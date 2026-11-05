Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
UEFA Nations League B
team-logoRomania
Arena Națională
team-logoPolonia
Book Romania vs Poland Tickets
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Romania-Polonia: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro sulla Lega B della UEFA Nations League

SHOPPING
Biglietti
UEFA Nations League B
Romania
Polonia

La Romania affronta la Polonia nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come assicurarsi i biglietti.

La UEFA Nations League torna con una sfida tra nazionali: la Romania si prepara a ospitare la Polonia all’Arena Națională di Bucarest. Le due selezioni europee si affrontano in un incontro del girone importante per la promozione e per la classifica del torneo.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti per la partita, le categorie di posti, i prezzi e le modalità di acquisto.

Quando si gioca Romania-Polonia della Lega B di UEFA Nations League?


crest
UEFA Nations League B - Game Week 5
Arena Națională

Dove acquistare i biglietti per Romania-Polonia?

I biglietti del circuito ufficiale sono distribuiti direttamente tramite Bilete FRF, il portale ufficiale della Federcalcio rumena per le partite casalinghe a Bucarest. I tifosi possono consultare la piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti standard non appena si apre la vendita al pubblico.

Se i biglietti del circuito ufficiale si esauriscono o alcune categorie di posti non sono più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Romania-Polonia?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori dietro le porte dell’Arena Națională partono da circa 15 euro.

Quando i biglietti standard si esauriscono nei canali di vendita ufficiali, sulle piattaforme di rivendita come StubHub i prezzi partono da circa 45 euro.

Romania-Polonia di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Romania e Polonia

ROM

ROM - Forma

GAL
V2-1
SVE
S2-1
BIH
S2-4
POL
S6-0
SVE
S0-1
Gol segnato (subito)
5/14
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
POL

POL - Forma

NGR
D2-2
BIH
D0-0
SVE
S3-1
ROM
V6-0
BIH
S1-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Romania-Polonia: i precedenti recenti



TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google