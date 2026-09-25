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Come acquistare i biglietti per Shakhtar Donetsk-AEK Atene: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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AEK Atene
Champions League

Lo Shakhtar Donetsk affronta l'AEK Atene in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Lo Shakhtar Donetsk affronta l'AEK Atene mercoledì 14 ottobre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

Questa partita segna il primo incontro ufficiale in una competizione europea tra i campioni d'Ucraina e la squadra greca. Entrambi i club arrivano alla sfida a caccia di punti vitali nelle prime fasi del girone unico per aumentare le loro speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Shakhtar Donetsk-AEK Atene, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Shakhtar Donetsk-AEK Atene di Champions League?

Shakhtar Donetsk-AEK Atene si gioca a Stamford Bridge, a Londra, mercoledì 14 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti per Shakhtar Donetsk-AEK Atene di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene, puoi seguire queste opzioni principali:

  • Canali ufficiali dei club: controlla i portali ufficiali dei biglietti dello Shakhtar Donetsk o dell'AEK Atene una volta aperta la vendita per soci del club, abbonati o pubblico generale.
  • Vendita per sede neutra/stadio ospitante: poiché lo Shakhtar Donetsk gioca alcune partite casalinghe europee in sedi neutrali designate, come Stamford Bridge a Londra, tieni d'occhio il sistema di biglietteria ufficiale o il sito web dello stadio ospitante per gli annunci sulla vendita libera.

Quanto costano i biglietti per Shakhtar Donetsk-AEK Atene di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene a Stamford Bridge variano in base alla categoria del posto, alla fase di vendita e alla piattaforma:

  • Vendita libera ufficiale: i biglietti standard distribuiti attraverso i canali ufficiali dei club e dello stadio ospitante vanno in genere da 50 € a 150 € a seconda del settore (Shortside contro Longside/Central).
  • Pacchetti VIP & hospitality: i pacchetti hospitality ufficiali, come posti imbottiti Westview, accesso alle suite o agli executive box, vanno da 200 € a oltre 600 €+ per biglietto.
  • Mercato secondario della rivendita: sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub, i biglietti standard di vendita libera partono attualmente da circa 50 € a 120 € per i posti Shortside di fascia base, arrivando fino a 180 € a 400 €+ per i posti centrali Longside nel settore inferiore.

Shakhtar Donetsk-AEK Atene di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Shakhtar Donetsk e AEK Atene

Lo Shakhtar Donetsk ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League il 10 settembre, mentre è arrivato anche un successo per 2-1 contro il Karpaty nella Premier League ucraina. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-0 contro il Polissya Zhytomyr il 29 agosto.

L'AEK Atene ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro l'Asteras Tripolis in Super League il 13 settembre, dopo l'1-0 sul LASK in Champions League dell'8 settembre. In questa serie l'AEK ha anche travolto per 5-0 l'Aris Thessaloniki, sottolineando il proprio potenziale offensivo in ambito nazionale.

SHK

SHK - Forma

POL
S0-2
KAR
V1-2
PSV
D1-1
CHO
V2-0
LNZ
V3-0
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
AEK

AEK - Forma

ARI
V5-0
LAS
V1-0
ATT
D1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
Gol segnato (subito)
17/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Shakhtar Donetsk-AEK Atene: i precedenti recenti

Nei dati disponibili sui precedenti non risultano sfide tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene. Questa partita rappresenta il primo confronto tra i due club.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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