Come acquistare i biglietti per Schalke 04-RB Leipzig: prezzi per la Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

Lo Schalke 04 ospita l'RB Leipzig sabato 31 ottobre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Negli ultimi confronti di campionato prima del periodo dello Schalke lontano dalla massima serie, il Leipzig ha ottenuto una serie di buoni risultati, tra cui una vittoria per 4-2 alla Red Bull Arena e un successo per 6-1 a Gelsenkirchen nella stagione 2022-23. L'ultima vittoria dello Schalke in una gara ufficiale contro il Leipzig è arrivata in trasferta, per 1-0, nel gennaio 2023.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Schalke 04-RB Leipzig, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Schalke 04-RB Leipzig di Bundesliga?

Schalke 04-RB Leipzig si gioca sabato 31 ottobre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Bundesliga - Game Week 8 31 ott 2026 - 10:30 VELTINS-Arena

Come acquistare i biglietti per Schalke 04-RB Leipzig di Bundesliga?

Ci sono alcune opzioni principali per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra FC Schalke 04 e RB Leipzig:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale S04: è possibile acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma online ufficiale dello Schalke 04. Tieni presente che i soci del club hanno accesso a una fase di vendita prioritaria e che, data la vastissima tifoseria dello Schalke, le partite più richieste registrano spesso il tutto esaurito già in questa fase esclusiva, prima dell'apertura della vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Schalke 04-RB Leipzig di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra FC Schalke 04 e RB Leipzig variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali o il mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Posti in piedi (settore tifosi): da 15 € a 20 € per i tifosi nel settore di casa dietro la porta.

Posti a sedere standard (categorie 3 & 4, anello superiore): da 26 € a 45 € per i settori dell'anello superiore e quelli con visuale dagli angoli.

Posti a sedere standard (categorie 1 & 2, anelli inferiore e intermedio): da 50 € a 62 € per una visuale laterale privilegiata lungo le linee laterali.

Pacchetti VIP & hospitality: da 150 € a oltre 400 € per l'accesso esclusivo alle lounge e posti a sedere premium imbottiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita dei posti più economici e dell'anello superiore: prezzi a partire da circa 35 € a 75 € , a seconda della disponibilità in tempo reale e delle variazioni della domanda.

Prezzo medio sul mercato della rivendita: generalmente compreso tra 250 € e oltre 350 € per i posti standard, mentre si avvicina il giorno di questa partita molto richiesta.

Rivendita dei posti premium nell'anello inferiore e dei pacchetti VIP:da 500 € a oltre 1.000 € , a seconda del settore, della vicinanza al campo e della scarsità dei biglietti.

Schalke 04-RB Leipzig di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Schalke 04 e RB Leipzig

Lo Schalke ha conquistato sette punti nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultima uscita ha battuto l'Oberhausen 5-2 in amichevole, mentre l'ultimo risultato in Bundesliga è stato uno 0-0 contro l'Elversberg. La sconfitta per 3-0 ad Augsburg nella giornata inaugurale resta l'unica in campionato in questo periodo. I pareggi e le vittorie arrivati in seguito indicano che la squadra sta trovando la propria dimensione nella massima serie.

Il Leipzig ha vinto due e perso tre delle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'ultima ha perso 2-0 in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen, dopo aver battuto 5-0 l'Hamburger SV in campionato. In queste cinque partite il Leipzig ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto: un bilancio che riflette sia la sua produzione offensiva sia la sua vulnerabilità difensiva.

Schalke 04-RB Leipzig: gli ultimi precedenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale a maggio 2023, quando il Leipzig vinse 4-2 in casa in Bundesliga. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Leipzig ha dominato con quattro vittorie contro una dello Schalke. In quelle cinque partite il Leipzig ha segnato 18 goal e ne ha subiti soltanto cinque; l'unico successo dello Schalke è stato l'1-0 di gennaio 2023.