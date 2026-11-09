La UEFA Nations League torna con un confronto internazionale: la Romania si prepara a ospitare la Polonia all’Arena Națională di Bucarest. Le due nazionali europee si affrontano in una partita del girone che mette in palio punti importanti per la classifica e per la promozione.
GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti, i settori, i prezzi e le modalità di acquisto.
Quando si gioca Romania-Polonia di UEFA Nations League B?
Dove acquistare i biglietti per Romania-Polonia?
I biglietti ufficiali sono distribuiti direttamente tramite Bilete FRF, il portale ufficiale della Federazione calcistica romena per le partite casalinghe a Bucarest. I tifosi possono consultare la piattaforma ufficiale per acquistare i biglietti standard quando si aprirà la vendita al pubblico.
Se i biglietti ufficiali si esauriscono completamente o alcuni settori non sono più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un’alternativa.
Quanto costano i biglietti per Romania-Polonia?
Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da circa 15 € per i posti dietro le porte dell’Arena Națională.
Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 45 € quando i biglietti standard si esauriscono sui canali ufficiali.