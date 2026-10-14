Il San Lorenzo de Almagro ospita il Newell’s Old Boys all’Estadio Pedro Bidegain, conosciuto in tutta l’Argentina come El Nuevo Gasómetro, sabato 24 ottobre 2026. Il calcio d’inizio è previsto alle 19:15 ART (ora locale).

A che ora inizia San Lorenzo-Newell's Old Boys nella Liga Profesional?

Apertura - Game Week 14 24 ott 2026 - 18:15

Come acquistare i biglietti per San Lorenzo-Newell's Old Boys

Vendita online ufficiale ( San Lorenzo App ): i soci del club ( socios ) possono prenotare per primi i posti nei settori popolari ( populares ) o acquistare a prezzo ridotto i posti in tribuna ( plateas ). I posti rimanenti vengono messi in vendita online al pubblico ( invitados ) tra le 48 e le 72 ore prima del calcio d’inizio.

Biglietterie fisiche: i biglietti cartacei possono essere acquistati in anticipo presso la sede del club a Boedo (Avenida La Plata 1782) nei giorni precedenti la partita, oppure direttamente alle biglietterie dello stadio su Avenida Varela e Perito Moreno a partire da circa quattro ore prima del calcio d’inizio.

Pacchetti per il giorno della partita e piattaforme di rivendita: i visitatori internazionali possono prenotare tramite agenzie specializzate in viaggi calcistici pacchetti organizzati che comprendono posti a sedere, accompagnatori per il giorno della partita e trasporto di andata e ritorno, oppure acquistare biglietti rivenduti tramite piattaforme di rivendita verificate.

San Lorenzo-Newell's Old Boys nella Liga Profesional: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di San Lorenzo e Newell's Old Boys

Il San Lorenzo arriva a questa partita con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Liga Profesional. Il risultato più recente è la vittoria casalinga per 1-0 contro il Deportivo Riestra, che ha dato un po’ di sollievo dopo le pesanti sconfitte consecutive contro Defensa y Justicia e Boca Juniors. In quelle due partite la squadra ha subito cinque goal senza segnarne nessuno, mostrando fragilità difensive a cui Insua vorrà porre rimedio. Nelle cinque gare il San Lorenzo ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette: un bilancio che riflette le difficoltà della squadra nel trovare continuità sia in attacco sia in difesa.

Il Newell's Old Boys arriva con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell’ultima gara ha perso 1-0 contro il Gimnasia Mendoza, proseguendo una serie senza vittorie che ne ha frenato lo slancio. Lo 0-0 contro il Lanus e l’1-1 contro il Velez Sarsfield in questo periodo mostrano una squadra che ha faticato a imporsi in fase offensiva. La formazione di Kudelka dovrà ritrovare il rendimento che le ha permesso di vincere 1-0 in casa del Platense, se vorrà ottenere un risultato in questa sfida.

San Lorenzo-Newell's Old Boys: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale ad aprile 2026: uno 0-0 in Liga Profesional, quando il Newell's ha ospitato il San Lorenzo a Rosario. Nelle ultime cinque sfide regna l’equilibrio: il Newell's ha ottenuto due vittorie contro una del San Lorenzo, mentre due partite sono finite in parità. Il 3-0 del Newell's nell’ottobre 2023 resta il risultato più netto degli ultimi incontri, mentre il San Lorenzo ha conquistato un pareggio per 1-1 nella sfida del luglio 2024.