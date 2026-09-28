Come acquistare i biglietti per Serbia-Germania: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Gli ultimi due turni della fase campionato della UEFA Nations League si disputano questo novembre. Dopo le sconfitte per 2-1 contro Grecia e Paesi Bassi a Belgrado, la Serbia spera che la terza volta sia quella buona in casa, quando venerdì 13 novembre darà il benvenuto alla Germania. Puoi prenotare oggi i tuoi biglietti per questa sfida vitale.

La Serbia ha lottato fino in fondo per mantenere il proprio status in Lega A nella precedente edizione della UEFA Nations League. Dopo aver chiuso al terzo posto nel proprio girone, ha superato l'Austria nel doppio confronto per evitare la retrocessione. Gli 'Orlovi' (Le Aquile) dovranno ritrovare ancora una volta il loro spirito combattivo dopo un inizio di campagna traballante.

Anche la Germania di Jurgen Klopp ha avuto un avvio lento nella sua campagna di UEFA Nations League e punterà a chiudere in crescendo. Dopo l'esame di Belgrado, concluderà la campagna nel girone con una sfida casalinga contro i Paesi Bassi (16 novembre).

GOAL ha tutto quello che devi sapere per assicurarti subito i biglietti di Serbia-Germania di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistare.

Quando si gioca Serbia-Germania di UEFA Nations League?

Serbia-Germania si gioca allo Stadion Rajko Mitić (Belgrado) venerdì 13 novembre, con calcio d'inizio previsto alle 20.45 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Come acquistare i biglietti per Serbia-Germania di UEFA Nations League

I biglietti per la partita di UEFA Nations League tra Serbia e Germania vengono distribuiti principalmente attraverso i canali di vendita della Football Association of Serbia (FSS) e in genere vengono messi in vendita alcune settimane, fino a un mese, prima dell'evento.

Se vuoi assicurarti posti all'ultimo minuto, i tifosi possono acquistare i biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la certezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Serbia-Germania di UEFA Nations League?

I prezzi ufficiali dei biglietti per Serbia-Germania di UEFA Nations League vanno generalmente da 1.000 RSD a oltre 4.000 RSD (circa €8,50-€35+) per le categorie standard, mentre le aree VIP premium costano sensibilmente di più.

Curva Nord (Sever) - Dietro la porta; casa del nucleo principale del gruppo ultras. Zona dal tifo rumoroso e ad alta energia. (Prezzo: circa 1.000 RSD (€8,50)

Curva Sud (Jug) - Dietro la porta opposta; settore standard a ingresso generale/assegnazione ai tifosi ospiti a seconda dell'organizzazione della partita. (Prezzo: circa 1.000 RSD (€8,50)

Tribuna Est (Istok) - Posti lungo la linea laterale; settori standard per famiglie e con visuale laterale (divisi in East Side ed East Central). (Prezzo: circa 2.000-3.000 RSD o €17-€25)

Tribuna Ovest (Zapad) - Tribuna principale lungo la linea laterale; ospita i settori centrali premium, i tunnel dei giocatori e la tribuna stampa. (Prezzo: circa 3.000-4.000 o €25-€35)

Settori VIP / Lounge - Box hospitality premium e settori centrali superiori coperti nella tribuna Ovest. (Prezzo: circa oltre 8.000 RSD o €70+)

Tieni d'occhio i siti ufficiali della nazionale avvicinandoti alla data della partita, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sullo Stadion Rajko Mitić

Lo Stadion Rajko Mitić, ampiamente conosciuto con il suo leggendario soprannome Marakana, è il cuore storico del calcio serbo. Situato a Belgrado, è l'imponente fortezza della Stella Rossa Belgrado e della nazionale serba. Famoso per la sua atmosfera da calderone, è uno degli stadi più intimidatori d'Europa.

