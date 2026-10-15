La UEFA Nations League torna con una sfida internazionale tra Romania e Polonia, che si affronteranno all’Arena Națională di Bucarest. Le due nazionali europee si incontrano in una partita del girone importante per la promozione e per la classifica del torneo.
GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti per la partita, i settori, i prezzi e le modalità di acquisto.
A che ora inizia Romania-Polonia di UEFA Nations League B?
Dove acquistare i biglietti per Romania-Polonia?
I biglietti ufficiali sono venduti direttamente tramite Bilete FRF, il portale ufficiale della Federcalcio rumena per le partite casalinghe a Bucarest. I tifosi possono consultare la piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti standard quando aprirà la vendita al pubblico.
Se i biglietti ufficiali dovessero esaurirsi o alcuni settori non fossero più disponibili sul portale ufficiale, è possibile rivolgersi a piattaforme di rivendita come StubHub.
Quanto costano i biglietti per Romania-Polonia?
Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 15 € per i posti nei settori dietro le porte dell’Arena Națională.
Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 45 € quando i biglietti standard sono esauriti sui canali ufficiali.