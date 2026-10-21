Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Roma
team-logoSlovan Bratislava
Roma vs Slovan TicketsRoma vs Slovan Hospitality
GOAL-e
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Roma-Slovan Bratislava: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

SHOPPING
Biglietti
Roma
Slovan Bratislava
Champions League

La Roma affronta lo Slovan Bratislava in Champions League. Ecco come acquistare i biglietti

Le due squadre si affrontano nella nuova fase campionato ampliata, in cui conquistare tre punti è fondamentale per assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta. È il loro primo incontro ufficiale in Europa dalla sfida su due gare nelle qualificazioni di Europa League dell’agosto 2011.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Roma-Slovan Bratislava, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Roma-Slovan Bratislava di Champions League?

Roma-Slovan Bratislava si gioca allo Stadio Olimpico di Roma martedì 20 ottobre 2026.

crest
Champions League - Game Week 3
Stadio Olimpico, Roma

Come acquistare i biglietti per Roma-Slovan Bratislava di Champions League?

Le modalità di acquisto dei biglietti per AS Roma-ŠK Slovan Bratislava dipendono dal settore in cui si intende assistere alla partita allo Stadio Olimpico: quello dei tifosi di casa o quello riservato agli ospiti.

1. Portale ufficiale di biglietteria dell’AS Roma

  • Posti ordinari: L’opzione più diretta è acquistare i biglietti sullo store online ufficiale dell’AS Roma. La vendita si svolge in più fasi: abbonati e soci ufficiali del club hanno accesso anticipato prima dell’apertura al pubblico.

2. Biglietti per i tifosi ospiti (ŠK Slovan Bratislava)

  • Settore ospiti: I tifosi ospiti che intendono accomodarsi nel settore loro riservato (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) devono acquistare i biglietti direttamente tramite i canali ufficiali dello ŠK Slovan Bratislava o i gruppi di tifosi autorizzati, anziché sul sito della squadra di casa.

Quanto costano i biglietti per Roma-Slovan Bratislava di Champions League?

I prezzi dei biglietti per AS Roma-ŠK Slovan Bratislava di UEFA Champions League allo Stadio Olimpico variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:

1. Biglietti ordinari ufficiali dell’AS Roma (prezzo nominale)

Acquistando direttamente tramite il portale ufficiale dell’AS Roma, i prezzi dei biglietti seguono generalmente le fasce previste per la Champions League:

  • Curva Sud / Curva Nord (dietro la porta): 30–50 €
  • Distinti (settori d’angolo): 50–80 €
  • Tribuna Tevere (tribuna laterale): 80–130 €
  • Tribuna Monte Mario (tribuna principale): 120–200 € e oltre

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce, a seconda della domanda e della posizione del posto:

  • Prezzo di partenza: Attualmente, i biglietti rivenduti per i posti più economici partono da circa 100–105 €.
  • Prezzo medio di rivendita: I posti nelle fasce intermedie e nelle tribune centrali costano generalmente tra 140 e 250 € a biglietto.

Roma-Slovan Bratislava di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Roma-Slovan Bratislava: lo stato di forma

La Roma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell’ultima gara ha pareggiato 2-2 contro l’Inter in Serie A, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Prima aveva battuto il Torino 2-0 in trasferta e pareggiato 1-1 con il Fenerbahçe in Champions League. In queste cinque partite, la Roma ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

Lo Slovan Bratislava ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha battuto il Komarno 2-1 nella massima serie slovacca, ma nella precedente partita di Champions League aveva perso 6-1 contro il Paris Saint-Germain. In questo periodo ha anche pareggiato 3-3 con lo Žilina in campionato, subendo nove goal nelle cinque partite.

ROM

ROM - Forma

TOR
V0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
S3-4
GEN
V2-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SBR

SBR - Forma

MIT
V1-3
KOM
V1-2
SKA
D1-1
VFB
S0-3
TRN
V0-3
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Roma-Slovan Bratislava: i precedenti recenti

I due club si sono affrontati due volte, entrambe nelle qualificazioni di Europa League dell’agosto 2011. Il confronto è stato equilibrato: lo Slovan ha vinto 1-0 l’andata a Bratislava, prima che la Roma pareggiasse 1-1 il ritorno in casa. Il bilancio complessivo dei due incontri è in parità, con una vittoria per parte e un punteggio aggregato di 2-1 per lo Slovan nella doppia sfida.

Testa a testa

RomaPareggioSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
FIN
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
12
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
16
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
17
ComoComoCOM
210164+23
S
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
21
LensLensRCL
210134-13
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
27
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
31
InterInterINT
200246-20
S
S
32
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google