Il Sabah FK ospita il Barcellona mercoledì 25 novembre 2026 al Baku Olimpiya Stadionu di Baku.

Alla vigilia della sfida della fase campionato, il Barcellona occupa saldamente le prime posizioni e punta a ribadire il proprio dominio europeo. Il Sabah FK, invece, cerca una storica impresa contro uno dei club più titolati di Spagna.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Sabah FK-Barcellona, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Sabah FK-Barcellona di Champions League?

Sabah FK-Barcellona si gioca mercoledì 25 novembre 2026 al Baku Olimpiya Stadionu di Baku, in Azerbaigian.

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 12:45 Stadio olimpico di Baku

Come acquistare i biglietti di Sabah FK-Barcellona di Champions League?

Ecco le principali opzioni per i tifosi che vogliono acquistare i biglietti della sfida di Champions League tra Sabah FK e Barcellona:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali del club (Sabah FK): Potete consultare direttamente i portali ufficiali di vendita dei biglietti o le biglietterie del Sabah FK per verificare la disponibilità per la partita in casa, la vendita al pubblico e i posti a prezzo nominale a Baku.

Potete consultare direttamente i portali ufficiali di vendita dei biglietti o le biglietterie del Sabah FK per verificare la disponibilità per la partita in casa, la vendita al pubblico e i posti a prezzo nominale a Baku. Quota ufficiale del FC Barcelona (penyes): Il FC Barcelona riserva un contingente specifico di biglietti per le trasferte, destinato principalmente ai club ufficiali dei tifosi (penyes) e ai soci del club, secondo i periodi previsti per le richieste e i sorteggi per l’assegnazione.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se le disponibilità sui canali ufficiali dei club sono completamente esaurite, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando i contingenti dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Sabah FK-Barcellona di Champions League?

Ecco le stime dei prezzi per la sfida di UEFA Champions League tra Sabah FK e Barcellona:

1. Canali ufficiali dei club

Contingente per i club dei tifosi (penyes): Il FC Barcelona ha offerto biglietti ufficiali per la trasferta ai membri iscritti dei club dei tifosi a un prezzo fortemente agevolato di 7,50 € .

Il FC Barcelona ha offerto biglietti ufficiali per la trasferta ai membri iscritti dei club dei tifosi a un prezzo fortemente agevolato di . Vendita al pubblico / contingente standard per la squadra di casa: I biglietti standard a prezzo nominale acquistati direttamente alla biglietteria principale del Sabah FK costano in genere da 60 € a 150 €, a seconda del settore e della categoria.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita diretti dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore / rivendita di biglietti d’ingresso: I prezzi partono da circa 63 € per l’anello superiore o i settori ordinari.

I prezzi partono da circa per l’anello superiore o i settori ordinari. Posti lungo le tribune laterali & premium: I prezzi vanno generalmente da 100 € a oltre 370 € , a seconda del blocco esatto.

I prezzi vanno generalmente da , a seconda del blocco esatto. Pacchetti VIP & hospitality: I prezzi vanno da 1.000 € a oltre 1.400 €.

Sabah FK-Barcellona di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Sabah FK e Barcellona

Il Sabah FK arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante: tre vittorie nelle ultime cinque gare, un pareggio e una sconfitta. Nell’ultima uscita ha perso in casa per 1-2 contro il Borussia Dortmund in Champions League. Ha ottenuto anche una vittoria per 2-0 contro lo Slavia Praga e un netto successo per 4-0 in trasferta contro l’FK Qabala in una competizione nazionale. In queste cinque partite, il Sabah ha segnato otto goal e ne ha subiti quattro.

Il recente rendimento del Barcellona racconta di un ottimo andamento nelle competizioni nazionali, interrotto da un passo falso in Europa. La squadra di Flick ha vinto quattro delle ultime cinque partite: l’unica sconfitta è arrivata a Parigi, dove ha perso 4-2 contro il PSG. Prima aveva battuto il Real Betis 5-2 e il Galatasaray 4-1 nella fase a gironi della Champions League. Il Barcellona ha segnato 15 goal nelle ultime cinque gare, subendone sette: la partita contro il PSG è stata quella in cui ha incassato la maggior parte di quelle reti.

Sabah FK-Barcellona: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Sabah FK e Barcellona. La sfida può quindi essere valutata soltanto in base alla forma attuale e al contesto.