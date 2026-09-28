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Come acquistare i biglietti per Repubblica Ceca-Inghilterra: prezzi della Nations League UEFA, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Biglietti
UEFA Nations League A
Cechia
Inghilterra

La Repubblica Ceca affronta l'Inghilterra nella UEFA Nations League A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Inghilterra affronta la Cechia due volte nel giro di quindici giorni nell'ambito della sua campagna di UEFA Nations League 2026/27, con la squadra di Thomas Tuchel che farà visita a Praga prima di ospitare la gara di ritorno a Wembley. Entrambe le partite fanno parte di un duro calendario del Gruppo A3 della Lega A, che comprende anche Spagna e Croazia, e questo doppio confronto potrebbe rivelarsi decisivo per l'esito finale del girone.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c'è da sapere su come acquistare i biglietti per Cechia-Inghilterra, comprese date delle partite, prezzi e dove comprarli.

Quando si gioca Repubblica Ceca-Inghilterra di UEFA Nations League A?

Cechia-Inghilterra inizierà alle 20:45 ora locale di martedì 29 settembre 2026, alla Fortuna Arena di Praga.

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UEFA Nations League A - Game Week 2
Fortuna Arena

Dove acquistare i biglietti per Cechia-Inghilterra?

I biglietti per la partita di Wembley vengono inizialmente messi a disposizione attraverso il portale ufficiale di biglietteria England Football, con priorità solitamente riservata ai membri dell'England Supporters Travel Club e agli abbonati affiliati alla FA prima che l'eventuale quota residua venga messa in vendita generale. I canali ufficiali della federazione ceca rappresentano l'equivalente primo punto di riferimento per la gara esterna di Praga.

Ecco alcune cose da sapere sull'acquisto dei biglietti per questo doppio confronto:

  • Vendita generale ufficiale – si apre dopo la chiusura delle finestre di priorità per i membri, di solito più vicino al giorno della partita
  • Biglietti per il settore ospiti – le quote per Praga sono gestite attraverso i canali della federazione ceca, con disponibilità limitata per il seguito in trasferta dell'Inghilterra
  • Trasferimenti garantiti – ogni acquisto su StubHub è coperto dal programma FanProtect della piattaforma, dando agli acquirenti la sicurezza che i biglietti siano validi e arrivino in tempo per il giorno della partita
  • Mercato secondario – StubHub è la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti

Dal momento che questa è una delle quattro partite che l'Inghilterra giocherà nell'arco di due settimane, si consiglia di prenotare in anticipo per entrambe le gare, in particolare per quella casalinga a Wembley.

Quanto costano i biglietti per Cechia-Inghilterra?

I prezzi ufficiali per la partita di Wembley variano in base alla posizione del posto, con il portale di biglietteria England Football che offre l'intera gamma, dai posti standard a quelli premium, al prezzo nominale fino a esaurimento della disponibilità. Per la gara di Praga si applicano allo stesso modo i prezzi ufficiali della federazione ceca.

StubHub è la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale sono esauriti, e questa è una guida approssimativa a cosa aspettarsi lì:

  • Posti più economici (Wembley): da circa £40 a £60, in genere negli anelli superiori dietro le porte
  • Posti di fascia media (Wembley): posti centrali lungo la linea di metà campo, a un prezzo sensibilmente più alto
  • Posti premium (Wembley): oltre £200 per la partita più importante delle due
  • Biglietti per la trasferta (Praga): in generale più accessibili al prezzo nominale rispetto a una serata a Wembley, anche se la disponibilità per la quota destinata all'Inghilterra è limitata

Come per qualsiasi partita internazionale, i prezzi possono cambiare con l'avvicinarsi del giorno della gara, quindi bloccare il proprio posto prima piuttosto che dopo è generalmente l'opzione più sicura se si ha un budget specifico.

Cechia-Inghilterra di UEFA Nations League A: tutto quello che c'è da sapere

Forma di Cechia e Inghilterra

La Cechia arriva a questa sfida con un periodo difficile alle spalle, avendo raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 3-0 contro il Messico al Mondiale, e durante quel torneo ha anche pareggiato 1-1 con il Sudafrica. Nelle cinque partite, la Cechia ha segnato sette gol e ne ha subiti sette, con le vittorie arrivate nelle amichevoli contro Guatemala e Kosovo.

Le ultime cinque partite dell'Inghilterra delineano un quadro più netto. La squadra di Tuchel ne ha vinte quattro e persa una, segnando 14 gol e subendone sette in questo periodo. La partita più recente è stata una vittoria per 6-4 contro la Francia nei quarti di finale del Mondiale. L'unica sconfitta in questa sequenza è arrivata contro l'Argentina, che ha eliminato l'Inghilterra in semifinale.

CEC

CEC - Forma

GTM
V3-1
CDS
S2-1
SDA
D1-1
MEX
S0-3
CRO
S1-2
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ING

ING - Forma

MEX
V2-3
NOR
V1-2
ARG
S1-2
FRA
V4-6
SPA
S2-3
Gol segnato (subito)
14/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Cechia-Inghilterra: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste squadre risale a Euro 2020, quando l'Inghilterra vinse 1-0 a Praga. Prima di allora, la Cechia batté l'Inghilterra 2-1 a Praga nelle qualificazioni agli Europei nell'ottobre 2019, un risultato arrivato dopo il 5-0 dell'Inghilterra nella gara di ritorno a Wembley all'inizio dello stesso anno. I quattro precedenti presenti nel dataset comprendono anche un pareggio per 2-2 in amichevole nell'agosto 2008.

Testa a testa

CechiaPareggioInghilterra
1
1
2
Campionato Europeo
Cechia badge
Cechia
CEC
0
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
1
FIN
European Championship Qualification
Cechia badge
Cechia
CEC
2
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
1
FIN
European Championship Qualification
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
5
Cechia badge
Cechia
CEC
0
FIN
Amichevoli
Inghilterra badge
Inghilterra
ING
2
Cechia badge
Cechia
CEC
2
FIN
4Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

Cechia-Inghilterra: classifica

Nel Gruppo A3 della UEFA Nations League, la Cechia occupa attualmente il secondo posto mentre l'Inghilterra è terza.

Grp. 3

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpagnaSpagnaSPA
110032+13
V
2
CroaziaCroaziaCRO
110021+13
V
3
InghilterraInghilterraING
100123-10
S
4
CechiaCechiaCEC
100112-10
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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