Il Riga FC ospita l’Atalanta giovedì 10 dicembre 2026 allo stadio Skonto di Riga.

Questa sarà la prima sfida ufficiale tra Riga FC e Atalanta in una competizione europea. Il Riga FC arriva alla quinta giornata imbattuto nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, con due vittorie e tre pareggi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per assicurarti i biglietti di Riga FC-Atalanta, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Riga FC-Atalanta di Conference League?

Riga FC-Atalanta si gioca allo stadio Skonto di Riga giovedì 10 dicembre 2026.

Conference League - Game Week 5 10 dic 2026 - 12:45 Skonto Stadium

Come acquistare i biglietti per Riga FC-Atalanta di Conference League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima sfida di Conference League tra Riga FC e Atalanta:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquistare direttamente attraverso i portali ufficiali di Riga FC o Atalanta è il modo principale e più sicuro per ottenere posti al prezzo nominale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Conference League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Riga FC-Atalanta di Conference League?

Ecco i prezzi stimati dei biglietti per la sfida di Conference League tra Riga FC e Atalanta:

1. Canali ufficiali dei club

Categoria standard / Dietro la porta (settori G, F, A): da 15 a 30 €.

da 15 a 30 €. Tribuna laterale / Posti premium (settori C, E, R Reserve): da 35 a 60 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Categoria 3 / Dietro la porta (settori G, F): da 95 a 105 €.

da 95 a 105 €. Categoria 2 / Angoli e tribune laterali standard (settori A, S Reserve): da 105 a 145 €.

da 105 a 145 €. Categoria 1 / Settore centrale della tribuna principale (settori C, E, R Seat): da 145 a 215 € e oltre.

Riga FC-Atalanta di Conference League: tutto quello che c’è da sapere

Riga FC-Atalanta: lo stato di forma

Il Riga FC ha ottenuto due vittorie e tre pareggi, senza sconfitte, nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell’impegno più recente ha pareggiato 1-1 con lo Jablonec in Conference League il 5 novembre. In precedenza, nello stesso periodo, ha pareggiato 1-1 con il Pafos FC in Europa e vinto 2-5 in trasferta contro il Grobina in Virsliga. Nelle cinque partite, il Riga FC ha segnato sette goal e ne ha subiti otto.

Nelle ultime cinque partite, l’Atalanta ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 in casa del Monza in Serie A l’8 novembre, che ha interrotto una serie difficile. Prima aveva pareggiato 1-1 con il Kairat Almaty in Conference League e perso 3-0 contro il Parma. In quelle cinque partite l’Atalanta ha segnato nove goal e ne ha subiti 12. I pareggi per 4-4 contro il Frosinone e per 2-2 contro la Fiorentina riflettono la sua instabilità difensiva in quel periodo.

Riga FC-Atalanta: i precedenti recenti

Non sono disponibili dati sulle ultime cinque sfide ufficiali tra Riga FC e Atalanta. Le informazioni sulla partita saranno aggiornate se i dati diventeranno disponibili.