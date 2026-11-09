Come acquistare i biglietti per Serbia-Germania: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Gli ultimi due turni della fase a gironi della UEFA Nations League si disputano a novembre. Dopo le sconfitte per 2-1 contro Grecia e Paesi Bassi a Belgrado, la Serbia spera che la terza partita in casa sia quella buona: venerdì 13 novembre ospiterà la Germania. Puoi già acquistare i biglietti per questa sfida cruciale.

Nella precedente edizione della UEFA Nations League, la Serbia ha dovuto lottare per conservare il proprio posto nella Lega A. Dopo aver chiuso il girone al terzo posto, ha superato l’Austria nel doppio confronto, evitando la retrocessione. Gli «Orlovi» (le Aquile) dovranno ritrovare quello spirito combattivo dopo un inizio di campagna incerto.

Anche la Germania di Jurgen Klopp ha iniziato a rilento il proprio cammino in UEFA Nations League e punta a chiuderlo in crescendo. Dopo la trasferta di Belgrado, concluderà la fase a gironi in casa contro i Paesi Bassi il 16 novembre.

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Serbia-Germania di UEFA Nations League: prezzi, disponibilità e dove comprarli.

Quando si gioca Serbia-Germania di UEFA Nations League?

Serbia-Germania si gioca allo Stadion Rajko Mitić di Belgrado venerdì 13 novembre, con calcio d’inizio previsto alle 20:45 (CET).

UEFA Nations League A - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Come acquistare i biglietti per Serbia-Germania di UEFA Nations League

I biglietti per Serbia-Germania di UEFA Nations League vengono distribuiti principalmente attraverso i canali di vendita della Federcalcio serba (FSS) e, in genere, sono messi in vendita alcune settimane prima dell’evento, fino a un mese di anticipo.

Chi cerca un posto all’ultimo minuto può acquistare i biglietti anche su piattaforme di rivendita come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, che garantisce agli acquirenti la validità dei biglietti e il loro arrivo in tempo per la partita.

Quanto costano i biglietti per Serbia-Germania di UEFA Nations League?

I prezzi ufficiali dei biglietti per Serbia-Germania di UEFA Nations League vanno generalmente da 1.000 a oltre 4.000 RSD (circa 8,50-oltre 35 €) per le categorie standard, mentre le aree VIP più esclusive costano molto di più.

Tribuna Nord (Sever) : dietro una delle porte; è il settore del nucleo principale degli ultras. Una zona rumorosa e dall’atmosfera intensa. (Prezzo: circa 1.000 RSD, 8,50 €)

: dietro una delle porte; è il settore del nucleo principale degli ultras. Una zona rumorosa e dall’atmosfera intensa. (Prezzo: circa 1.000 RSD, 8,50 €) Tribuna Sud (Jug) : dietro la porta opposta; settore standard a ingresso generale o riservato ai tifosi ospiti, a seconda dell’organizzazione della partita. (Prezzo: circa 1.000 RSD, 8,50 €)

: dietro la porta opposta; settore standard a ingresso generale o riservato ai tifosi ospiti, a seconda dell’organizzazione della partita. (Prezzo: circa 1.000 RSD, 8,50 €) Tribuna Est (Istok) : posti lungo la linea laterale, con settori standard per famiglie e posti con vista laterale (suddivisi tra Est laterale ed Est centrale). (Prezzo: circa 2.000-3.000 RSD o 17-25 €)

: posti lungo la linea laterale, con settori standard per famiglie e posti con vista laterale (suddivisi tra Est laterale ed Est centrale). (Prezzo: circa 2.000-3.000 RSD o 17-25 €) Tribuna Ovest (Zapad) : tribuna principale lungo la linea laterale; ospita i settori centrali più esclusivi, i tunnel dei giocatori e la tribuna stampa. (Prezzo: circa 3.000-4.000 o 25-35 €)

: tribuna principale lungo la linea laterale; ospita i settori centrali più esclusivi, i tunnel dei giocatori e la tribuna stampa. (Prezzo: circa 3.000-4.000 o 25-35 €) Settori VIP / Lounge: palchi con servizi di ospitalità esclusivi e settori centrali superiori coperti della tribuna Ovest. (Prezzo: circa 8.000+ RSD o 70+ €)

Avvicinandosi alla data della partita, controlla i siti ufficiali della nazionale per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sullo Stadion Rajko Mitić

Lo Stadion Rajko Mitić, ampiamente conosciuto con il leggendario soprannome di Marakana, è un luogo storico del calcio serbo. Situato a Belgrado, è lo stadio della Stella Rossa e della nazionale serba. Celebre per la sua atmosfera rovente, è uno degli impianti più temuti d’Europa.

