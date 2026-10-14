Il River Plate ospita il Racing Club all’Estadio Mâs Monumental domenica 25 ottobre 2026. Il calcio d’inizio è previsto alle 19:15 ART (ora locale).

Nota come El Clásico Más Antiguo (il classico più antico del calcio argentino), questa sfida mette di fronte due membri fondatori dei Cinco Grandes in una rivalità che risale al 1908.

Disputata nello stadio di calcio più grande del Sud America, la cui capienza supera gli 84.500 posti, la sfida tra River Plate e Racing Club rappresenta una delle massime espressioni del calcio argentino.

Quando inizia River Plate-Racing Club di Liga Profesional?

Apertura - Game Week 14 25 ott 2026 - 18:15

Come acquistare i biglietti per River Plate-Racing Club?

Vendita ufficiale ai soci (RiverID): I biglietti sono venduti esclusivamente online tramite il portale RiverID del club (il giorno della partita non ci sono biglietterie fisiche). La vendita prioritaria apre prima ai soci senza abbonamento (Socios sin TLM), poi alla comunità internazionale di tifosi Somos River, 3–4 giorni prima del calcio d’inizio. Per i grandi classici, la vendita libera al pubblico viene aperta raramente.

Programma di rilascio dei posti (Liberá Tu Lugar): Gli abbonati (titolari di TLM) che non possono assistere alla partita devono rimettere i propri posti a disposizione del club entro 48 ore prima del giorno della gara. I posti in tribuna così restituiti vengono rimessi progressivamente in vendita sulla piattaforma RiverID nelle 24-48 ore che precedono il calcio d’inizio.

Pacchetti per la partita e ospitalità VIP: Poiché l’acquisto dei biglietti ordinari è riservato a determinate categorie di soci, turisti e non soci si affidano solitamente ad agenzie verificate specializzate in tour calcistici (come LandingPadBA o Tangol), che offrono pacchetti comprendenti biglietti, accompagnatori locali e trasporto privato, oppure ai pacchetti di ospitalità ufficiali del club (Hospitality Monumental).

Accesso digitale e documento d’identità obbligatorio: L’accesso è completamente digitale ed è collegato direttamente al profilo RiverID o al Carnet Único fisico. In base alle norme argentine Tribuna Segura applicate nei giorni delle partite, per entrare nell’area dello stadio è necessario presentare un passaporto o un documento d’identità nazionale in formato fisico ai cordoni di polizia esterni.

River Plate-Racing Club di Liga Profesional: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di River Plate e Racing Club

Il River Plate ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Liga Profesional, perdendone una. La squadra di Ponzio ha battuto l’Estudiantes de Rio Cuarto 1-0 nell’ultima gara e, nello stesso periodo, ha ottenuto vittorie anche contro Atletico Tucuman e Independiente Rivadavia. L’unica sconfitta è arrivata contro l’Huracan, un 2-1 che ha interrotto brevemente una serie altrimenti regolare. In queste cinque partite, il River ha segnato nove goal e ne ha subiti cinque.

Il Racing Club ha vinto due delle ultime cinque partite ufficiali, perdendone tre. Nell’ultima gara di Liga Profesional ha perso 0-2 contro il Belgrano ed è stato sconfitto anche 2-3 dal Boca Juniors in Copa Argentina. Il risultato positivo più recente è la vittoria per 1-2 in trasferta contro l’Estudiantes de Rio Cuarto. Nelle cinque partite, la squadra di Romero ha segnato otto goal e ne ha subiti altrettanti: crea occasioni, ma resta vulnerabile.

River Plate-Racing Club: i precedenti recenti

Il River Plate ha il bilancio migliore nei confronti diretti recenti tra i due club. L’ultimo incontro risale ad aprile 2026, quando il River ha vinto 2-0 sul campo del Racing in Liga Profesional. Nelle ultime cinque sfide dirette, il River ha ottenuto tre vittorie contro le due del Racing. Nelle ultime stagioni, i confronti si sono nettamente orientati a favore della squadra ospite. L’ultima vittoria del Racing in questa sfida risale a dicembre 2024, un 1-0 in casa: dovrà invertire una tendenza che lo ha visto soccombere.