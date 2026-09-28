Come acquistare i biglietti per Repubblica d'Irlanda-Austria: prezzi della UEFA Nations League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

I tifosi irlandesi hanno voglia di calcio internazionale e l’attesa finirà finalmente giovedì 1 ottobre, quando la Repubblica d’Irlanda scenderà in campo all’Aviva Stadium per affrontare l’Austria in UEFA Nations League. Il match arriva subito dopo due trasferte nella competizione contro il Kosovo, a Pristina, e Israele, partita giocata in Ungheria.

La Repubblica d’Irlanda affronterà tutte e tre le avversarie, in casa e fuori, durante la fase campionato, per un totale di sei partite. Acquista oggi i tuoi biglietti per i prossimi match dell’Irlanda.

Le vincitrici di ciascun girone di League B saranno promosse alla UEFA Nations League A 2028-29, mentre la quarta classificata di ogni gruppo retrocederà nella UEFA Nations League C 2028-29. Inoltre, le seconde e le terze classificate di ciascun girone accederanno agli spareggi promozione/retrocessione, da giocare in gare di andata e ritorno.

GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarti subito i biglietti di Repubblica d’Irlanda-Austria di UEFA Nations League, compresi prezzi, disponibilità e i posti migliori dove acquistarli.

Quando si gioca Repubblica d’Irlanda-Austria di UEFA Nations League?

Repubblica d’Irlanda-Austria si gioca all’Aviva Stadium di Dublino giovedì 1 ottobre, con calcio d’inizio previsto alle 19:45 (IST).

UEFA Nations League B - Game Week 3 1 ott 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Come comprare i biglietti per Repubblica d’Irlanda-Austria di UEFA Nations League

I biglietti ufficiali per la partita di UEFA Nations League tra Repubblica d’Irlanda e Austria sono stati messi a disposizione tramite Ticketmaster Ireland, partner ufficiale per la biglietteria della Football Association of Ireland (FAI).

I biglietti sono stati messi in vendita inizialmente attraverso una prevendita esclusiva Fan Republic il 27 giugno alle 10:00, seguita dalla vendita generale al pubblico il 28 giugno.

Per chi cerca posti all’ultimo minuto, i tifosi possono acquistare biglietti anche su piattaforme secondarie come Ticombo.

Trasferimenti garantiti - Ticombo protegge tutti i trasferimenti e gli acquisti di biglietti attraverso il suo programma di sicurezza integrato chiamato TixProtect. Questo programma garantisce che riceverai i biglietti in tempo e che saranno validi per il tuo evento, oppure otterrai un rimborso del 100%.

Quanto costano i biglietti per Repubblica d’Irlanda-Austria di UEFA Nations League?

I biglietti ufficiali standard per la partita di UEFA Nations League tra Repubblica d’Irlanda e Austria partivano da 50,00 € per l’ingresso base adulti, mentre le opzioni premium ufficiali hospitality erano disponibili a partire da 275,00 € a persona.

I posti a sedere dell’Aviva Stadium sono suddivisi in settori specifici:

Lato lungo (tribune Est e Ovest) : questi settori corrono paralleli alle linee laterali. I livelli inferiori (serie 300) offrono una visuale privilegiata e senza ostacoli su tutto il campo e sono i più costosi. I livelli superiori (serie 500) offrono una vista panoramica dell’azione a un prezzo più accessibile.

Lato corto (tribune Nord e Sud) : posizionati dietro le porte. La tribuna Sud ospita i sostenitori di casa più rumorosi, creando un’atmosfera incredibile, mentre la tribuna Nord è notoriamente una struttura a un solo livello.

Tieni d’occhio i siti ufficiali della nazionale con l’avvicinarsi della partita, per ulteriori informazioni, e anche siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sull’Aviva Stadium

L’Aviva Stadium, noto anche come Lansdowne Road o Dublin Arena, è uno stadio situato a Dublino. È stato costruito sul sito dell’ex Lansdowne Road Stadium, demolito nel 2007, e lo ha sostituito come casa sia della nazionale di calcio della Repubblica d’Irlanda sia della nazionale irlandese di rugby a 15. Lo stadio è stato inaugurato ufficialmente nel maggio 2010 e oggi ha una capienza di 51.711 posti a sedere.

Momenti memorabili all’Aviva Stadium

Feste calcistiche : nel novembre 2011, lo stadio è esploso di gioia quando la nazionale di calcio della Repubblica d’Irlanda ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro l’Estonia in uno spareggio per il Campionato europeo. Aeroplanini di carta hanno riempito il cielo notturno mentre i tifosi festeggiavano la qualificazione al loro primo grande torneo internazionale in un decennio.

