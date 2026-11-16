Come acquistare i biglietti per Roma-Sporting CP: Prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

La Roma ospita lo Sporting CP martedì 8 dicembre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

Tra i precedenti ufficiali di Roma e Sporting CP ci sono le sfide della fase a gironi della UEFA Champions League 2007-08: pareggio per 2-2 a Lisbona e vittoria della Roma per 2-1 allo Stadio Olimpico. Prima di questa partita di Champions League, il loro incontro più recente risale a un’amichevole precampionato del luglio 2022, vinta di misura dallo Sporting CP per 3-2 contro la squadra italiana.

Con GOAL scopri tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Roma-Sporting CP, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Roma-Sporting CP in Champions League?

Roma-Sporting CP si gioca allo Stadio Olimpico di Roma martedì 8 dicembre 2026.

Champions League - Game Week 6 8 dic 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Roma

Come acquistare i biglietti per Roma-Sporting CP in Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Roma e Sporting CP:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente attraverso la biglietteria ufficiale dell’AS Roma è il modo principale e più sicuro per assicurarsi posti verificati allo Stadio Olimpico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Roma-Sporting CP in Champions League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Roma e Sporting CP:

1. Canali ufficiali del club

Settori delle curve (dietro le porte): Prezzi di partenza indicativi tra 30 e 50 € .

Prezzi di partenza indicativi tra . Distinti (settori laterali): Prezzi generalmente compresi tra 50 e 90 € .

Prezzi generalmente compresi tra . Tribuna Tevere / Monte Mario: Prezzi compresi tra 100 e oltre 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anelli superiori / Curva / Settore 48B: Prezzi di partenza intorno ai 71-74 € .

Prezzi di partenza intorno ai . Settori Distinti: Prezzi di partenza intorno ai 133 € .

Prezzi di partenza intorno ai . Tribuna Tevere / Settori premium: Prezzi compresi tra 200 e oltre 300 €.

Roma-Sporting CP in Champions League: Tutto quello che c’è da sapere

Roma-Sporting CP: Lo stato di forma

La Roma arriva a questa partita con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha battuto agevolmente il Sassuolo per 3-0 in Serie A. In precedenza aveva perso 3-2 contro il Manchester United in Champions League, una sconfitta arrivata tra le vittorie in Serie A contro l’Udinese, per 5-2 in trasferta, e il Cagliari, per 4-2. In queste cinque partite la Roma ha segnato 15 goal e ne ha subiti nove, mostrando sia pericolosità offensiva sia qualche fragilità difensiva.

Lo Sporting CP è in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 1-0 sul Moreirense in Liga Portugal, arrivato dopo la vittoria esterna per 1-0 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League. L’unica sconfitta in questa serie è stata quella casalinga per 2-1 contro l’Academico Viseu in campionato. Lo Sporting ha segnato cinque goal e ne ha subiti quattro nelle ultime cinque gare.

Roma-Sporting CP: I precedenti più recenti

L’incontro più recente tra i due club è stato un’amichevole nel luglio 2022, vinta dallo Sporting CP per 3-2 contro la Roma. Prima di allora, le squadre si erano affrontate nella fase a gironi della Champions League 2007-08: pareggio per 2-2 a Lisbona e vittoria della Roma per 2-1 allo Stadio Olimpico. Nei quattro incontri registrati, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie.