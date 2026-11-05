La UEFA Nations League torna con una sfida tra nazionali: la Romania si prepara a ospitare la Polonia all’Arena Națională di Bucarest. Le due selezioni europee si affrontano in un incontro del girone importante per la promozione e per la classifica del torneo.
GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti per la partita, le categorie di posti, i prezzi e le modalità di acquisto.
Quando si gioca Romania-Polonia della Lega B di UEFA Nations League?
Dove acquistare i biglietti per Romania-Polonia?
I biglietti del circuito ufficiale sono distribuiti direttamente tramite Bilete FRF, il portale ufficiale della Federcalcio rumena per le partite casalinghe a Bucarest. I tifosi possono consultare la piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti standard non appena si apre la vendita al pubblico.
Se i biglietti del circuito ufficiale si esauriscono o alcune categorie di posti non sono più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa.
Quanto costano i biglietti per Romania-Polonia?
Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori dietro le porte dell’Arena Națională partono da circa 15 euro.
Quando i biglietti standard si esauriscono nei canali di vendita ufficiali, sulle piattaforme di rivendita come StubHub i prezzi partono da circa 45 euro.