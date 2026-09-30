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Come acquistare i biglietti per Schalke 04-Mainz 05: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Lo Schalke 04 affronta il Mainz 05 in Bundesliga. Ecco come assicurarti i biglietti

Lo Schalke 04 affronta il Mainz 05 sabato 17 ottobre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

L’ultimo confronto, il 5 maggio 2023, ha regalato un divertente successo esterno per 3-2 dello Schalke in Bundesliga. Lo Schalke ha inoltre ottenuto una vittoria di misura per 1-0 nel più recente incrocio casalingo alla VELTINS-Arena, nel novembre 2022.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Schalke 04-Mainz 05, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Schalke 04-Mainz 05 di Bundesliga?

Schalke 04-Mainz 05 si gioca alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen sabato 17 ottobre 2026.

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Bundesliga - Game Week 6
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Come acquistare i biglietti per Schalke 04-Mainz 05 di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita Schalke 04-Mainz 05 alla VELTINS-Arena, puoi utilizzare i canali ufficiali di distribuzione del club oppure i marketplace secondari di biglietti.

Canali ufficiali del club per i biglietti

  • FC Schalke 04 Official Ticket Shop: la fonte principale per i biglietti delle partite casalinghe. I biglietti vengono messi in vendita a fasi, partendo dai membri del club prima di aprirsi al pubblico generale se restano posti disponibili.
  • Schalke 04 Official Secondary Market (Ticketbörse): se i biglietti ordinari sono esauriti, membri e tifosi possono acquistare biglietti di rivendita verificati al prezzo nominale direttamente tramite la piattaforma ufficiale del club.
  • Mainz 05 Away Allocation: i tifosi della squadra ospite possono registrarsi e acquistare i biglietti per il settore ospiti tramite il portale ufficiale dei biglietti del Mainz 05.

Marketplace secondari di biglietti

  • Piattaforme secondarie di biglietti come StubHub mettono in vendita i posti ancora disponibili da venditori terzi. I prezzi sui mercati secondari spesso oscillano sopra o sotto il valore nominale in base alla domanda per la partita.

Quanto costano i biglietti per Schalke 04-Mainz 05 di Bundesliga?

I prezzi ufficiali nominali dei biglietti per le partite casalinghe di Bundesliga dell’FC Schalke 04 alla VELTINS-Arena variano in genere da 18,50 € a 68,00 €, a seconda della categoria del posto, dello status di tifoso e della fascia d’età.

Prezzi ufficiali dei biglietti (valore nominale)

  • Posti in piedi (categoria 5):
    • Adulti: 18,50 € (non membri) / 17,50 € (membri)
    • Giovani / Bambini: 9,00 € – 12,00 €
  • Posti standard a sedere (categoria 3 e 4):
    • Adulti: 31,00 € – 37,00 €
    • Ridotto / Giovani: 20,00 € – 25,00 €
  • Posti premium a sedere (categoria 0, 1 e 2):
    • Adulti: 48,00 € – 68,00 €
    • Ridotto / Giovani: 32,50 € – 52,00 €

Prezzi sul mercato secondario

  • Official Resale Exchange (S04 Ticketbörse): con un tetto fissato al valore nominale originale (18,50 € – 68,00 €) più le normali commissioni di servizio.
  • Third-Party Resale Platforms: se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, piattaforme secondarie come StubHub propongono prezzi che in genere partono da circa 53,00 € a 169,00 €+ per i posti di ingresso generale.

Schalke 04-Mainz 05 di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Schalke 04 e Mainz 05

Lo Schalke 04 ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite competitive. Il risultato più recente è stato uno 0-0 contro il Bayern Monaco in Bundesliga, una prova difensiva solida contro una delle favorite per il titolo. Prima di allora, ha perso 3-0 contro l’Augsburg nella giornata d’esordio della stagione. Lo Schalke ha però vinto 5-2 la sfida di DFB-Pokal contro l’Hallescher FC, anche se le due amichevoli precampionato si sono concluse con sconfitte per 3-0 contro Real Madrid e Atalanta. In queste cinque partite, lo Schalke ha segnato sette gol e ne ha subiti nove.

Il Mainz 05 è in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite competitive. L’incontro più recente si è concluso con un netto 5-0 sull’Hamburger SV in Bundesliga. Ha inoltre battuto 9-0 il VfB Krieschow in DFB-Pokal e ha vinto entrambe le amichevoli precampionato contro Bournemouth e Paris FC. L’unica partita che non è riuscito a vincere è stata lo 0-0 con il Paderborn nel weekend d’esordio di Bundesliga. Il Mainz ha segnato 19 gol in queste cinque partite e ne ha subito soltanto uno.

S04

S04 - Forma

FCA
S3-0
FCB
D0-0
FCU
V1-3
ELV
D0-0
RWO
V2-5
Gol segnato (subito)
8/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
M05

M05 - Forma

KRI
V0-9
SCP
D0-0
HSV
V0-5
SGE
S1-3
BMG
V3-4
Gol segnato (subito)
19/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Schalke 04-Mainz 05: i precedenti recenti

L’incontro più recente tra questi due club risale al 5 maggio 2023 in Bundesliga, quando lo Schalke 04 ha vinto 3-2 in trasferta sul campo del Mainz 05. Prima di allora, lo Schalke aveva vinto 1-0 in casa contro il Mainz nel novembre 2022. Negli ultimi cinque confronti diretti in Bundesliga, lo Schalke ha vinto due volte, il Mainz una, mentre due partite sono finite in parità. Complessivamente, i cinque incontri hanno prodotto 13 gol.

Testa a testa

Schalke 04PareggioMagonza 05
2
3
0
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
3
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
2
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
6Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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