La fortezza del rugby : la nazionale irlandese di rugby ha trasformato lo stadio in un campo incredibilmente difficile da espugnare per le squadre ospiti. Qui sono arrivati traguardi enormi, tra cui la conquista del Guinness Men's Six Nations dopo la vittoria contro l’Inghilterra nel 2023 e la difesa del titolo contro la Scozia nel 2024.

Gloria europea nel calcio : in quanto unico stadio irlandese di categoria 4 UEFA, ha ospitato grandi partite di club, compresa la finale tutta portoghese di UEFA Europa League del 2011, in cui il Porto ha battuto il Braga 1-0, e la finale di Europa League del 2024 in cui l’Atalanta ha battuto il Bayer Leverkusen 3-0.

Maxi-venue per concerti: quando viene configurato per concerti anziché per eventi sportivi, la capienza passa da 52.000 fino a 65.000 spettatori. Ha ospitato icone globali leggendarie come Michael Jackson e Frank Sinatra negli anni passati, fino ad arrivare a spettacoli più recenti di Madonna, AC/DC e Lady Gaga.

Come arrivare

In treno / DART: il DART (Dublin Area Rapid Transit) è il modo più semplice e veloce per arrivare direttamente allo stadio.

Stazione di Lansdowne Road - Questa stazione si trova direttamente all’esterno dello stadio. Dal centro di Dublino, prendi qualsiasi DART in direzione sud, verso Bray o Greystones, dalle principali stazioni come Dublin Connolly, Tara Street o Dublin Pearse. Il tragitto dura circa 7-10 minuti.

In autobus: diverse linee ti lasciano a pochi passi dall’area dello stadio.

Linee Dublin Bus - Le linee 4, 7, 7a e 18 lasciano i passeggeri su Pembroke Road o Northumberland Road, a Ballsbridge, che dista circa 5-10 minuti a piedi. Si possono usare anche linee come C1, C2, 39 e 70.

Dall’aeroporto di Dublino - Si può prendere la Dublin Express Route 782 fino a George's Quay, Stazione Tara Street, poi salire sul DART verso sud fino a Lansdowne Road. In alternativa, l’Aircoach Route 701 va direttamente dall’aeroporto alla fermata Ballsbridge Hotel, che si trova a 8 minuti a piedi dalla struttura.

A piedi: camminare è fortemente consigliato dai responsabili dello stadio perché evita tutte le code ai trasporti dopo l’evento.

Dal centro di Dublino: lo stadio si trova a circa 25-35 minuti a piedi dal cuore della città, come Stephen's Green o Trinity College. Un percorso molto usato è quello lungo Baggot Street, Lower e Upper, che porta direttamente su Lansdowne Road.

In auto: non consigliato nei giorni delle partite. Non è disponibile parcheggio pubblico allo stadio nei giorni di partita o di evento a causa delle chiusure stradali. La sosta illegale comporterà la rimozione immediata del veicolo o il blocco con ganasce. Se devi per forza guidare, dovresti usare soluzioni park-and-ride o prenotare in anticipo un parcheggio privato.

Repubblica d’Irlanda-Austria di UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Repubblica d’Irlanda-Austria: stato di forma recente

Ranking FIFA: Repubblica d’Irlanda (#55) vs Austria (#23)

Nonostante un finale forte nella loro campagna di qualificazione al Mondiale, che ha incluso vittorie contro Portogallo e Ungheria, la Repubblica d’Irlanda ha subito una dolorosa delusione durante gli spareggi per il Mondiale, perdendo ai rigori contro la Cechia. Da allora, gli irlandesi sono rimasti imbattuti, con 2 vittorie e 2 pareggi, in una serie di amichevoli, anche se gli avversari in quelle partite occupavano rispettivamente il 69°, 163°, 59° e 30° posto nel ranking FIFA.

L’Austria torna in campo per la prima volta da quando è stata eliminata ai sedicesimi di finale dai futuri vincitori, la Spagna, al Mondiale FIFA 2026. La vittoria per 3-1 all’esordio nel girone contro la Giordania è stata il loro unico successo in Nord America, dato che hanno perso contro l’Argentina per 0-2 e pareggiato 3-3 con l’Algeria, prima della sconfitta contro la Spagna.

Repubblica d’Irlanda-Austria: precedenti recenti

L’Austria è avanti nel bilancio complessivo dei precedenti contro la Repubblica d’Irlanda, avendo vinto 9 delle 16 sfide totali. La Repubblica d’Irlanda ha vinto 3 volte, mentre le altre 4 partite sono finite in pareggio.

L’ultimo confronto tra le due squadre si è giocato a Dublino, nel giugno 2017. La gara di qualificazione al Mondiale 2018 si è conclusa sull’1-1 all’Aviva Stadium. L’Austria è passata in vantaggio nel primo tempo con un gol di Martin Hinteregger, ma l’Irlanda ha reagito nel finale, conquistando un punto grazie al pareggio all’85’ firmato da Jonathan Walters.