Le due squadre si affrontano nella nuova fase campionato ampliata, in cui conquistare tre punti è fondamentale per assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta. È il loro primo incontro ufficiale in Europa dalla sfida su due gare nelle qualificazioni di Europa League dell’agosto 2011.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Roma-Slovan Bratislava, da dove trovarli a quanto costano.
Quando si gioca Roma-Slovan Bratislava di Champions League?
Roma-Slovan Bratislava si gioca allo Stadio Olimpico di Roma martedì 20 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Roma-Slovan Bratislava di Champions League?
Le modalità di acquisto dei biglietti per AS Roma-ŠK Slovan Bratislava dipendono dal settore in cui si intende assistere alla partita allo Stadio Olimpico: quello dei tifosi di casa o quello riservato agli ospiti.
1. Portale ufficiale di biglietteria dell’AS Roma
- Posti ordinari: L’opzione più diretta è acquistare i biglietti sullo store online ufficiale dell’AS Roma. La vendita si svolge in più fasi: abbonati e soci ufficiali del club hanno accesso anticipato prima dell’apertura al pubblico.
2. Biglietti per i tifosi ospiti (ŠK Slovan Bratislava)
- Settore ospiti: I tifosi ospiti che intendono accomodarsi nel settore loro riservato (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) devono acquistare i biglietti direttamente tramite i canali ufficiali dello ŠK Slovan Bratislava o i gruppi di tifosi autorizzati, anziché sul sito della squadra di casa.
Quanto costano i biglietti per Roma-Slovan Bratislava di Champions League?
I prezzi dei biglietti per AS Roma-ŠK Slovan Bratislava di UEFA Champions League allo Stadio Olimpico variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:
1. Biglietti ordinari ufficiali dell’AS Roma (prezzo nominale)
Acquistando direttamente tramite il portale ufficiale dell’AS Roma, i prezzi dei biglietti seguono generalmente le fasce previste per la Champions League:
- Curva Sud / Curva Nord (dietro la porta): 30–50 €
- Distinti (settori d’angolo): 50–80 €
- Tribuna Tevere (tribuna laterale): 80–130 €
- Tribuna Monte Mario (tribuna principale): 120–200 € e oltre
2. Mercato secondario dei biglietti
Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce, a seconda della domanda e della posizione del posto:
- Prezzo di partenza: Attualmente, i biglietti rivenduti per i posti più economici partono da circa 100–105 €.
- Prezzo medio di rivendita: I posti nelle fasce intermedie e nelle tribune centrali costano generalmente tra 140 e 250 € a biglietto.
Roma-Slovan Bratislava di Champions League: tutto quello che c’è da sapere
Roma-Slovan Bratislava: lo stato di forma
La Roma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’ultima gara ha pareggiato 2-2 contro l’Inter in Serie A, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Prima aveva battuto il Torino 2-0 in trasferta e pareggiato 1-1 con il Fenerbahçe in Champions League. In queste cinque partite, la Roma ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.
Lo Slovan Bratislava ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha battuto il Komarno 2-1 nella massima serie slovacca, ma nella precedente partita di Champions League aveva perso 6-1 contro il Paris Saint-Germain. In questo periodo ha anche pareggiato 3-3 con lo Žilina in campionato, subendo nove goal nelle cinque partite.
Roma-Slovan Bratislava: i precedenti recenti
I due club si sono affrontati due volte, entrambe nelle qualificazioni di Europa League dell’agosto 2011. Il confronto è stato equilibrato: lo Slovan ha vinto 1-0 l’andata a Bratislava, prima che la Roma pareggiasse 1-1 il ritorno in casa. Il bilancio complessivo dei due incontri è in parità, con una vittoria per parte e un punteggio aggregato di 2-1 per lo Slovan nella doppia sfida.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
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|GF
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|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|3
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|0
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|+9
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|2
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|2
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|0
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|+4
|6
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V
|9
|2
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|0
|0
|6
|4
|+2
|6
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|10
|2
|2
|0
|0
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|4
|+2
|6
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|2
|0
|1
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|+1
|6
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|1
|0
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|+5
|4
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|1
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|+3
|4
V
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|+2
|4
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|15
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|1
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|4
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|2
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|0
|1
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|+2
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|1
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|+2
|3
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|2
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|2
|1
|0
|1
|6
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|2
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|0
|1
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|0
|2
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|2
|1
|0
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|2
|1
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|4
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|25
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|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
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|26
|3
|1
|0
|2
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|9
|-5
|3
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|27
|3
|1
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|2
|3
|8
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|2
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|2
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|1
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|31
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|2
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|32
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|0
|0
|2
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|0
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|0
|0
|3
|2
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|-4
|0
S
S
S
|34
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
S
S
|35
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
S
S
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
S
S
S