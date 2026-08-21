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Come acquistare i biglietti per Schalke 04-Bayern Monaco: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Lo Schalke 04 affronta il Bayern Monaco in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Lo Schalke 04 affronta il Bayern Monaco sabato 5 settembre 2026 alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen.

Questa sfida della 2ª giornata offre allo Schalke una difficile opportunità di inizio stagione per lanciare un segnale in casa dopo il ritorno nella massima serie. La storia sorride nettamente agli ospiti, dato che il Bayern Monaco ha dominato i precedenti con cinque vittorie consecutive contro lo Schalke, segnando 21 gol senza subirne nessuno in queste sfide.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Schalke 04-Bayern Monaco, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Schalke 04-Bayern Monaco di Bundesliga?

Lo Schalke 04 ospita il Bayern Monaco alla VELTINS-Arena di Gelsenkirchen, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

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Bundesliga - Game Week 2
VELTINS-Arena

Come comprare i biglietti per Schalke 04-Bayern Monaco di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita Schalke 04-Bayern Monaco alla VELTINS-Arena il 5 settembre 2026:

  • Biglietteria ufficiale dello Schalke 04: I biglietti principali per il settore di casa vengono distribuiti direttamente attraverso il portale ufficiale di vendita dello Schalke.
  • Portale biglietti del Bayern Monaco: I biglietti per il settore ospiti destinati ai tifosi in trasferta vengono assegnati tramite il sistema ufficiale per i biglietti esterni del Bayern Monaco.
  • Scambio biglietti ufficiale: Il club gestisce un mercato ufficiale di rivendita (Ticketbörse) dove gli abbonati rivendono a prezzo nominale i biglietti per le singole partite.
  • Piattaforme del mercato secondario: Le opzioni secondarie possono essere consultate su piattaforme come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Schalke 04-Bayern Monaco di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga Schalke 04-Bayern Monaco alla VELTINS-Arena del 5 settembre 2026, convertiti in sterline britanniche:

  • Biglietti ufficiali standard (casa e trasferta): I biglietti standard del mercato primario vanno indicativamente da 13 £ a oltre 60 £, con i settori in piedi, come la Nordkurve dello Schalke, che offrono i prezzi più bassi e i posti centrali di categoria superiore collocati nella fascia più alta.
  • Inserzioni sul mercato secondario: Sui portali di rivendita come StubHub, i biglietti secondari partono attualmente da una cifra compresa tra 125 £ e 153 £, a seconda della posizione nello stadio e della domanda in tempo reale.
  • Categorie premium e hospitality: Le opzioni premium e gli e-ticket verificati dei rivenditori secondari possono arrivare a oltre 245 £.

Schalke 04-Bayern Monaco di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Schalke 04 e Bayern Monaco

Lo Schalke si presenta alla nuova stagione di Bundesliga con un bilancio precampionato misto di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente si è chiusa con una sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid, mentre in precedenza ad agosto era stato battuto con lo stesso punteggio dall'Atalanta. Prima di queste sconfitte, lo Schalke aveva messo insieme tre vittorie di fila, tra cui un 5-0 contro l'Hessen Kassel e un 3-1 contro il Fagiano Okayama FC. In queste cinque partite ha segnato 10 gol e ne ha subiti nove.

Il Bayern Monaco arriva alla stagione dopo aver vinto tutte e cinque le amichevoli precampionato. Il risultato più recente è stato il 4-2 contro l'FC Heidenheim del 18 agosto, seguito da un 3-1 contro l'RB Leipzig e dalle vittorie su Aston Villa e Jeju SK. Il risultato più appariscente è stato il 15-0 inflitto alla formazione amatoriale FC Rottach-Egern. Il Bayern ha segnato 24 gol in queste cinque partite e ne ha subiti cinque.

S04

S04 - Forma

HES
V0-5
ATA
S0-3
RMA
S0-3
HAL
V2-5
FCA
S3-0
Gol segnato (subito)
10/11
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
FCB

FCB - Forma

RBL
V3-1
HDH
V2-4
BVB
V1-2
VFB
V5-1
OSN
V1-4
Gol segnato (subito)
18/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Schalke 04-Bayern Monaco: precedenti recenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre risale a maggio 2023, quando il Bayern Monaco si impose per 6-0 a Monaco. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il Bayern le ha vinte tutte e cinque, con lo Schalke che non è riuscito a segnare in quattro di queste partite. Il Bayern ha segnato 21 gol senza subirne nessuno in questa serie, compreso un 8-0 nel settembre 2020.

Testa a testa

Schalke 04PareggioBayern Monaco
0
0
5
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
6
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
8
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
FIN
DFB Pokal
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
0Gol segnati21
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

Schalke 04-Bayern Monaco: classifica

Nella classifica di Bundesliga, lo Schalke 04 occupa il 15° posto, mentre il Bayern Monaco è terzo in vista di questa partita.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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