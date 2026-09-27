Come acquistare i biglietti per Scozia-Svizzera: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il nuovo ct della Scozia, Sébastien Pocognoli, avrà la sua prima occasione per impressionare in casa i ferventi tifosi del Tartan Army, quando guiderà la squadra all’Hampden Park martedì 29 settembre per la sfida di UEFA Nations League contro la Svizzera. Acquista oggi stesso i biglietti per la partita.

La Scozia inizierà la propria campagna di UEFA Nations League tre giorni prima in trasferta, affrontando la Slovenia a Lubiana.

Oltre a Slovenia e Svizzera, la Scozia ha nel proprio girone anche la Macedonia del Nord (Gruppo 1 della Lega B). Affronterà tutte e tre le squadre in gare di andata e ritorno durante la fase di campionato, per un totale di sei partite.

Le vincitrici di ogni girone saranno promosse alla UEFA Nations League A 2028-29, mentre la quarta classificata di ogni girone sarà retrocessa nella UEFA Nations League C 2028-29. Inoltre, la seconda e la terza classificata di ogni girone accederanno agli spareggi promozione-retrocessione, da giocare in gare di andata e ritorno.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Scozia-Svizzera di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Scozia-Svizzera di UEFA Nations League?

Scozia-Svizzera si giocherà all’Hampden Park di Glasgow martedì 29 settembre, con calcio d’inizio previsto alle 19:45 (BST).

UEFA Nations League B - Game Week 2 29 set 2026 - 14:45 Hampden Park

Come acquistare i biglietti per Scozia-Svizzera di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Scozia e Svizzera sono venduti esclusivamente online tramite lo Scottish FA Ticket Shop. La prima messa in vendita è avvenuta alla fine di febbraio.

I membri dello Scotland Supporters Club (SSC) hanno avuto la possibilità di acquistare i biglietti prima del pubblico generale e hanno anche ricevuto opzioni più economiche per le partite future.

Chi cerca di assicurarsi posti all’ultimo minuto può acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie, come StubHub.

Trasferimenti garantiti: ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, offrendo agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita.

Quanto costano i biglietti per Scozia-Svizzera di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Scozia e Svizzera all’Hampden Park andavano da £35 per le tribune Est e Ovest a £40 per le tribune Nord e Sud per i membri adulti dello Scotland Supporters Club (e da £40-45 per il pubblico generale). Tuttavia, i tagliandi standard destinati al pubblico tramite la Scottish FA sono andati esauriti rapidamente.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale con l’avvicinarsi dell’evento, per ulteriori informazioni, e anche i siti secondari di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Hampden Park

L’Hampden Park di Glasgow è ampiamente considerato l’ultima vera “casa del calcio scozzese”. Inaugurato nel 1903, questo stadio leggendario è la sede permanente della nazionale scozzese di calcio e da generazioni consolida il proprio lascito come uno degli impianti sportivi più storici del mondo. L’attuale stadio ha una classificazione UEFA di categoria quattro e una capienza di 51.866 posti.

A causa delle moderne norme di sicurezza sugli stadi interamente con posti a sedere, l’Hampden Park detiene diversi record europei di affluenza destinati probabilmente a non essere mai battuti:

Record europeo assoluto per una partita tra nazionali : Scozia-Inghilterra (1937) - 149.415

Record europeo assoluto per una partita di club : Celtic-Aberdeen (finale di Scottish Cup del 1937) - 146.433

Record per una partita di competizione UEFA : Celtic-Leeds United (semifinale di Coppa dei Campioni del 1937) - 136.505

Momenti memorabili all’Hampden Park:

La finale di Coppa dei Campioni del 1960 : ampiamente considerata la più grande partita di calcio mai giocata. Il Real Madrid sconfisse l’Eintracht Francoforte 7-3, con quattro gol di Ferenc Puskás e una tripletta di Alfredo Di Stéfano.

La straordinaria volée di Zidane (2002) : nella finale di UEFA Champions League 2002, Zinedine Zidane segnò un’iconica volée di sinistro all’incrocio dei pali, assicurando al Real Madrid una vittoria per 2-1 sul Bayer Leverkusen.

