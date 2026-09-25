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Come acquistare i biglietti per Sabah FK-Slavia Praga: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Champions League

Il Sabah FK affronta lo Slavia Praga in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il Sabah FK affronta lo Slavia Praga martedì 13 ottobre 2026 al Baku Olimpiya Stadionu di Baku.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con l'obiettivo di conquistare i primi punti del torneo principale dopo aver subito sconfitte nelle rispettive gare d'esordio della fase campionato. Il Sabah FK ha perso 4-0 in trasferta contro il Manchester United alla 1ª giornata, mentre lo Slavia Praga ha rimediato una sconfitta di misura per 3-2 contro il RC Lens.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Sabah FK-Slavia Praga, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Sabah FK-Slavia Praga di Champions League?

Sabah FK-Slavia Praga si gioca al Baku Olimpiya Stadionu di Baku, martedì 13 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Stadio olimpico di Baku

Come acquistare i biglietti per Sabah FK-Slavia Praga di Champions League?

Per assicurarti i biglietti per la sfida di UEFA Champions League tra Sabah FK e SK Slavia Praga, segui queste principali opzioni e questi passaggi:

1. Biglietteria ufficiale del club e siti web

  • Canali ufficiali del Sabah FK: In qualità di club ospitante, i biglietti ufficiali per il settore di casa vengono venduti direttamente tramite il portale online principale del Sabah FK, i negozi ufficiali del club o partner locali autorizzati per la vendita dei biglietti in Azerbaigian, come iTicket.az.
  • Settore ospiti dello Slavia Praga: I tifosi dello Slavia Praga che desiderano sedersi nel settore riservato ai tifosi ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite la piattaforma ufficiale per i membri dello SK Slavia Praga o la biglietteria del club, che gestisce la quota riservata al settore ospiti.

Quanto costano i biglietti per Sabah FK-Slavia Praga di Champions League?

Il costo dei biglietti per Sabah FK-Slavia Praga di Champions League varia a seconda che l'acquisto avvenga tramite canali ufficiali primari o piattaforme secondarie di biglietteria:

1. Prezzi della biglietteria ufficiale

  • Settore di casa: I biglietti standard per il settore di casa venduti tramite i canali del club ospitante partono in genere da 15 € a 35 € per i posti standard, mentre i posti premium o di categoria 1 costano all'incirca da 50 € a 80 €.
  • Settore ospiti: I biglietti ufficiali per i tifosi ospiti assegnati dallo SK Slavia Praga vanno generalmente da 20 € a 45 €, in base ai tetti di prezzo della UEFA per i tifosi in trasferta.

Sabah FK-Slavia Praga di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Sabah FK e Slavia Praga

Il Sabah FK arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 4-0 contro il Manchester United in Champions League, anche se prima di allora aveva ottenuto due vittorie consecutive, compreso un successo per 5-0 sullo Zira. In queste cinque gare, il Sabah ha segnato 13 gol e ne ha subiti nove. L'unica altra sconfitta è arrivata contro l'Hapoel Beer Sheva nell'andata delle qualificazioni di Champions League.

Lo Slavia Praga si presenta con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-0 sul Teplice nella Prima Lega ceca, dopo il ko per 3-2 in Champions League contro il Lens. In precedenza, nella stessa serie, ha battuto lo Sparta Praga 3-0 in trasferta e ha superato l'FC Zbrojovka Brno per 4-0. Lo Slavia ha segnato 11 gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

SAB

SAB - Forma

ARA
V0-1
ZIR
V5-0
MUN
S4-0
SHA
V0-3
IMI
V3-1
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
SLP

SLP - Forma

BRN
V4-0
RCL
S2-3
TEP
V0-2
SLV
V1-5
VPL
V2-1
Gol segnato (subito)
15/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Sabah FK-Slavia Praga: i precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra il Sabah FK e lo Slavia Praga, il che significa che questa sfida di Champions League a Baku sarà il primo confronto ufficiale tra i due club.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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