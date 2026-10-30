Come acquistare i biglietti per Scozia-Macedonia del Nord: Prezzi, informazioni sulla partita di Lega B della UEFA Nations League, vendite dell’ultimo minuto e altro

La UEFA Nations League torna con una sfida importante: la Scozia si prepara ad affrontare la Macedonia del Nord in un incontro decisivo del girone E. Entrambe le nazionali puntano a conquistare un vantaggio nel girone, in una partita da non perdere per i tifosi di tutta Europa.

Visti i precedenti combattuti tra le due nazionali, allo stadio si preannuncia un'atmosfera elettrica. I tifosi possono aspettarsi una gara intensa, fisica e ricca di capovolgimenti di fronte, con in palio punti importanti per la promozione e la classifica del torneo.

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A che ora inizia Scozia-Macedonia del Nord di UEFA Nations League B?

Scozia-Macedonia del Nord si giocherà all'Hampden Park di Glasgow. L'orario del calcio d'inizio non è ancora stato confermato.

UEFA Nations League B - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Hampden Park

Dove acquistare i biglietti per Scozia-Macedonia del Nord?

La distribuzione ufficiale dei biglietti per questa partita di UEFA Nations League è gestita direttamente attraverso il portale online della federazione calcistica ospitante, dove sono disponibili le vendite ordinarie al pubblico. I tifosi dovrebbero registrarsi per tempo sulla piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard prima che si esauriscano.

Se la vendita ordinaria si chiude o i posti sulla piattaforma ufficiale vanno esauriti, è possibile rivolgersi a piattaforme del mercato secondario come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per Scozia-Macedonia del Nord?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 35 euro per i posti ordinari, a seconda del settore dello stadio e della categoria scelta.

Sulle piattaforme del mercato secondario come Ticombo, quando i biglietti standard del circuito ufficiale sono esauriti, i prezzi partono da circa 90 euro a posto.

Scozia-Macedonia del Nord di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Scozia-Macedonia del Nord: Lo stato di forma

La Scozia ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendone due e senza pareggiare. I risultati più recenti sono arrivati ai Mondiali, dove ha perso 3-0 contro il Brasile e 1-0 contro il Marocco. Prima di queste sconfitte aveva battuto Haiti 1-0 e Curaçao 4-1, dimostrando quanto possa essere pericolosa in attacco quando è in giornata. Nelle cinque partite la Scozia ha segnato sei goal e ne ha subiti cinque.

La Macedonia del Nord ha faticato a trovare continuità, vincendo solo una delle ultime cinque partite, con due pareggi e due sconfitte. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro la Turchia; nelle qualificazioni ai Mondiali ha perso 4-0 anche contro la Danimarca. Il 7-1 subito contro il Galles in precedenza nella competizione è la sconfitta più pesante di questa serie. Nelle cinque partite la Macedonia del Nord ha segnato un solo goal e ne ha subiti quindici.

Scozia-Macedonia del Nord: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due nazionali risale a settembre 2013, quando la Scozia vinse 2-1 in trasferta contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali. Negli ultimi quattro confronti diretti registrati, il bilancio è favorevole alla Scozia, con due vittorie contro una della Macedonia del Nord e un pareggio. Il 2-0 casalingo del 2009 resta la vittoria più netta della Scozia negli scontri diretti.