Molto prima che esistesse la struttura moderna, il sito apparteneva allo SK Jugoslavija, con uno stadio in legno da 20.000 posti. Dopo la Seconda guerra mondiale, il club fu sciolto e la neonata Stella Rossa Belgrado prese possesso dell'impianto nel 1945.

Per accogliere la fanbase in rapida espansione della Stella Rossa, il vecchio stadio fu demolito nel 1959. Per costruire una massiccia struttura a catino senza far impennare i costi, gli ingegneri scavarono 12 metri nel terreno per creare un profondo cratere di gradinate.

Lo stadio incompiuto fu ufficialmente inaugurato nel 1963 e, una volta completato l'anno seguente, le sue enormi gradinate potevano contenere fino a 110.000 spettatori. Le norme di sicurezza degli anni '90 imposero la rimozione delle terrazze in piedi a favore di tribune interamente con posti a sedere. Questo fece scendere la capienza a 55.538.

Nel dicembre 2014, lo stadio fu ufficialmente rinominato per onorare Rajko Mitić, leggendario primo capitano della Stella Rossa.

Momenti memorabili allo Stadion Rajko Mitić

Stella Rossa vs Ferencváros (1975) : questa semifinale di Coppa delle Coppe fissò il record ufficiale di sempre di affluenza dello stadio, con 110.000 spettatori, anche se le stime suggeriscono che fossero ammassate fino a 116.000 persone.

Ajax vs Juventus (finale di Coppa dei Campioni 1973) : il gol in apertura di Johnny Rep consegnò il trofeo al leggendario Ajax di Cruyff.

Cecoslovacchia vs Germania Ovest (finale di Euro 1976) : questa partita è diventata immortale quando la stella ceca Antonín Panenka ha beffardamente cucchiaiato il rigore decisivo al centro della porta, dando origine al celebre rigore 'Panenka'.

L'origine di 'Marakana': lo stadio si è guadagnato questo soprannome perché le sue dimensioni mozzafiato e il calcio fluido e spettacolare giocato dalla Stella Rossa e dalla nazionale jugoslava richiamavano il famoso Maracanã di Rio de Janeiro.

Serbia-Germania di UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Serbia-Germania: forma recente

Ranking FIFA: Serbia (#40) vs Germania (#12)

Il 2026 è stato difficile per la Serbia, che ha iniziato con una sconfitta per 3-0 contro la Spagna a marzo. È comunque riuscita a ottenere una vittoria per 2-1 in amichevole contro l'Arabia Saudita in casa, ma da allora ha subito quattro battute d'arresto consecutive, comprese le prime due sconfitte in UEFA Nations League contro Grecia e Paesi Bassi.

Nemmeno l'arrivo di Jurgen Klopp ha impedito alla serie senza vittorie della Germania di allungarsi. La sorprendente sconfitta casalinga contro la Grecia in UEFA Nations League ha significato che non aveva ottenuto una vittoria in quattro partite internazionali consecutive, una striscia iniziata con la sconfitta per 2-1 nel girone contro l'Ecuador alla Coppa del Mondo FIFA 2026. La tragedia greca è stata anche la prima volta in cui la Germania non è riuscita a segnare in 14 partite internazionali.

Serbia-Germania: precedenti recenti

La Germania ha il sopravvento sulla Serbia con 16 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte in 29 precedenti. Questo bilancio incorpora le eredità statistiche combinate di Germania Ovest, Jugoslavia e Serbia e Montenegro. Nel complesso, la Germania ha segnato 50 gol contro i 34 della Serbia.

L'ultimo incontro tra Serbia e Germania si è giocato nel marzo 2019. L'amichevole internazionale è terminata 1-1 alla Volkswagen Arena di Wolfsburg.

Luka Jović aveva portato in vantaggio la Serbia e Leon Goretzka aveva pareggiato a metà del secondo tempo per i padroni di casa, con una conclusione potente dopo essere entrato dalla panchina.

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Grecia GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Olanda OLA 2 1 1 0 3 2 +1 4 V D 3 Germania GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 S D 4 Serbia SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione



