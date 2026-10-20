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Champions League
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Come acquistare i biglietti per Roma-Slovan Bratislava: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
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Champions League

La Roma affronta lo Slovan Bratislava in Champions League. Ecco come acquistare i biglietti.

Le due squadre si affrontano nel nuovo formato ampliato della fase campionato, in cui conquistare tre punti è fondamentale per assicurarsi un posto nella fase a eliminazione diretta. Sarà il loro primo incontro ufficiale in Europa dalla sfida di qualificazione all’Europa League disputata su due gare nell’agosto 2011.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Roma-Slovan Bratislava: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Roma-Slovan Bratislava di Champions League?

Roma-Slovan Bratislava si gioca allo Stadio Olimpico di Roma martedì 20 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 3
Stadio Olimpico, Roma

Come acquistare i biglietti per Roma-Slovan Bratislava di Champions League?

Le modalità di acquisto dei biglietti per AS Roma-ŠK Slovan Bratislava dipendono dal settore in cui si intende assistere alla partita allo Stadio Olimpico: quello dei tifosi di casa o quello riservato agli ospiti.

1. Portale ufficiale di biglietteria dell’AS Roma

  • Posti a vendita libera: La soluzione più diretta è acquistare i biglietti sullo store online ufficiale dell’AS Roma. La vendita avviene in più fasi: gli abbonati e i soci ufficiali del club hanno accesso anticipato, prima dell’apertura al pubblico.

2. Biglietti riservati ai tifosi ospiti (ŠK Slovan Bratislava)

  • Settore ospiti: I tifosi ospiti che intendono sedersi nel settore a loro riservato (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) devono acquistare i biglietti direttamente tramite i canali ufficiali dello ŠK Slovan Bratislava o i gruppi di tifosi autorizzati, anziché sul sito della squadra di casa.

Quanto costano i biglietti per Roma-Slovan Bratislava di Champions League?

I prezzi dei biglietti per AS Roma-ŠK Slovan Bratislava di UEFA Champions League allo Stadio Olimpico variano in base alla categoria e alla piattaforma di acquisto:

1. Biglietti a vendita libera sul sito ufficiale dell’AS Roma (prezzo nominale)

Acquistando direttamente dal portale ufficiale dell’AS Roma, i prezzi dei biglietti seguono generalmente le fasce standard della Champions League:

  • Curva Sud / Curva Nord (dietro le porte): da 30 a 50 €
  • Distinti (settori d’angolo): da 50 a 80 €
  • Tribuna Tevere (tribuna laterale): da 80 a 130 €
  • Tribuna Monte Mario (tribuna principale): da 120 a oltre 200 €

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce, a seconda della domanda e della posizione dei posti:

  • Prezzo di partenza: Attualmente i biglietti rivenduti per i posti più economici partono da circa 100-105 €.
  • Prezzo medio di rivendita: I posti di fascia intermedia e nelle tribune centrali costano generalmente tra 140 e 250 € a biglietto.

Roma-Slovan Bratislava di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Roma e Slovan Bratislava

La Roma ha ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell’ultima gara ha pareggiato 2-2 con l’Inter in Serie A, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0. In precedenza aveva battuto il Torino 2-0 in trasferta e pareggiato 1-1 con il Fenerbahçe in Champions League. In queste cinque partite, la Roma ha segnato otto goal e ne ha subiti cinque.

Lo Slovan Bratislava ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha battuto il Komarno 2-1 nella massima serie slovacca, ma nel precedente impegno di Champions League aveva perso 6-1 contro il Paris Saint-Germain. Nello stesso periodo ha anche pareggiato 3-3 con lo Žilina in campionato, subendo nove goal nelle cinque partite.

ROM

ROM - Forma

TOR
V0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
S3-4
GEN
V2-0
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SBR

SBR - Forma

MIT
V1-3
KOM
V1-2
SKA
D1-1
VFB
S0-3
TRN
V0-3
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Roma-Slovan Bratislava: i precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate due volte, entrambe nelle qualificazioni all’Europa League nell’agosto 2011. Il confronto è stato equilibrato: lo Slovan ha vinto l’andata per 1-0 a Bratislava, prima che la Roma pareggiasse 1-1 in casa al ritorno. Il bilancio complessivo dei due incontri è in parità, con una vittoria per parte e un risultato aggregato di 2-1 per lo Slovan nel doppio confronto.

Testa a testa

RomaPareggioSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
FIN
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal0/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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