La Roma affronta il Real Madrid mercoledì 14 ottobre 2026 allo Stadio Olimpico di Roma.
In 12 sfide ufficiali di Champions League, il Real Madrid è in vantaggio con 8 vittorie contro le 3 della Roma e 1 pareggio. La Roma eliminò memorabilmente il Real Madrid agli ottavi di finale del 2007-08, ma i Blancos hanno vinto tutti gli ultimi cinque incroci europei contro la squadra italiana.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Roma-Real Madrid, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Roma-Real Madrid di Champions League?
Roma-Real Madrid si gioca allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 14 ottobre 2026.
Come comprare i biglietti per Roma-Real Madrid di Champions League?
Assicurarsi i biglietti per la partita di Champions League tra AS Roma e Real Madrid allo Stadio Olimpico è possibile attraverso canali primari e secondari.
1. Vendita ufficiale primaria (biglietteria AS Roma)
- Vai sul sito ufficiale dell’AS Roma oppure scarica l’app Il Mio Posto e registrati gratuitamente.
2. Pacchetti VIP e travel ufficiali
- Rivenditori ufficiali: Partner di viaggio calcistici autorizzati offrono opzioni con solo biglietto oppure pacchetti biglietto + hotel pensati per i tifosi internazionali.
- AS Roma VIP Hospitality: Disponibile direttamente sul sito dell’AS Roma nella sezione Premium, con posti in Tribuna d'Onore abbinati a cibo e bevande pre-partita.
Quanto costano i biglietti per Roma-Real Madrid di Champions League?
I prezzi dei biglietti per AS Roma-Real Madrid variano in base al settore e al fatto che l’acquisto venga effettuato direttamente tramite la biglietteria ufficiale o attraverso piattaforme di rivendita.
1. Prezzi ufficiali nominali (AS Roma diretta)
Se acquistati direttamente tramite i canali ufficiali dell’AS Roma, i prezzi nominali dei biglietti rientrano generalmente nelle seguenti fasce a seconda del settore dello stadio:
- Curva Sud / Curva Nord: 35 € - 55 € (Dietro le porte; fascia di prezzo più bassa, alta domanda)
- Distinti (Sud/Nord): 50 € - 80 € (Settori d’angolo)
- Tribuna Tevere: 90 € - 160 € (Vista laterale)
- Tribuna Monte Mario: 150 € - 280 € (Vista dalla tribuna principale)
- VIP & Executive Hospitality: 350 € - 1.200 €+ (Include accesso alla lounge e catering)
2. Mercato secondario e prezzi di rivendita
Per le partite di cartello di Champions League che fanno registrare il tutto esaurito rapidamente sul sito ufficiale, i prezzi sulle piattaforme secondarie di biglietteria come StubHub oscillano in base alla domanda in tempo reale:
- Fascia base / Ingresso generale: ~160 € - 230 €
- Categoria 1 (vista laterale / centrale): ~300 € - 550 €
- Rivendita VIP Hospitality: ~1.200 € - 1.400 €+
Roma-Real Madrid di Champions League: tutto quello che c’è da sapere
Il momento di forma di Roma e Real Madrid
La Roma arriva a questa partita con un ottimo rendimento recente, avendo vinto quattro delle ultime cinque gare in tutte le competizioni e pareggiandone una. Gli unici punti lasciati per strada in questa serie sono arrivati con l’1-1 contro il Fenerbahce in Champions League. I giallorossi hanno battuto 2-0 il Torino nell’uscita più recente e, in questa striscia di cinque partite, hanno ottenuto anche vittorie contro Atalanta (2-1), Lecce (4-0) e Fiorentina (4-0). In queste cinque gare, la Roma ha segnato 13 gol e ne ha subiti soltanto tre.
Il Real Madrid ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l’unica sconfitta arrivata contro il Real Betis, un ko per 1-0 nella Liga. La squadra di Mourinho ha battuto più recentemente il Rayo Vallecano per 4-1 e ha sconfitto l’Inter per 2-1 in Champions League. Ha inoltre ottenuto successi per 4-0 e 4-1 rispettivamente contro Malaga e Real Sociedad. Il Madrid ha segnato 15 gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro.
Roma-Real Madrid: i precedenti recenti
L’ultimo incontro tra questi due club risale a un’amichevole precampionato dell’agosto 2019, terminata 2-2. Prima di allora, tutte e quattro le sfide erano state disputate in Champions League. Il Real Madrid vinse 2-0 allo Stadio Olimpico nel novembre 2018 e si impose 3-0 al Bernabeu nel settembre dello stesso anno. Le due squadre si affrontarono anche agli ottavi di finale di Champions League 2015-16, con il Real Madrid vincente 2-0 in entrambe le gare. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Real Madrid non ha perso, con quattro vittorie e un pareggio.
Testa a testa
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