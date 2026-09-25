Il Sabah FK affronta lo Slavia Praga martedì 13 ottobre 2026 al Baku Olimpiya Stadionu di Baku.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con l'obiettivo di conquistare i primi punti del torneo principale dopo aver subito sconfitte nelle rispettive gare d'esordio della fase campionato. Il Sabah FK ha perso 4-0 in trasferta contro il Manchester United alla 1ª giornata, mentre lo Slavia Praga ha rimediato una sconfitta di misura per 3-2 contro il RC Lens.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Sabah FK-Slavia Praga, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Sabah FK-Slavia Praga di Champions League?

Sabah FK-Slavia Praga si gioca al Baku Olimpiya Stadionu di Baku, martedì 13 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 12:45 Stadio olimpico di Baku

Come acquistare i biglietti per Sabah FK-Slavia Praga di Champions League?

Per assicurarti i biglietti per la sfida di UEFA Champions League tra Sabah FK e SK Slavia Praga, segui queste principali opzioni e questi passaggi:

1. Biglietteria ufficiale del club e siti web

Canali ufficiali del Sabah FK: In qualità di club ospitante, i biglietti ufficiali per il settore di casa vengono venduti direttamente tramite il portale online principale del Sabah FK, i negozi ufficiali del club o partner locali autorizzati per la vendita dei biglietti in Azerbaigian, come iTicket.az.

Settore ospiti dello Slavia Praga: I tifosi dello Slavia Praga che desiderano sedersi nel settore riservato ai tifosi ospiti devono acquistare i biglietti direttamente tramite la piattaforma ufficiale per i membri dello SK Slavia Praga o la biglietteria del club, che gestisce la quota riservata al settore ospiti.

Quanto costano i biglietti per Sabah FK-Slavia Praga di Champions League?

Il costo dei biglietti per Sabah FK-Slavia Praga di Champions League varia a seconda che l'acquisto avvenga tramite canali ufficiali primari o piattaforme secondarie di biglietteria:

1. Prezzi della biglietteria ufficiale

Settore di casa: I biglietti standard per il settore di casa venduti tramite i canali del club ospitante partono in genere da 15 € a 35 € per i posti standard, mentre i posti premium o di categoria 1 costano all'incirca da 50 € a 80 € .

Settore ospiti: I biglietti ufficiali per i tifosi ospiti assegnati dallo SK Slavia Praga vanno generalmente da 20 € a 45 € , in base ai tetti di prezzo della UEFA per i tifosi in trasferta.

Sabah FK-Slavia Praga di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Sabah FK e Slavia Praga

Il Sabah FK arriva a questa sfida con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 4-0 contro il Manchester United in Champions League, anche se prima di allora aveva ottenuto due vittorie consecutive, compreso un successo per 5-0 sullo Zira. In queste cinque gare, il Sabah ha segnato 13 gol e ne ha subiti nove. L'unica altra sconfitta è arrivata contro l'Hapoel Beer Sheva nell'andata delle qualificazioni di Champions League.

Lo Slavia Praga si presenta con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il 2-0 sul Teplice nella Prima Lega ceca, dopo il ko per 3-2 in Champions League contro il Lens. In precedenza, nella stessa serie, ha battuto lo Sparta Praga 3-0 in trasferta e ha superato l'FC Zbrojovka Brno per 4-0. Lo Slavia ha segnato 11 gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Sabah FK-Slavia Praga: i precedenti recenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra il Sabah FK e lo Slavia Praga, il che significa che questa sfida di Champions League a Baku sarà il primo confronto ufficiale tra i due club.