezzi per Shakhtar Donetsk-Fenerbahce di Champions League:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti ordinari: In genere costano da circa 40 € a 110 €, a seconda del settore e della categoria.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti nelle vendite ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard e nell'anello superiore: Partono da circa 125 € a 145 € .

Partono da circa . Posti premium, lungo le tribune laterali e nell'anello inferiore: Costano generalmente tra 160 € e 330 € .

Costano generalmente tra . Pacchetti VIP e palchi hospitality: Possono arrivare a 550-600 € e oltre, a seconda della disponibilità.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahce di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Shakhtar Donetsk-Fenerbahce: lo stato di forma

Lo Shakhtar Donetsk ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, segnando nove goal e subendone quattro. Nell'ultima gara ha perso 1-0 contro l'Inter in Champions League, interrompendo una serie che comprendeva il successo per 3-1 sull'AEK Atene nella stessa competizione e quello per 2-1 contro l'FC Kolos Kovalivka nella Premier League ucraina. Prima della sconfitta con l'Inter, lo Shakhtar aveva vinto quattro partite consecutive.

Il Fenerbahce ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il 2-2 contro lo Slavia Praga in Champions League. In precedenza aveva subito una pesante sconfitta per 6-0 contro l'Aston Villa in Europa, anche se la vittoria per 3-0 sull'Alanyaspor in Süper Lig ha dimostrato che la squadra sa ottenere risultati in campionato. In queste cinque gare, il Fenerbahce ha segnato sette goal e ne ha subiti undici.

Shakhtar Donetsk-Fenerbahce: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale all'aprile 2022, quando il Fenerbahce ha battuto lo Shakhtar Donetsk per 1-0 in amichevole. Prima di allora, le squadre si erano affrontate due volte nelle qualificazioni alla Champions League del 2015: dopo l'andata senza reti a Istanbul, lo Shakhtar aveva vinto 3-0 in casa al ritorno. Nei quattro precedenti registrati, il Fenerbahce conta una vittoria, lo Shakhtar una e due partite sono terminate in parità.