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AFC Champions League Elite
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Come acquistare i biglietti per Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah: prezzi dell'AFC Champions League Elite, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro

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Biglietti
AFC Champions League Elite
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Qadsiah

Lo Shabab Al-Ahli Dubai FC affronta l'Al Qadsiah in AFC Champions League Elite. Ecco come assicurarti i biglietti.

Lo Shabab Al Ahli affronta l'Al Qadsiah in una sfida di grande importanza della fase a gironi dell'AFC Champions League Elite. L'attesissimo incontro promette una posta in palio elevata e grande spettacolo per i tifosi di tutta la regione.

GOAL ha tutte le informazioni sui dettagli della partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

A che ora inizia Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah di AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah in AFC Champions League Elite non sono ancora disponibili. Torna a consultare questa pagina più vicino al calcio d'inizio per conoscere i canali TV e le opzioni di streaming confermati.

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AFC Champions League Elite - Game Week 5

Dove acquistare i biglietti per Shabab Al Ahli-Al Qadsiah?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo. Ai tifosi è sempre consigliato di controllare prima i canali ufficiali, man mano che i biglietti vengono messi a disposizione in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Nella pagina dedicata ai biglietti di Grintahub puoi consultare i posti disponibili e completare l'acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite.

Quanto costano i biglietti per Shabab Al Ahli-Al Qadsiah?

Trovare il biglietto più economico è spesso l'obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando tramite i canali ufficiali del club, i biglietti standard d'ingresso generale per questa partita partono da un prezzo molto accessibile di 30 SAR e arrivano generalmente fino a 150 SAR per i posti nell'anello inferiore.

Sul mercato secondario, attraverso piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti partono da circa 60 SAR per l'ingresso generale. Agire in fretta è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in prossimità della partita.

Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah di AFC Champions League Elite: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Shabab Al-Ahli Dubai FC e Al Qadsiah

Lo Shabab Al-Ahli ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, con un bilancio di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 2-0 contro lo Sharjah in ADNOC Pro League, dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Al Hilal in AFC Champions League Elite. Prima di queste due sconfitte, aveva battuto due volte l'Al-Ain e superato l'Esteghlal per 2-0 in AFC Champions League Elite. In quelle cinque partite, lo Shabab Al-Ahli ha segnato nove goal e ne ha subiti quattro.

L'Al Qadsiah ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è una vittoria per 5-0 contro l'Al-Gharafa in AFC Champions League Elite, arrivata dopo il successo per 6-0 sull'Al Riyadh in Saudi Pro League. L'unica sconfitta di questa serie è arrivata contro l'Al Hilal, che si è imposto per 3-2. In quelle cinque partite, l'Al Qadsiah ha segnato 15 goal e ne ha subiti sei.

ALA

ALA - Forma

ALA
V2-0
ALA
V3-2
EST
V2-0
HIL
S2-0
ALS
S2-0
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
ALQ

ALQ - Forma

ALT
V0-1
HIL
S2-3
ALS
D1-1
ALR
V0-6
ALG
V0-5
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri recenti tra Shabab Al-Ahli Dubai FC e Al Qadsiah. Ulteriori informazioni sui precedenti verranno aggiunte non appena saranno disponibili.

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