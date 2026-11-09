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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Romania-Polonia: prezzi, informazioni sulla partita di Lega B della UEFA Nations League, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League B
Romania
Polonia

La Romania affronta la Polonia nella Lega B della Nations League UEFA. Ecco come acquistare i biglietti.

La UEFA Nations League torna con un confronto internazionale: la Romania si prepara a ospitare la Polonia all’Arena Națională di Bucarest. Le due nazionali europee si affrontano in una partita del girone che mette in palio punti importanti per la classifica e per la promozione.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti, i settori, i prezzi e le modalità di acquisto.

Quando si gioca Romania-Polonia di UEFA Nations League B?

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UEFA Nations League B - Game Week 5
Arena Națională

Dove acquistare i biglietti per Romania-Polonia?

I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite Bilete FRF, il portale ufficiale della Federazione calcistica romena per le partite casalinghe a Bucarest. I tifosi possono consultare la piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti standard quando si aprirà la vendita al pubblico.

Se i biglietti ufficiali si esauriscono completamente o alcuni settori non sono più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa.

Quanto costano i biglietti per Romania-Polonia?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 15 € per i posti dietro le porte dell’Arena Națională.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 45 € quando i biglietti standard si esauriscono sui canali ufficiali.

Romania-Polonia di UEFA Nations League B: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Romania e Polonia

ROM

ROM - Forma

GAL
V2-1
SVE
S2-1
BIH
S2-4
POL
S6-0
SVE
S0-1
Gol segnato (subito)
5/14
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
POL

POL - Forma

NGR
D2-2
BIH
D0-0
SVE
S3-1
ROM
V6-0
BIH
S1-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Romania-Polonia: I precedenti recenti



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