Maxi concerti : l’impianto ha ospitato leggende della musica tra cui Sir Paul McCartney, che notoriamente eseguì “Mull of Kintyre” nel 1910, i Rolling Stones e icone pop come Beyoncé e Take That.

I “Scotch Professors”: fu sul terreno di gioco del primo Hampden Park che i giocatori scozzesi svilupparono il rivoluzionario calcio di squadra basato sui passaggi corti. Prima di allora, il calcio era per lo più un gioco caotico fatto di dribbling individuali e interventi in stile rugby. In sostanza, esportarono il calcio moderno nel mondo.

Come arrivare

Il modo più semplice e affidabile per raggiungere l’Hampden Park è con i mezzi pubblici. Lo stadio si trova in una zona residenziale molto trafficata, quindi guidare e parcheggiare nelle vicinanze nei giorni delle grandi manifestazioni o delle partite è fortemente limitato e sconsigliato.

In treno: prendere il treno è il modo più rapido per evitare la folla. Puoi prendere un servizio ScotRail dalla stazione di Glasgow Central direttamente fino all’area dello stadio.

Stazione di Mount Florida - È la fermata più vicina. Il viaggio in treno dura circa 10-17 minuti, seguito da una camminata di 5 minuti fino allo stadio.

Stazione di King's Park - È un’altra ottima opzione. Il viaggio in treno dura circa 10-15 minuti, seguito da una camminata di 5 minuti.

In autobus: diverse linee locali First Glasgow collegano regolarmente il centro di Glasgow con l’area dello stadio. Il tragitto di solito dura circa 15-30 minuti.

Bus 75 - Puoi salire su questo autobus vicino al centro città, per esempio nei pressi della Gallery of Modern Art, e ti lascia direttamente su Aikenhead Road proprio accanto all’ingresso dello stadio.

Altre linee - Anche i bus 5, 6, 7, 7A, 31, 34 e 90 passano molto vicino allo stadio. Puoi controllare orari in tempo reale e percorsi sul sito di First Bus.

Scozia-Svizzera di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Scozia-Svizzera: stato di forma recente

Ranking FIFA: Scozia (#36) vs Svizzera (#14)

La Scozia torna in campo per la prima volta da quando è stata eliminata nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026. Nonostante il successo iniziale per 1-0 su Haiti, le sconfitte consecutive contro il Marocco (0-1) e il Brasile (0-3) hanno determinato l’uscita dal torneo.

Gli scozzesi vantano comunque un impressionante rendimento recente nelle partite ufficiali in casa. Hanno infatti ottenuto vittorie consecutive contro Grecia, Bielorussia e Danimarca all’Hampden Park nella parte finale del 2025.

La Svizzera sarà incoraggiata dal fatto di aver ottenuto in estate il suo miglior risultato ai Mondiali da 72 anni a questa parte, raggiungendo i quarti di finale. Vale anche la pena sottolineare che è rimasta imbattuta per tutto il 2025.

Scozia-Svizzera: precedenti recenti

La Scozia guida il bilancio complessivo dei precedenti contro la Svizzera con 8 vittorie, contro le 5 della Svizzera, oltre a 4 pareggi. Nei 17 confronti precedenti complessivi, la Scozia ha segnato 27 gol, mentre la Svizzera ne ha realizzati 25.

L’ultima partita tra le due squadre si è giocata nel giugno 2024, durante la fase a gironi di UEFA Euro 2024. L’avvincente sfida di Colonia, in Germania, si è conclusa sull’1-1. Scott McTominay ha segnato per primo per la Scozia, ma Xherdan Shaqiri ha risposto per la Svizzera con una spettacolare conclusione a giro.

Grp. 1 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Svizzera SVI 1 1 0 0 3 0 +3 3 V 2 Scozia SCO 1 0 1 0 0 0 0 1 D 3 Slovenia SVN 1 0 1 0 0 0 0 1 D 4 Macedonia del Nord MAC 1 0 0 1 0 3 -3 0 S Promozione Play-Off Promozione Play-Off Retrocessione Retrocessione



