Lo Shabab Al Ahli affronta l’Al Qadsiah in un’importante partita della fase a gironi dell’AFC Champions League Elite. L’incontro, molto atteso, promette una posta in palio alta e grande spettacolo per i tifosi di tutta la regione.

GOAL ha raccolto tutte le informazioni necessarie sulla partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come assicurarti subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

Quando si gioca Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah in AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah in AFC Champions League Elite non sono ancora disponibili. Torna a controllare più vicino al calcio d’inizio per conoscere i dettagli confermati sul canale TV e sulla diretta streaming.

AFC Champions League Elite - Game Week 5 24 nov 2026 - 11:00

Dove acquistare i biglietti per Shabab Al Ahli-Al Qadsiah?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i portali ufficiali per la vendita dei biglietti del club e del torneo. Si consiglia sempre ai tifosi di controllare prima i canali ufficiali, man mano che i biglietti vengono messi a disposizione in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Nella pagina dedicata ai biglietti su Grintahub puoi consultare i posti disponibili e completare l’acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite.

Quanto costano i biglietti per Shabab Al Ahli-Al Qadsiah?

Trovare il biglietto più economico è spesso l’obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando attraverso i canali ufficiali del club, i biglietti standard d’ingresso per questa partita partono da un prezzo molto accessibile di 30 SAR e arrivano generalmente a 150 SAR per i posti nell’anello inferiore.

Sul mercato secondario, tramite piattaforme come Grintahub, i prezzi partono da circa 60 SAR per i biglietti d’ingresso generale. Agire in fretta è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in vista della partita.

Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah in AFC Champions League Elite: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Shabab Al-Ahli Dubai FC e Al Qadsiah

Lo Shabab Al-Ahli ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, con un bilancio di tre vittorie, zero pareggi e due sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 2-0 contro lo Sharjah nell’ADNOC Pro League, dopo una sconfitta per 2-0 contro l’Al Hilal in AFC Champions League Elite. Prima di queste sconfitte, aveva battuto due volte l’Al-Ain e per 2-0 l’Esteghlal in AFC Champions League Elite. Nelle cinque partite, lo Shabab Al-Ahli ha segnato nove goal e ne ha subiti quattro.

L’Al Qadsiah ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una vittoria per 5-0 contro l’Al-Gharafa in AFC Champions League Elite, arrivata dopo il successo per 6-0 sull’Al Riyadh nella Saudi Pro League. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l’Al Hilal, che si è imposto per 3-2. Nelle cinque gare, l’Al Qadsiah ha segnato 15 goal e ne ha subiti sei.

Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Shabab Al-Ahli Dubai FC e Al Qadsiah. Ulteriori informazioni sugli incontri passati saranno aggiunte non appena disponibili.