Molto prima della costruzione dell’impianto attuale, l’area apparteneva allo SK Jugoslavija e ospitava uno stadio in legno da 20.000 posti. Dopo la Seconda guerra mondiale, il club fu sciolto e la Stella Rossa, appena fondata, rilevò lo stadio nel 1945.

Per accogliere il numero di tifosi della Stella Rossa in rapida crescita, il vecchio impianto fu demolito nel 1959. Per costruire un’enorme struttura a catino senza far impennare i costi, gli ingegneri scavarono fino a 12 metri sotto il livello del suolo, creando una profonda conca per le gradinate.

Lo stadio, ancora incompleto, fu inaugurato ufficialmente nel 1963. Una volta terminati i lavori l’anno successivo, le sue enormi gradinate potevano accogliere fino a 110.000 spettatori. Negli anni Novanta, le norme di sicurezza imposero l’eliminazione dei settori in piedi e l’installazione di posti tutti a sedere. La capienza scese così a 55.538 posti.

Nel dicembre 2014, lo stadio fu ufficialmente rinominato in onore di Rajko Mitić, leggendario primo capitano della Stella Rossa.

Momenti memorabili allo Stadion Rajko Mitić

Stella Rossa-Ferencváros (1975) : questa semifinale di Coppa delle Coppe stabilì il record ufficiale di affluenza dello stadio, pari a 110.000 spettatori, anche se secondo alcune stime i presenti furono fino a 116.000.

: questa semifinale di Coppa delle Coppe stabilì il record ufficiale di affluenza dello stadio, pari a 110.000 spettatori, anche se secondo alcune stime i presenti furono fino a 116.000. Ajax-Juventus (finale di Coppa dei Campioni 1973) : un gol nei primi minuti di Johnny Rep consegnò il trofeo al leggendario Ajax di Cruyff.

: un gol nei primi minuti di Johnny Rep consegnò il trofeo al leggendario Ajax di Cruyff. Cecoslovacchia-Germania Ovest (finale degli Europei 1976): la partita è passata alla storia grazie al rigore decisivo del campione ceco Antonín Panenka, che con un tocco audace mandò il pallone al centro della porta, dando origine al celebre rigore «a cucchiaio».

L’origine di «Marakana»: lo stadio si guadagnò questo soprannome perché le sue dimensioni impressionanti e il calcio fluido e spettacolare giocato dalla Stella Rossa e dalla nazionale jugoslava ricordavano il celebre Maracanã di Rio de Janeiro.

Serbia-Germania di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Serbia-Germania: forma recente

Ranking FIFA: Serbia (40ª) e Germania (12ª)

Il 2026 è stato difficile per la Serbia: è iniziato con una sconfitta per 3-0 contro la Spagna a marzo. In casa è arrivata una vittoria per 2-1 in amichevole contro l’Arabia Saudita, ma da allora la nazionale serba ha subito quattro sconfitte consecutive, comprese quelle nelle prime due partite di UEFA Nations League contro Grecia e Paesi Bassi.

Neppure l’arrivo di Jurgen Klopp ha fermato l’allungarsi della serie senza vittorie della Germania. Dopo la sorprendente sconfitta casalinga contro la Grecia in UEFA Nations League, la nazionale tedesca non vinceva da quattro partite internazionali consecutive, una serie iniziata con il 2-1 subito contro l’Ecuador nella fase a gironi dei Mondiali FIFA 2026. La partita contro la Grecia è stata anche la prima, dopo 14 incontri internazionali, in cui la Germania non è andata a segno.

Serbia-Germania: i precedenti recenti

La Germania è in vantaggio sulla Serbia con 16 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte nei 29 precedenti. Questo bilancio comprende anche i risultati storici di Germania Ovest, Jugoslavia e Serbia e Montenegro. Nel complesso, la Germania ha segnato 50 gol contro i 34 della Serbia.

L’ultimo incontro tra Serbia e Germania risale a marzo 2019. L’amichevole internazionale alla Volkswagen Arena di Wolfsburg terminò 1-1.

Luka Jović portò in vantaggio la Serbia e Leon Goretzka pareggiò per i padroni di casa a metà del secondo tempo con una conclusione potente, dopo essere entrato dalla panchina.