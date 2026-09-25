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Champions League
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Come acquistare i biglietti per Roma-Real Madrid: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Champions League

La Roma affronta il Real Madrid in Champions League. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Roma affronta il Real Madrid mercoledì 14 ottobre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.

In 12 sfide ufficiali di Champions League, il Real Madrid è in vantaggio con 8 vittorie contro le 3 della Roma e 1 pareggio. La Roma eliminò memorabilmente il Real Madrid agli ottavi di finale del 2007-08, ma i Blancos hanno vinto tutti gli ultimi cinque incroci europei contro la squadra italiana.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Roma-Real Madrid, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Roma-Real Madrid di Champions League?

Roma-Real Madrid si gioca allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 14 ottobre 2026.

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Champions League - Game Week 2
Stadio Olimpico, Roma

Come comprare i biglietti per Roma-Real Madrid di Champions League?

Assicurarsi i biglietti per la partita di Champions League tra AS Roma e Real Madrid allo Stadio Olimpico è possibile attraverso canali primari e secondari.

1. Vendita ufficiale primaria (biglietteria AS Roma)

  • Vai sul sito ufficiale dell’AS Roma oppure scarica l’app Il Mio Posto e registrati gratuitamente.

2. Pacchetti VIP e travel ufficiali

  • Rivenditori ufficiali: Partner di viaggio calcistici autorizzati offrono opzioni con solo biglietto oppure pacchetti biglietto + hotel pensati per i tifosi internazionali.
  • AS Roma VIP Hospitality: Disponibile direttamente sul sito dell’AS Roma nella sezione Premium, con posti in Tribuna d'Onore abbinati a cibo e bevande pre-partita.

Quanto costano i biglietti per Roma-Real Madrid di Champions League?

I prezzi dei biglietti per AS Roma-Real Madrid variano in base al settore e al fatto che l’acquisto venga effettuato direttamente tramite la biglietteria ufficiale o attraverso piattaforme di rivendita.

1. Prezzi ufficiali nominali (AS Roma diretta)

Se acquistati direttamente tramite i canali ufficiali dell’AS Roma, i prezzi nominali dei biglietti rientrano generalmente nelle seguenti fasce a seconda del settore dello stadio:

  • Curva Sud / Curva Nord: 35 € - 55 € (Dietro le porte; fascia di prezzo più bassa, alta domanda)
  • Distinti (Sud/Nord): 50 € - 80 € (Settori d’angolo)
  • Tribuna Tevere: 90 € - 160 € (Vista laterale)
  • Tribuna Monte Mario: 150 € - 280 € (Vista dalla tribuna principale)
  • VIP & Executive Hospitality: 350 € - 1.200 €+ (Include accesso alla lounge e catering)

2. Mercato secondario e prezzi di rivendita

Per le partite di cartello di Champions League che fanno registrare il tutto esaurito rapidamente sul sito ufficiale, i prezzi sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub oscillano in base alla domanda in tempo reale:

  • Fascia base / Ingresso generale: ~160 € - 230 €
  • Categoria 1 (vista laterale / centrale): ~300 € - 550 €
  • Rivendita VIP Hospitality: ~1.200 € - 1.400 €+

Roma-Real Madrid di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Roma e Real Madrid

La Roma arriva a questa partita con un ottimo rendimento recente, avendo vinto quattro delle ultime cinque gare in tutte le competizioni e pareggiandone una. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati con l’1-1 contro il Fenerbahce in Champions League. I giallorossi hanno battuto 2-0 il Torino nell’uscita più recente e, in questa striscia di cinque partite, hanno ottenuto anche vittorie contro Atalanta (2-1), Lecce (4-0) e Fiorentina (4-0). In queste cinque gare, la Roma ha segnato 13 gol e ne ha subiti soltanto tre.

Il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l’unica sconfitta arrivata contro il Real Betis, un ko per 1-0 nella Liga. La squadra di Mourinho ha battuto più recentemente il Rayo Vallecano per 4-1 e ha sconfitto l’Inter per 2-1 in Champions League. Ha inoltre ottenuto successi per 4-0 e 4-1 rispettivamente contro Malaga e Real Sociedad. Il Madrid ha segnato 15 gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro.

ROM

ROM - Forma

LEC
V0-4
ATA
V2-1
FB
D1-1
TOR
V0-2
INT
D2-2
Gol segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RMA

RMA - Forma

BET
S1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
S2-1
Gol segnato (subito)
10/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Roma-Real Madrid: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra questi due club risale a un’amichevole precampionato dell’agosto 2019, terminata 2-2. Prima di allora, tutte e quattro le sfide erano state disputate in Champions League. Il Real Madrid vinse 2-0 allo Stadio Olimpico nel novembre 2018 e si impose 3-0 al Bernabeu nel settembre dello stesso anno. Le due squadre si affrontarono anche agli ottavi di finale di Champions League 2015-16, con il Real Madrid vincente 2-0 in entrambe le gare. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Real Madrid non ha perso, con quattro vittorie e un pareggio.

Testa a testa

RomaPareggioReal Madrid
1
0
4
Amichevoli dei club
Roma badge
Roma
ROM
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Roma badge
Roma
ROM
0
FIN
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
2Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
110050+53
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSVPSVPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
S
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
S
22
LilleLilleLIL
100123-10
S
25
InterInterINT
100112-10
S
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
S
27
LASKLASKLAS
100101-10
S
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
S
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
S
29
VikingVikingVIK
100113-20
S
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
S
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
100114-30
S
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
S
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
S
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
S
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
S
Qualificato agli ottavi di finale

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