La UEFA Nations League torna con una sfida importante: la Scozia si prepara ad affrontare la Macedonia del Nord in un incontro decisivo del Gruppo E. Entrambe puntano a prendere slancio nel girone, in una partita da non perdere per gli appassionati di tutta Europa.

Visti i precedenti combattuti tra le due nazionali, allo stadio si prevede un'atmosfera elettrica. I tifosi possono aspettarsi una partita fisica, con continui capovolgimenti di fronte: sono in palio punti importanti per la promozione nel torneo e per la classifica.

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A che ora inizia Scozia-Macedonia del Nord di UEFA Nations League B?

Scozia-Macedonia del Nord si gioca all'Hampden Park di Glasgow. L'orario del calcio d'inizio non è ancora stato confermato.

UEFA Nations League B - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Hampden Park

Dove acquistare i biglietti per Scozia-Macedonia del Nord?

La vendita ufficiale dei biglietti per questa partita di UEFA Nations League è gestita direttamente attraverso il portale online della federazione calcistica ospitante, dove sono disponibili i biglietti destinati al pubblico. Si consiglia ai tifosi di registrarsi per tempo sulla piattaforma ufficiale per assicurarsi un biglietto prima che i posti disponibili vadano esauriti.

Se la vendita sul portale ufficiale si chiude o i posti sono esauriti, è possibile rivolgersi a piattaforme del mercato secondario come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per Scozia-Macedonia del Nord?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 35 € per i posti ordinari, a seconda del settore e della categoria scelti.

Sulle piattaforme del mercato secondario come Ticombo, quando i biglietti standard sul portale ufficiale sono esauriti, i prezzi partono da circa 90 € a posto.

Scozia-Macedonia del Nord di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Scozia-Macedonia del Nord: lo stato di forma

La Scozia ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due e senza pareggi. I risultati più recenti sono arrivati ai Mondiali, dove ha perso 3-0 contro il Brasile e 1-0 contro il Marocco. Prima di queste sconfitte aveva battuto Haiti 1-0 e Curaçao 4-1, mostrando di poter essere pericolosa in attacco nelle giornate migliori. In queste cinque partite la Scozia ha segnato sei goal e ne ha subiti cinque.

La Macedonia del Nord ha faticato a trovare continuità: nelle ultime cinque partite ha ottenuto una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 4-0 contro la Turchia e ha subito un'altra sconfitta per 4-0 contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali. Il 7-1 incassato contro il Galles in precedenza è il risultato più pesante di questa serie. In quelle cinque partite la Macedonia del Nord ha segnato un solo goal e ne ha subiti quindici.

Scozia-Macedonia del Nord: i precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra le due nazionali risale a settembre 2013, quando la Scozia vinse 2-1 in trasferta contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali. Negli ultimi quattro precedenti registrati, il bilancio è favorevole alla Scozia, con due vittorie contro una della Macedonia del Nord e un pareggio. Il 2-0 ottenuto in casa dalla Scozia nel 2009 resta la sua vittoria più netta in questi confronti.







