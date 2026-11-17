Il Salisburgo ospita lo Sparta Praga giovedì 10 dicembre 2026 alla Red Bull Arena di Salisburgo.
Il precedente recente più significativo risale alla fase campionato della Champions League UEFA 2024-25, il 18 settembre 2024. In quell’occasione, lo Sparta Praga ha battuto nettamente il Salisburgo 3-0 alla epet ARENA di Praga.
Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti per Salisburgo-Sparta Praga, da dove acquistarli a quanto costano.
Quando si gioca Salisburgo-Sparta Praga di Europa League?
Salisburgo-Sparta Praga si gioca giovedì 10 dicembre 2026 alla Red Bull Arena di Salisburgo.
Come acquistare i biglietti per Salisburgo-Sparta Praga di Europa League?
Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Europa League tra Salisburgo e Sparta Praga:
1. Canali ufficiali dei club
- Biglietteria ufficiale del club: I biglietti possono essere acquistati direttamente sulla piattaforma ufficiale di biglietteria dell’FC Red Bull Salzburg. Per questa partita, i criteri di vendita del club potrebbero richiedere l’accesso a un account già registrato.
- Biglietti per il settore ospiti: I tifosi dello Sparta Praga in trasferta devono generalmente richiedere i biglietti e verificare le disponibilità direttamente tramite il portale ufficiale del club dedicato alle trasferte.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti per Salisburgo-Sparta Praga di Europa League?
Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra Salisburgo e Sparta Praga:
1. Canali ufficiali dei club
- Curva nord / settore tifosi (posti in piedi): Prezzi a partire da 36 €.
- Curva Bullidikidz: I biglietti a prezzo intero costano 48 €.
- Sud / anello inferiore delle curve: I posti a prezzo intero sono disponibili a 54 €.
- Nord / sud / anello superiore delle curve: Il prezzo intero è di 60 €.
- Est / ovest, anello superiore (lati): I biglietti a prezzo intero costano da 69 € a 75 €.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:
- Anello inferiore / ingresso standard: Prezzi generalmente a partire da circa 65-70 €.
- Fascia intermedia / posti di categoria 1: Prezzi solitamente compresi tra 95 e 160 €.
- Rivendita di biglietti premium / VIP: Prezzi che spesso salgono da 180 a oltre 280 €.
Salisburgo-Sparta Praga di Europa League: tutto quello che c’è da sapere
La forma di Salisburgo e Sparta Praga
Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Salisburgo ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio. Nell’ultima gara ha battuto lo Sturm Graz 4-3 in Bundesliga. Ha inoltre superato l’Austria Lustenau 5-1 e vinto 3-1 in trasferta contro il LASK in campionato. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l’Anderlecht in Europa League, per 2-0. Nelle cinque partite, il Salisburgo ha segnato 15 goal e ne ha subiti sei.
Le ultime cinque partite dello Sparta Praga hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima ha pareggiato 1-1 con il Viktoria Plzen, mentre in una competizione europea ha perso 3-1 contro il Bournemouth. In precedenza aveva battuto lo Slovacko 5-1 e pareggiato 0-0 con il Bohemians 1905. In queste cinque gare lo Sparta ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.
Salisburgo-Sparta Praga: i precedenti recenti
L’ultimo incontro tra i due club risale al 18 settembre 2024 in Champions League, quando lo Sparta Praga ha battuto il Salisburgo 3-0 in casa. Prima di allora, le squadre si erano affrontate due volte in amichevole: un pareggio per 2-2 nel luglio 2024 e una vittoria del Salisburgo per 2-1 nel gennaio 2023. Nei tre incontri registrati, lo Sparta ha un leggero vantaggio, con una vittoria contro quella del Salisburgo e un pareggio.