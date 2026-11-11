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Come acquistare i biglietti per Schalke 04-Borussia Dortmund: prezzi del derby della Ruhr, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
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Borussia Dortmund
Bundesliga

Lo Schalke 04 affronta il Borussia Dortmund in Bundesliga. Ecco come assicurarti i biglietti.

Lo Schalke 04 ospita il Borussia Dortmund domenica 6 dicembre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Negli ultimi confronti di Bundesliga prima del periodo trascorso dallo Schalke fuori dalla massima serie, il Borussia Dortmund ha avuto la meglio, restando imbattuto nelle sfide più recenti. L'ultimo scontro diretto si è disputato nel marzo 2023 alla VELTINS-Arena ed è finito 2-2: lo Schalke ha rimontato due volte per conquistare un punto.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Schalke 04-Borussia Dortmund, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando è il calcio d'inizio di Schalke 04-Borussia Dortmund in Bundesliga?

Schalke 04-Borussia Dortmund si gioca domenica 6 dicembre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

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Bundesliga - Game Week 12
VELTINS-Arena

Come acquistare i biglietti di Schalke 04-Borussia Dortmund in Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della sfida di Bundesliga tra Schalke 04 e Borussia Dortmund:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente tramite il portale ufficiale dello Schalke 04 o durante le finestre di vendita riservate ai soci è il modo più sicuro per assicurarsi un posto alla VELTINS-Arena al prezzo nominale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Schalke 04-Borussia Dortmund in Bundesliga?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la sfida di Bundesliga tra Schalke 04 e Borussia Dortmund:

1. Canali ufficiali del club

  • Settori in piedi: I prezzi vanno generalmente da circa 15 € a 20 €.
  • Posti a sedere standard (anello superiore e inferiore): I prezzi vanno solitamente da circa 35 € a 85 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono da ben oltre 300 € e arrivano a più di 1.000 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Ingresso standard e posti nell'anello superiore in rivendita: I prezzi partono generalmente da circa 200 €.
  • Posti nell'anello intermedio e lungo la linea laterale: I prezzi vanno solitamente da 450 € a 600 €.
  • Posti premium e VIP in rivendita: I prezzi salgono spesso da 1.000 € a oltre 1.500 €.

Schalke 04-Borussia Dortmund in Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Schalke 04-Borussia Dortmund: lo stato di forma

Lo Schalke 04 ha attraversato settimane difficili, con un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 0-2 contro l'RB Leipzig in Bundesliga ed è stato sconfitto anche dalla Dynamo Dresden in Coppa di Germania. In quelle cinque partite lo Schalke ha segnato appena tre goal e ne ha subiti sei.

Il Borussia Dortmund arriva in condizioni decisamente migliori, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 sul Real Betis in Champions League; in Bundesliga ha anche pareggiato 2-2 sul campo del Bayern Monaco. In quelle cinque gare il Dortmund ha segnato nove goal e ne ha subiti sette.

S04

S04 - Forma

M05
S0-1
KOE
D0-0
DOD
S2-0
RBL
S0-2
TSG
S2-1
Gol segnato (subito)
1/7
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BVB

BVB - Forma

SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
D2-2
BET
V2-1
ELV
V2-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Schalke 04-Borussia Dortmund: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre, disputato nel marzo 2023 alla VELTINS-Arena in Bundesliga, è finito 2-2. Negli ultimi cinque scontri diretti riportati nei dati, il Borussia Dortmund ha dominato, ottenendo tre vittorie e un pareggio, mentre lo Schalke non ha conquistato alcuna vittoria. In quel periodo il Dortmund ha segnato molti più goal degli avversari, imponendosi anche per 4-0 nel maggio 2020 e per 3-0 nell'ottobre successivo.

Testa a testa

Schalke 04PareggioBorussia Dortmund
0
1
4
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Schalke 04
S04
2
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Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
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0
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4
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BVB
3
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S04
0
FIN
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
4
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Schalke 04
S04
0
FIN
2Gol segnati14
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

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