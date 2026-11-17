Il Salisburgo ospita lo Sparta Praga giovedì 10 dicembre 2026 alla Red Bull Arena di Salisburgo.

Il precedente recente più significativo risale alla fase campionato della Champions League UEFA 2024-25, il 18 settembre 2024. In quell’occasione, lo Sparta Praga ha battuto nettamente il Salisburgo 3-0 alla epet ARENA di Praga.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti per Salisburgo-Sparta Praga, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Salisburgo-Sparta Praga di Europa League?

Salisburgo-Sparta Praga si gioca giovedì 10 dicembre 2026 alla Red Bull Arena di Salisburgo.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Come acquistare i biglietti per Salisburgo-Sparta Praga di Europa League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Europa League tra Salisburgo e Sparta Praga:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti possono essere acquistati direttamente sulla piattaforma ufficiale di biglietteria dell’FC Red Bull Salzburg. Per questa partita, i criteri di vendita del club potrebbero richiedere l’accesso a un account già registrato.

I biglietti possono essere acquistati direttamente sulla piattaforma ufficiale di biglietteria dell’FC Red Bull Salzburg. Per questa partita, i criteri di vendita del club potrebbero richiedere l’accesso a un account già registrato. Biglietti per il settore ospiti: I tifosi dello Sparta Praga in trasferta devono generalmente richiedere i biglietti e verificare le disponibilità direttamente tramite il portale ufficiale del club dedicato alle trasferte.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Salisburgo-Sparta Praga di Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra Salisburgo e Sparta Praga:

1. Canali ufficiali dei club

Curva nord / settore tifosi (posti in piedi): Prezzi a partire da 36 € .

Prezzi a partire da . Curva Bullidikidz: I biglietti a prezzo intero costano 48 € .

I biglietti a prezzo intero costano . Sud / anello inferiore delle curve: I posti a prezzo intero sono disponibili a 54 € .

I posti a prezzo intero sono disponibili a . Nord / sud / anello superiore delle curve: Il prezzo intero è di 60 € .

Il prezzo intero è di . Est / ovest, anello superiore (lati): I biglietti a prezzo intero costano da 69 € a 75 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Anello inferiore / ingresso standard: Prezzi generalmente a partire da circa 65-70 € .

Prezzi generalmente a partire da circa . Fascia intermedia / posti di categoria 1: Prezzi solitamente compresi tra 95 e 160 € .

Prezzi solitamente compresi tra . Rivendita di biglietti premium / VIP: Prezzi che spesso salgono da 180 a oltre 280 €.

Salisburgo-Sparta Praga di Europa League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Salisburgo e Sparta Praga

Nelle ultime cinque partite ufficiali, il Salisburgo ha ottenuto tre vittorie, una sconfitta e nessun pareggio. Nell’ultima gara ha battuto lo Sturm Graz 4-3 in Bundesliga. Ha inoltre superato l’Austria Lustenau 5-1 e vinto 3-1 in trasferta contro il LASK in campionato. L’unica sconfitta in questa serie è arrivata contro l’Anderlecht in Europa League, per 2-0. Nelle cinque partite, il Salisburgo ha segnato 15 goal e ne ha subiti sei.

Le ultime cinque partite dello Sparta Praga hanno prodotto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima ha pareggiato 1-1 con il Viktoria Plzen, mentre in una competizione europea ha perso 3-1 contro il Bournemouth. In precedenza aveva battuto lo Slovacko 5-1 e pareggiato 0-0 con il Bohemians 1905. In queste cinque gare lo Sparta ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

Salisburgo-Sparta Praga: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al 18 settembre 2024 in Champions League, quando lo Sparta Praga ha battuto il Salisburgo 3-0 in casa. Prima di allora, le squadre si erano affrontate due volte in amichevole: un pareggio per 2-2 nel luglio 2024 e una vittoria del Salisburgo per 2-1 nel gennaio 2023. Nei tre incontri registrati, lo Sparta ha un leggero vantaggio, con una vittoria contro quella del Salisburgo e un pareggio.