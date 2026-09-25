Lo Shakhtar Donetsk affronta l'AEK Atene mercoledì 14 ottobre 2026 a Stamford Bridge, a Londra.

Questa partita segna il primo incontro ufficiale in una competizione europea tra i campioni d'Ucraina e la squadra greca. Entrambi i club arrivano alla sfida a caccia di punti vitali nelle prime fasi del girone unico per aumentare le loro speranze di qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Shakhtar Donetsk-AEK Atene, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Shakhtar Donetsk-AEK Atene di Champions League?

Shakhtar Donetsk-AEK Atene si gioca a Stamford Bridge, a Londra, mercoledì 14 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 14 ott 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Come acquistare i biglietti per Shakhtar Donetsk-AEK Atene di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di Champions League tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene, puoi seguire queste opzioni principali:

Canali ufficiali dei club: controlla i portali ufficiali dei biglietti dello Shakhtar Donetsk o dell'AEK Atene una volta aperta la vendita per soci del club, abbonati o pubblico generale.

Vendita per sede neutra/stadio ospitante: poiché lo Shakhtar Donetsk gioca alcune partite casalinghe europee in sedi neutrali designate, come Stamford Bridge a Londra, tieni d'occhio il sistema di biglietteria ufficiale o il sito web dello stadio ospitante per gli annunci sulla vendita libera.

Quanto costano i biglietti per Shakhtar Donetsk-AEK Atene di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene a Stamford Bridge variano in base alla categoria del posto, alla fase di vendita e alla piattaforma:

Vendita libera ufficiale: i biglietti standard distribuiti attraverso i canali ufficiali dei club e dello stadio ospitante vanno in genere da 50 € a 150 € a seconda del settore (Shortside contro Longside/Central).

Pacchetti VIP & hospitality: i pacchetti hospitality ufficiali, come posti imbottiti Westview, accesso alle suite o agli executive box, vanno da 200 € a oltre 600 €+ per biglietto.

Mercato secondario della rivendita: sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub , i biglietti standard di vendita libera partono attualmente da circa 50 € a 120 € per i posti Shortside di fascia base, arrivando fino a 180 € a 400 €+ per i posti centrali Longside nel settore inferiore.

Shakhtar Donetsk-AEK Atene di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Shakhtar Donetsk e AEK Atene

Lo Shakhtar Donetsk ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League il 10 settembre, mentre è arrivato anche un successo per 2-1 contro il Karpaty nella Premier League ucraina. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-0 contro il Polissya Zhytomyr il 29 agosto.

L'AEK Atene ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato l'1-1 contro l'Asteras Tripolis in Super League il 13 settembre, dopo l'1-0 sul LASK in Champions League dell'8 settembre. In questa serie l'AEK ha anche travolto per 5-0 l'Aris Thessaloniki, sottolineando il proprio potenziale offensivo in ambito nazionale.

Shakhtar Donetsk-AEK Atene: i precedenti recenti

Nei dati disponibili sui precedenti non risultano sfide tra Shakhtar Donetsk e AEK Atene. Questa partita rappresenta il primo confronto tra i due club.