L’AFC Champions League Elite propone un affascinante confronto mediorientale: i campioni degli Emirati Arabi Uniti dello Shabab Al Ahli ospitano i giganti iraniani dell’Esteghlal al Rashid Stadium di Dubai. Entrambi i club puntano in alto a livello continentale e possono contare su un grande seguito in tutta l’Asia.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni essenziali su date, dettagli della partita e opzioni per i biglietti, così puoi assicurarti un posto e assistere all’incontro dal vivo.

Quando si gioca Shabab Al-Ahli Dubai FC-Esteghlal di AFC Champions League Elite?

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione della partita. Torna a consultare questa pagina più vicino al calcio d’inizio per conoscere i canali TV e le opzioni di streaming confermati.

AFC Champions League Elite - Game Week 3 27 ott 2026 - 13:00

Dove acquistare i biglietti per Shabab Al Ahli-Esteghlal?

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe dello Shabab Al Ahli in AFC Champions League Elite sono disponibili principalmente attraverso il portale ufficiale del club e le piattaforme di vendita autorizzate. Ai tifosi si consiglia sempre di controllare prima i canali ufficiali del club all’apertura della vendita al pubblico.

Se i biglietti sono completamente esauriti presso il rivenditore ufficiale, puoi consultare piattaforme di rivendita come Grintahub.

Quanto costano i biglietti per Shabab Al Ahli-Esteghlal?

I prezzi dei biglietti per le partite di AFC Champions League Elite variano in base alla posizione del posto, al settore dello stadio e alla domanda complessiva per l’incontro.

Sulla piattaforma ufficiale, i biglietti standard per i posti ordinari partono generalmente da circa 30-50 SAR.

Se i biglietti ufficiali si esauriscono, la disponibilità sul mercato varierà in base alla domanda dei tifosi. Su piattaforme di rivendita come Grintahub, i biglietti per i posti ordinari partono da circa 100 SAR.

Per trovare i biglietti più economici, muoviti rapidamente all’apertura della vendita al pubblico oppure controlla le offerte disponibili sulle piattaforme di rivendita affidabili prima che i prezzi aumentino.

Shabab Al-Ahli Dubai FC-Esteghlal di AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Shabab Al-Ahli Dubai FC ed Esteghlal

Lo Shabab Al-Ahli Dubai FC ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha battuto 1-0 il Tractor in AFC Champions League Elite il 14 settembre; nello stesso periodo ha anche superato 2-0 l’Al-Dhafra. La sconfitta per 1-3 contro l’Al-Jazira è stata il punto più basso di questa serie, nella quale la squadra ha segnato cinque goal e ne ha subiti quattro.

Le ultime cinque partite dell’Esteghlal raccontano di una squadra più solida che spettacolare in campionato, con tre pareggi e una vittoria nella Persian Gulf Pro League prima dell’impegno continentale. Ha battuto 1-0 il Paykan e pareggiato 0-0 sia con l’Aluminium Arak sia con il Foolad Khuzestan, oltre a chiudere sull’1-1 contro il Persepolis. Spicca la vittoria per 3-0 sull’Al-Sadd in AFC Champions League Elite il 14 settembre: nelle ultime cinque gare il bilancio è di due vittorie, cinque goal segnati e uno subito.

Shabab Al-Ahli Dubai FC-Esteghlal: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati due volte in AFC Champions League Elite, in incontri entrambi equilibrati. Il più recente, disputato nell’aprile 2017 in casa dell’Esteghlal, si è concluso sull’1-1. Nel febbraio dello stesso anno, lo Shabab Al-Ahli Dubai FC aveva vinto 2-1 in casa. Nei due precedenti, ciascuna squadra conta una vittoria e un pareggio, con lo Shabab Al-Ahli leggermente avanti per goal segnati.



