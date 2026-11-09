La UEFA Nations League torna con una sfida importante: la Scozia si prepara ad affrontare la Macedonia del Nord in un confronto decisivo del Gruppo E. Entrambe le nazionali puntano a prendere slancio nel girone, in una partita da non perdere per gli appassionati di tutta Europa.

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Quando si gioca Scozia-Macedonia del Nord di UEFA Nations League B?

Scozia-Macedonia del Nord si giocherà all'Hampden Park di Glasgow. L'orario del calcio d'inizio deve ancora essere confermato.

UEFA Nations League B - Game Week 5 13 nov 2026 - 14:45 Hampden Park

Dove acquistare i biglietti per Scozia-Macedonia del Nord?

La vendita ufficiale dei biglietti per questa partita di UEFA Nations League è gestita direttamente tramite il portale online della federazione calcistica ospitante, che consente di accedere alla vendita al pubblico. I tifosi dovrebbero registrarsi per tempo sulla piattaforma ufficiale per assicurarsi i biglietti standard prima che i posti disponibili vadano esauriti.

Se la vendita ufficiale termina o i posti sulla piattaforma ufficiale sono esauriti, è possibile rivolgersi a piattaforme del mercato secondario come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Scozia-Macedonia del Nord?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 35 € per i posti destinati al pubblico, a seconda del settore dello stadio e della categoria scelta.

Sulle piattaforme del mercato secondario come StubHub, quando i biglietti standard sul canale ufficiale sono esauriti, i prezzi partono da circa 90 € a posto.

Scozia-Macedonia del Nord di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Scozia e Macedonia del Nord

La Scozia ha vinto tre delle ultime cinque partite, con due sconfitte e nessun pareggio. I risultati più recenti sono arrivati ai Mondiali, dove ha perso 3-0 contro il Brasile e 1-0 contro il Marocco. Prima di quelle sconfitte aveva battuto Haiti 1-0 e Curaçao 4-1, mostrando il proprio potenziale offensivo quando è in giornata. In quelle cinque partite, la Scozia ha segnato sei goal e ne ha subiti cinque.

La Macedonia del Nord ha faticato a trovare continuità, vincendo soltanto una delle ultime cinque partite, con due pareggi e due sconfitte. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 4-0 contro la Turchia; ha inoltre perso 4-0 contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali. Il 7-1 subito contro il Galles nella fase precedente della competizione è il risultato più pesante di questa serie. Nelle cinque partite, la Macedonia del Nord ha segnato un solo goal e ne ha subiti quindici.

Scozia-Macedonia del Nord: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due nazionali risale a settembre 2013, quando la Scozia vinse 2-1 in trasferta contro la Macedonia del Nord nelle qualificazioni ai Mondiali. Negli ultimi quattro precedenti registrati, il bilancio è favorevole alla Scozia, con due vittorie contro una della Macedonia del Nord e un pareggio. Il 2-0 ottenuto in casa dalla Scozia nel 2009 resta la sua vittoria più netta negli scontri diretti.