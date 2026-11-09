Come acquistare i biglietti per Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah: prezzi dell'AFC Champions League Elite, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro

Lo Shabab Al Ahli affronta l'Al Qadsiah in una sfida di grande importanza della fase a gironi dell'AFC Champions League Elite. L'attesissimo incontro promette una posta in palio elevata e grande spettacolo per i tifosi di tutta la regione.

GOAL ha tutte le informazioni sui dettagli della partita e sui prezzi. Continua a leggere per scoprire come acquistare subito i biglietti e sostenere la tua squadra del cuore allo stadio.

A che ora inizia Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah di AFC Champions League Elite?

Le informazioni ufficiali sulla trasmissione di Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah in AFC Champions League Elite non sono ancora disponibili. Torna a consultare questa pagina più vicino al calcio d'inizio per conoscere i canali TV e le opzioni di streaming confermati.

AFC Champions League Elite - Game Week 5 24 nov 2026 - 11:00

Dove acquistare i biglietti per Shabab Al Ahli-Al Qadsiah?

Il modo migliore per assicurarsi un posto è utilizzare i canali ufficiali di vendita dei biglietti del club e del torneo. Ai tifosi è sempre consigliato di controllare prima i canali ufficiali, man mano che i biglietti vengono messi a disposizione in vista della partita.

Se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti, puoi rivolgerti alla piattaforma di rivendita Grintahub. Nella pagina dedicata ai biglietti di Grintahub puoi consultare i posti disponibili e completare l'acquisto per questa sfida di AFC Champions League Elite.

Quanto costano i biglietti per Shabab Al Ahli-Al Qadsiah?

Trovare il biglietto più economico è spesso l'obiettivo principale sia dei tifosi in trasferta sia di quelli locali. Acquistando tramite i canali ufficiali del club, i biglietti standard d'ingresso generale per questa partita partono da un prezzo molto accessibile di 30 SAR e arrivano generalmente fino a 150 SAR per i posti nell'anello inferiore.

Sul mercato secondario, attraverso piattaforme come Grintahub, i prezzi dei biglietti partono da circa 60 SAR per l'ingresso generale. Agire in fretta è la strategia migliore per assicurarsi il prezzo più basso prima che la domanda aumenti in prossimità della partita.

Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah di AFC Champions League Elite: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Shabab Al-Ahli Dubai FC e Al Qadsiah

Lo Shabab Al-Ahli ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, con un bilancio di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 2-0 contro lo Sharjah in ADNOC Pro League, dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Al Hilal in AFC Champions League Elite. Prima di queste due sconfitte, aveva battuto due volte l'Al-Ain e superato l'Esteghlal per 2-0 in AFC Champions League Elite. In quelle cinque partite, lo Shabab Al-Ahli ha segnato nove goal e ne ha subiti quattro.

L'Al Qadsiah ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Il risultato più recente è una vittoria per 5-0 contro l'Al-Gharafa in AFC Champions League Elite, arrivata dopo il successo per 6-0 sull'Al Riyadh in Saudi Pro League. L'unica sconfitta di questa serie è arrivata contro l'Al Hilal, che si è imposto per 3-2. In quelle cinque partite, l'Al Qadsiah ha segnato 15 goal e ne ha subiti sei.

Shabab Al-Ahli Dubai FC-Al Qadsiah: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri recenti tra Shabab Al-Ahli Dubai FC e Al Qadsiah. Ulteriori informazioni sui precedenti verranno aggiunte non appena saranno disponibili.