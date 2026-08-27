Come acquistare i biglietti per Schalke 04-Elversberg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Lo Schalke 04 affronta l'Elversberg domenica 20 settembre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Nel loro incrocio più recente, nell'aprile 2026, lo Schalke ha ottenuto una sofferta vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Elversberg. Con il vantaggio del fattore campo dalla propria parte, lo Schalke cercherà di sfruttare il sostegno dei suoi tifosi per conquistare tutti e tre i punti in casa.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Schalke 04-Elversberg, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Schalke 04-Elversberg di Bundesliga?

Schalke 04-Elversberg si gioca alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen, con il calcio d'inizio in programma in questa giornata di Bundesliga.

Bundesliga - Game Week 4 20 set 2026 - 11:30 VELTINS-Arena

Come comprare i biglietti di Schalke 04-Elversberg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga Schalke 04-Elversberg alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen, hai diverse possibilità:

Ticketshop ufficiale del FC Schalke 04 (biglietti casa principali): Il negozio ufficiale online dei biglietti del FC Schalke 04 è l'opzione principale per acquistare i biglietti casalinghi per le partite alla VELTINS-Arena. I biglietti vengono generalmente messi in vendita prima per i membri del club Schalke, seguiti da una vendita generale al pubblico se restano posti disponibili.

S04 Ticketbörse (mercato ufficiale di rivendita): Se i posti standard vanno esauriti sulla piattaforma principale, lo Schalke gestisce un mercato secondario ufficiale chiamato Ticketbörse. Gli abbonati che non possono assistere alla partita rimettono qui in vendita i propri posti in sicurezza al prezzo nominale.

Ticketshop ufficiale dell'SV Elversberg (tifosi ospiti): I tifosi che vogliono sedersi nel settore ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite il portale ufficiale dell'SV Elversberg. Questi tagliandi per il settore ospiti vengono distribuiti secondo le priorità di tifosi e membri dell'Elversberg.

Piattaforme secondarie di biglietteria (rivendita alternativa): Marketplace di terze parti come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti. I prezzi sui mercati secondari spesso oscillano in base alla domanda e possono superare il prezzo nominale ufficiale.

Quanto costano i biglietti di Schalke 04-Elversberg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita Schalke 04-Elversberg variano in modo significativo a seconda che tu acquisti i tagliandi attraverso i canali ufficiali del club oppure sul mercato secondario della rivendita:

Biglietti in piedi (Stehplatz): I biglietti ufficiali a prezzo nominale per i posti in piedi alla VELTINS-Arena costano in genere tra 15 € e 20 €.

Biglietti standard a sedere (Sitzplatz): I normali biglietti a sedere di categoria da 1 a 4 vanno da 26 € a 62 €, a seconda della posizione del posto e del settore dello stadio.

Mercato secondario ufficiale (S04 Ticketbörse): I biglietti rivenduti tramite il circuito ufficiale di scambio dello Schalke sono rigorosamente limitati al prezzo nominale originale, quindi aspettati di pagare tra 15 € e 62 €.

Piattaforme di rivendita di terze parti: Su marketplace secondari come StubHub, i prezzi dei biglietti oscillano in base alla domanda e generalmente vanno da 53 € a oltre 150 €.

Schalke 04-Elversberg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Schalke 04-Elversberg: stato di forma

Lo Schalke 04 ha fatto registrare tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La sua uscita più recente è stata una vittoria per 2-5 contro l'Hallescher FC in DFB-Pokal il 24 agosto, un risultato arrivato dopo i tempi supplementari. Prima di allora, lo Schalke aveva subito due sconfitte consecutive per 0-3 contro Real Madrid e Atalanta in amichevole precampionato. Le sue tre vittorie sono arrivate contro Hessen Kassel (5-0), Fagiano Okayama FC (3-1) e nella gara di coppa a Halle. In queste cinque partite, lo Schalke ha segnato 10 gol e ne ha subiti 14.

L'Elversberg arriva a questa sfida con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Ha battuto l'MSV Duisburg 3-1 in DFB-Pokal il 22 agosto, dopo una serie che includeva un successo per 5-2 contro lo Strasburgo e una vittoria per 4-1 contro il Lorient. Gli unici punti persi sono arrivati nell'1-1 contro il Maiorca. L'Elversberg ha segnato 14 gol e ne ha subiti cinque in queste cinque partite, un dato che indica una squadra in grande forma offensiva.

Schalke 04-Elversberg: precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi club risale al 12 aprile 2026, quando l'Elversberg ha ospitato lo Schalke in 2. Bundesliga e ha perso 1-2. Nelle ultime cinque sfide dirette, lo Schalke ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria dell'Elversberg. Lo Schalke ha vinto anche 1-0 in casa l'8 novembre 2025, mentre l'unico successo dell'Elversberg in questa serie è arrivato in casa nel maggio 2025, quando ha battuto lo Schalke 1-2. I due club hanno segnato complessivamente 11 gol in questi cinque confronti.

Schalke 04-Elversberg: classifica

Nella classifica di Bundesliga, lo Schalke 04 occupa attualmente il 15° posto, mentre l'Elversberg è settimo.