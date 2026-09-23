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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Romania-Polonia: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League B
Romania
Polonia

La Romania affronta la Polonia nella UEFA Nations League B. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La UEFA Nations League torna con un elettrizzante confronto internazionale, con la Romania pronta a ospitare la Polonia all'Arena Națională di Bucarest. Le due nazionali europee si affrontano in una sfida del girone ad alta tensione, con importanti implicazioni per la promozione e punti pesanti per la classifica del torneo.

GOAL fornisce tutti i dettagli necessari su biglietti per il giorno della partita, categorie di posti, fasce di prezzo e indicazioni dirette su come assicurarsi un posto.


Quando si gioca Romania-Polonia di UEFA Nations League B?


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UEFA Nations League B - Game Week 5
Arena Națională

Dove acquistare i biglietti per Romania-Polonia?

I biglietti ufficiali primari sono distribuiti direttamente tramite Bilete FRF, che funge da portale ufficiale di biglietteria della Federcalcio romena per le partite casalinghe a Bucarest. I tifosi dovrebbero controllare la piattaforma ufficiale per assicurarsi i normali biglietti d'ingresso generale quando saranno aperte le vendite al pubblico.

Se le vendite primarie dovessero esaurirsi completamente o determinate categorie di posti non fossero più disponibili sul portale ufficiale, piattaforme di mercato secondario come StubHub sono la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono terminate.

Quanto costano i biglietti per Romania-Polonia?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale di biglietteria partono da circa 15 € per i posti a ingresso generale dietro le porte dell'Arena Națională.

I prezzi d'ingresso sul mercato secondario, su piattaforme come StubHub, partono da circa 45 € quando le disponibilità standard si esauriscono nei canali di vendita primari.

Romania-Polonia di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

Romania-Polonia, stato di forma

ROM

ROM - Forma

SMA
V7-1
TUR
S1-0
SVK
S2-0
GEO
D1-1
GAL
V2-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
POL

POL - Forma

MTA
V2-3
ALB
V2-1
SVE
S3-2
UCR
S0-2
NGR
D2-2
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Romania-Polonia: precedenti recenti

Testa a testa

RomaniaPareggioPolonia
2
0
3
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Polonia badge
Polonia
POL
3
Romania badge
Romania
ROM
1
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Romania badge
Romania
ROM
0
Polonia badge
Polonia
POL
3
FIN
Amichevoli
Polonia badge
Polonia
POL
4
Romania badge
Romania
ROM
1
FIN
Amichevoli
Polonia badge
Polonia
POL
0
Romania badge
Romania
ROM
1
FIN
Amichevoli
Polonia badge
Polonia
POL
1
Romania badge
Romania
ROM
2
FIN
5Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5



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