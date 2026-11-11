Lo Schalke 04 ospita il Borussia Dortmund domenica 6 dicembre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Negli ultimi confronti di Bundesliga prima del periodo trascorso dallo Schalke fuori dalla massima serie, il Borussia Dortmund ha avuto la meglio, restando imbattuto nelle sfide più recenti. L'ultimo scontro diretto si è disputato nel marzo 2023 alla VELTINS-Arena ed è finito 2-2: lo Schalke ha rimontato due volte per conquistare un punto.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Schalke 04-Borussia Dortmund, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando è il calcio d'inizio di Schalke 04-Borussia Dortmund in Bundesliga?

Schalke 04-Borussia Dortmund si gioca domenica 6 dicembre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Bundesliga - Game Week 12 6 dic 2026 - 09:30 VELTINS-Arena

Come acquistare i biglietti di Schalke 04-Borussia Dortmund in Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della sfida di Bundesliga tra Schalke 04 e Borussia Dortmund:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente tramite il portale ufficiale dello Schalke 04 o durante le finestre di vendita riservate ai soci è il modo più sicuro per assicurarsi un posto alla VELTINS-Arena al prezzo nominale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Schalke 04-Borussia Dortmund in Bundesliga?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la sfida di Bundesliga tra Schalke 04 e Borussia Dortmund:

1. Canali ufficiali del club

Settori in piedi: I prezzi vanno generalmente da circa 15 € a 20 € .

I prezzi vanno generalmente da circa . Posti a sedere standard (anello superiore e inferiore): I prezzi vanno solitamente da circa 35 € a 85 € .

I prezzi vanno solitamente da circa . Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono da ben oltre 300 € e arrivano a più di 1.000 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Ingresso standard e posti nell'anello superiore in rivendita: I prezzi partono generalmente da circa 200 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti nell'anello intermedio e lungo la linea laterale: I prezzi vanno solitamente da 450 € a 600 € .

I prezzi vanno solitamente da . Posti premium e VIP in rivendita: I prezzi salgono spesso da 1.000 € a oltre 1.500 €.

Schalke 04-Borussia Dortmund in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Schalke 04-Borussia Dortmund: lo stato di forma

Lo Schalke 04 ha attraversato settimane difficili, con un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 0-2 contro l'RB Leipzig in Bundesliga ed è stato sconfitto anche dalla Dynamo Dresden in Coppa di Germania. In quelle cinque partite lo Schalke ha segnato appena tre goal e ne ha subiti sei.

Il Borussia Dortmund arriva in condizioni decisamente migliori, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 sul Real Betis in Champions League; in Bundesliga ha anche pareggiato 2-2 sul campo del Bayern Monaco. In quelle cinque gare il Dortmund ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.

Schalke 04-Borussia Dortmund: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre, disputato nel marzo 2023 alla VELTINS-Arena in Bundesliga, è finito 2-2. Negli ultimi cinque scontri diretti riportati nei dati, il Borussia Dortmund ha dominato, ottenendo tre vittorie e un pareggio, mentre lo Schalke non ha conquistato alcuna vittoria. In quel periodo il Dortmund ha segnato molti più goal degli avversari, imponendosi anche per 4-0 nel maggio 2020 e per 3-0 nell'ottobre successivo.