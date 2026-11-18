Il Rennes ospita il Monaco domenica 13 dicembre 2026 al Roazhon Park di Rennes.

Nella stagione 2025–26, il Rennes ha travolto il Monaco per 4-1 al Roazhon Park nel novembre 2025. Il Monaco si è preso una netta rivincita nell’ultimo confronto, nel gennaio 2026, imponendosi per 4-0 allo Stade Louis II.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti per Rennes-Monaco, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Rennes-Monaco di Ligue 1?

Rennes-Monaco si gioca al Roazhon Park di Rennes domenica 13 dicembre 2026.

Come acquistare i biglietti per Rennes-Monaco di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti per Rennes-Monaco di Ligue 1:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dello Stade Rennais: Acquistare direttamente dal sito ufficiale del Rennes è l’opzione più affidabile e sicura, soprattutto se la partita si disputa al Roazhon Park.

Acquistare direttamente dal sito ufficiale del Rennes è l’opzione più affidabile e sicura, soprattutto se la partita si disputa al Roazhon Park. Biglietteria ufficiale dell’AS Monaco (settore ospiti): Se tifi per il Monaco, i biglietti per il settore ospiti devono essere acquistati direttamente sul portale ufficiale dell’AS Monaco o tramite gruppi di tifosi autorizzati che si recano alla partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare quelli per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Rennes-Monaco di Ligue 1?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Rennes e Monaco:

1. Canali ufficiali dei club

Categoria standard / anelli superiori: Generalmente costano da 20 a 35 € .

Generalmente costano . Tribune laterali e posti nella fascia intermedia: Costano solitamente da 40 a 75 € .

Costano solitamente . Pacchetti VIP e hospitality: Partono da circa 150 € e arrivano a 300 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Rivendita standard / anello superiore: I prezzi partono solitamente da circa 60-80 € .

I prezzi partono solitamente da circa . Tribune lungo il campo / settori premium: I prezzi vanno spesso da 100 a 150 € e oltre .

I prezzi vanno spesso . Biglietti molto richiesti / piattaforme verificate: I prezzi si aggirano tra 110 e 130 €.

Rennes-Monaco di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Rennes e Monaco

Il Rennes ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’ultimo risultato è stata la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Lille in Ligue 1 l’8 novembre; il 30 ottobre ha inoltre subito una pesante sconfitta per 5-2 contro il Nizza. Tra questi due risultati si colloca il pareggio a reti inviolate con l’Olympiacos in Europa League. L’unica vittoria di questa serie è arrivata contro lo Strasburgo, battuto 3-0 in Ligue 1 il 25 ottobre, mentre il pareggio per 2-2 con la Juventus in Europa aggiunge un altro elemento a un periodo altalenante.

Il Monaco ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L’ultima uscita si è conclusa con un pareggio per 1-1 sul campo del Le Mans in Ligue 1 il 9 novembre, dopo la sconfitta per 3-1 contro il Paris FC del 1° novembre. La squadra ha conquistato due vittorie consecutive in Conference League, battendo il Friburgo 3-0 e il Nordsjaelland 2-0, e il 25 ottobre ha pareggiato 1-1 con il Lille in campionato.

Rennes-Monaco: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è giocato il 31 gennaio 2026, quando il Monaco ha battuto il Rennes per 4-0 in casa in Ligue 1. Prima di allora, il Rennes aveva vinto 4-1 in casa contro il Monaco nel novembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Monaco ha ottenuto tre vittorie contro le due del Rennes; in quelle partite le squadre hanno segnato complessivamente 17 goal.