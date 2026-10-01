La Roma affronta lo Slovan Bratislava martedì 20 ottobre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

Le due squadre si affrontano nel nuovo formato esteso della fase campionato, dove conquistare tre punti è fondamentale per assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta. Questo incontro segna il loro primo confronto ufficiale europeo dalla doppia sfida di qualificazione all'Europa League dell'agosto 2011.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Roma-Slovan Bratislava, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Roma-Slovan Bratislava in Champions League?

Roma-Slovan Bratislava si gioca allo Stadio Olimpico di Roma martedì 20 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 20 ott 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Roma

Come acquistare i biglietti per Roma-Slovan Bratislava di Champions League?

L'acquisto dei biglietti per AS Roma-ŠK Slovan Bratislava dipende dal fatto che tu voglia sederti nel settore di casa dello Stadio Olimpico oppure unirti ai tifosi ospiti in trasferta:

1. Portale ufficiale ticketing dell'AS Roma

Posti a vendita libera: L'opzione più diretta è acquistare direttamente attraverso lo store ufficiale online dei biglietti dell'AS Roma. I biglietti vengono messi in vendita a fasi: gli abbonati e i membri ufficiali del club hanno accesso anticipato prima dell'apertura della vendita al pubblico generale.

2. Quota biglietti per i tifosi ospiti (ŠK Slovan Bratislava)

Settore tifosi ospiti: I tifosi in trasferta che intendono sedersi nel settore ospiti assegnato ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) devono procurarsi i biglietti direttamente tramite i canali ufficiali del club ŠK Slovan Bratislava o gruppi di tifosi autorizzati, anziché attraverso il sito web della squadra ospitante.

3. Mercati secondari dei biglietti

Piattaforme secondarie di biglietti: Se i biglietti ufficiali vanno esauriti rapidamente, piattaforme secondarie come StubHub ospitano anche inserzioni di rivendita da parte degli abbonati.

Quanto costano i biglietti per Roma-Slovan Bratislava di Champions League?

I prezzi dei biglietti per AS Roma-ŠK Slovan Bratislava in UEFA Champions League allo Stadio Olimpico variano a seconda della categoria e della piattaforma di acquisto:

1. Vendita libera ufficiale AS Roma (prezzo nominale)

Acquistando direttamente tramite il portale ufficiale dell'AS Roma, i prezzi dei biglietti seguono in genere la struttura standard a fasce della Champions League:

Curva Sud / Curva Nord (dietro la porta): 30 € - 50 €

Distinti (settori d'angolo): 50 € - 80 €

Tribuna Tevere (tribuna laterale): 80 € - 130 €

Tribuna Monte Mario (tribuna centrale): 120 € - 200 €+

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

Prezzo di partenza: I biglietti di rivendita partono attualmente da circa 100 €-105 € per l'ingresso base.

Prezzo medio di rivendita: I posti di fascia intermedia e nelle tribune centrali si collocano generalmente tra 140 € e 250 € a biglietto.

Roma-Slovan Bratislava di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Roma e Slovan Bratislava

La Roma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stato il 2-2 con l'Inter in Serie A, dopo essere andata sul 2-0 all'intervallo. Prima di allora aveva battuto il Torino 2-0 in trasferta e pareggiato 1-1 con il Fenerbahçe in Champions League. In queste cinque partite, la Roma ha segnato otto gol e ne ha subiti cinque.

Lo Slovan Bratislava ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato il 2-1 sul Komarno nel massimo campionato slovacco, ma nella precedente partita di Champions League è stato battuto 6-1 dal Paris Saint-Germain. In questa serie ha anche pareggiato 3-3 con lo Žilina in campionato, subendo nove gol nelle cinque partite.

Roma-Slovan Bratislava: i precedenti più recenti

Questi due club si sono affrontati due volte in precedenza, entrambe nelle qualificazioni di Europa League dell'agosto 2011. Il confronto è stato equilibrato: lo Slovan ha vinto l'andata 1-0 a Bratislava prima che la Roma pareggiasse 1-1 il ritorno in casa. Il bilancio complessivo di questi due confronti è in equilibrio, con una vittoria per parte e un punteggio aggregato finale di 2-1 per lo Slovan nel doppio confronto.