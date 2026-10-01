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Come acquistare i biglietti per Roma-Slovan Bratislava: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Champions League

La Roma affronta lo Slovan Bratislava in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Roma affronta lo Slovan Bratislava martedì 20 ottobre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

Le due squadre si affrontano nel nuovo formato esteso della fase campionato, dove conquistare tre punti è fondamentale per assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta. Questo incontro segna il loro primo confronto ufficiale europeo dalla doppia sfida di qualificazione all'Europa League dell'agosto 2011.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Roma-Slovan Bratislava, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Roma-Slovan Bratislava in Champions League?

Roma-Slovan Bratislava si gioca allo Stadio Olimpico di Roma martedì 20 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Stadio Olimpico, Roma

Come acquistare i biglietti per Roma-Slovan Bratislava di Champions League?

L'acquisto dei biglietti per AS Roma-ŠK Slovan Bratislava dipende dal fatto che tu voglia sederti nel settore di casa dello Stadio Olimpico oppure unirti ai tifosi ospiti in trasferta:

1. Portale ufficiale ticketing dell'AS Roma

  • Posti a vendita libera: L'opzione più diretta è acquistare direttamente attraverso lo store ufficiale online dei biglietti dell'AS Roma. I biglietti vengono messi in vendita a fasi: gli abbonati e i membri ufficiali del club hanno accesso anticipato prima dell'apertura della vendita al pubblico generale.

2. Quota biglietti per i tifosi ospiti (ŠK Slovan Bratislava)

  • Settore tifosi ospiti: I tifosi in trasferta che intendono sedersi nel settore ospiti assegnato (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) devono procurarsi i biglietti direttamente tramite i canali ufficiali del club ŠK Slovan Bratislava o gruppi di tifosi autorizzati, anziché attraverso il sito web della squadra ospitante.

3. Mercati secondari dei biglietti

  • Piattaforme secondarie di biglietti: Se i biglietti ufficiali vanno esauriti rapidamente, piattaforme secondarie come StubHub ospitano anche inserzioni di rivendita da parte degli abbonati.

Quanto costano i biglietti per Roma-Slovan Bratislava di Champions League?

I prezzi dei biglietti per AS Roma-ŠK Slovan Bratislava in UEFA Champions League allo Stadio Olimpico variano a seconda della categoria e della piattaforma di acquisto:

1. Vendita libera ufficiale AS Roma (prezzo nominale)

Acquistando direttamente tramite il portale ufficiale dell'AS Roma, i prezzi dei biglietti seguono in genere la struttura standard a fasce della Champions League:

  • Curva Sud / Curva Nord (dietro la porta): 30 € - 50 €
  • Distinti (settori d'angolo): 50 € - 80 €
  • Tribuna Tevere (tribuna laterale): 80 € - 130 €
  • Tribuna Monte Mario (tribuna centrale): 120 € - 200 €+

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

  • Prezzo di partenza: I biglietti di rivendita partono attualmente da circa 100 €-105 € per l'ingresso base.
  • Prezzo medio di rivendita: I posti di fascia intermedia e nelle tribune centrali si collocano generalmente tra 140 € e 250 € a biglietto.

Roma-Slovan Bratislava di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Roma e Slovan Bratislava

La Roma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stato il 2-2 con l'Inter in Serie A, dopo essere andata sul 2-0 all'intervallo. Prima di allora aveva battuto il Torino 2-0 in trasferta e pareggiato 1-1 con il Fenerbahçe in Champions League. In queste cinque partite, la Roma ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

Lo Slovan Bratislava ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato il 2-1 sul Komarno nel massimo campionato slovacco, ma nella precedente partita di Champions League è stato battuto 6-1 dal Paris Saint-Germain. In questa serie ha anche pareggiato 3-3 con lo Žilina in campionato, subendo nove gol nelle cinque partite.

ROM

ROM - Forma

LEC
V0-4
ATA
V2-1
FB
D1-1
TOR
V0-2
INT
D2-2
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SLB

SLB - Forma

DST
S2-0
PSG
S6-1
ZIL
D3-3
MIT
V1-3
KOM
V1-2
Gol segnato (subito)
9/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Roma-Slovan Bratislava: i precedenti più recenti

Questi due club si sono affrontati due volte in precedenza, entrambe nelle qualificazioni di Europa League dell'agosto 2011. Il confronto è stato equilibrato: lo Slovan ha vinto l'andata 1-0 a Bratislava prima che la Roma pareggiasse 1-1 il ritorno in casa. Il bilancio complessivo di questi due confronti è in equilibrio, con una vittoria per parte e un punteggio aggregato finale di 2-1 per lo Slovan nel doppio confronto.

Testa a testa

RomaPareggioSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
FIN
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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