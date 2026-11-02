Lo Schalke 04 ospita il VfB Stuttgart sabato 21 novembre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Nell’ultimo incontro ufficiale, disputato il 25 febbraio 2023, lo Schalke 04 ha battuto di misura lo Stuttgart per 2-1 alla VELTINS-Arena. Prima di quella vittoria casalinga dello Schalke, le due squadre avevano pareggiato 1-1 a Stuttgart nei primi mesi della stagione 2022-23 di Bundesliga.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Schalke 04-VfB Stuttgart, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Schalke 04-VfB Stuttgart in Bundesliga?

Schalke 04-VfB Stuttgart si gioca sabato 21 novembre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Bundesliga - Game Week 10 21 nov 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

Come acquistare i biglietti di Schalke 04-VfB Stuttgart in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Schalke 04 e VfB Stuttgart alla VELTINS-Arena, in genere sono disponibili due canali principali:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: La soluzione più diretta e affidabile è acquistare i biglietti attraverso i portali ufficiali di Schalke 04 o VfB Stuttgart. Soci e tifosi possono accedere ai prezzi di listino, a seconda delle fasi di vendita e della disponibilità.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Schalke 04-VfB Stuttgart in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Bundesliga tra Schalke 04 e VfB Stuttgart variano a seconda che l’acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Settori in piedi (Stehplätze): I prezzi di listino per i settori in piedi della VELTINS-Arena vanno generalmente da 15 € a 20 € .

I prezzi di listino per i settori in piedi della VELTINS-Arena vanno generalmente da . Posti a sedere standard (Sitzplätze): I biglietti a prezzo di listino costano generalmente da 26 € a 62 €, a seconda della fascia di prezzo, della posizione del settore e della categoria dell’avversario.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello inferiore e posti in piedi rivenduti: I prezzi partono da circa 80 € a 140 € , a seconda della disponibilità e della posizione esatta del settore.

I prezzi partono da circa , a seconda della disponibilità e della posizione esatta del settore. Posti sulle tribune laterali e premium rivenduti: I biglietti nei settori più richiesti o con vista dalle tribune laterali costano da 150 € a oltre 270 €, mentre le opzioni premium con servizi hospitality o posti centrali possono raggiungere prezzi più alti.

Schalke 04-VfB Stuttgart in Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Schalke 04-VfB Stuttgart: lo stato di forma

Lo Schalke 04 arriva a questa partita in un periodo di scarsa forma, con due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare di Bundesliga. Il risultato più recente in campionato è una sconfitta per 0-1 contro il Mainz 05, preceduta dal 2-1 subito contro il Freiburg. Le uniche note positive nelle ultime cinque partite sono state due vittorie in amichevole, contro Austria Lustenau e Oberhausen. La squadra di Muslic ha faticato a trovare continuità e dovrà offrire una prestazione più incisiva per ottenere un risultato in questa gara.

Le ultime cinque partite dello Stuttgart raccontano una storia più altalenante. Il VfB ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 in casa dello Slovan Bratislava in Champions League e un successo per 2-0 contro il Paderborn in Bundesliga, ma nell’ultima gara è stato battuto 1-0 dall’Hamburger SV e, in precedenza, aveva perso 1-0 contro il Borussia Dortmund. In queste cinque partite lo Stuttgart ha segnato otto goal e ne ha subiti due, mostrando capacità offensive ma non ancora piena continuità.

Schalke 04-VfB Stuttgart: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club in Bundesliga si è disputato il 25 febbraio 2023, con la vittoria casalinga dello Schalke per 2-1. Negli ultimi cinque precedenti registrati, lo Stuttgart è in vantaggio con due vittorie contro una dello Schalke, mentre due partite sono finite in pareggio. I precedenti indicano che queste sfide tendono a essere equilibrate, senza che nessuna delle due squadre sia riuscita a imporsi nettamente sull’altra.