Il Rennes affronta il Marsiglia venerdì 11 settembre 2026 al Roazhon Park di Rennes.

Gli ospiti hanno il sopravvento nei recenti precedenti, compresa la vittoria per 3-1 sul Rennes nel precedente incrocio di Ligue 1 del maggio 2026. Questa sfida chiave offrirà a entrambi i club una grande opportunità per conquistare punti vitali mentre la stagione di Ligue 1 prende forma.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Rennes-Marsiglia, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Rennes-Marsiglia di Ligue 1?

Rennes-Marsiglia si giocherà al Roazhon Park di Rennes, con le informazioni ufficiali sulla trasmissione che al momento non sono disponibili per questa partita.

Ligue 1 - Game Week 4 11 set 2026 - 14:45 Roazhon Park

Come acquistare i biglietti per Rennes-Marsiglia di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Rennes e Marsiglia al Roazhon Park, segui queste opzioni standard di acquisto:

Sito ufficiale del club: Visita il portale ufficiale di biglietteria dello Stade Rennais (billetterie.staderennais.com) per creare un account, selezionare la partita dell'11 settembre, scegliere il settore preferito usando la mappa interattiva dello stadio e completare l'acquisto in sicurezza.

Boutique ufficiale della squadra: Acquista i biglietti di persona direttamente al fanshop ufficiale del Roazhon Park (Boutique Officielle in fondo alla tribuna Groupe Rose) a Rennes prima del giorno della partita, salvo disponibilità.

Biglietterie dello stadio: Acquista i posti di ingresso generale rimanenti alle biglietterie del Roazhon Park il giorno della partita, che in genere aprono 1,5 ore prima del calcio d'inizio.

Piattaforme di rivendita secondaria: Se i biglietti ufficiali del club sono esauriti, cerca i tagliandi su piattaforme secondarie come StubHub per assicurarti posti sul mercato secondario.

Quanto costano i biglietti per Rennes-Marsiglia di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Rennes e Marsiglia al Roazhon Park variano in base alla categoria del posto, al canale di acquisto e alla domanda di mercato:

Biglietti ufficiali del club: I normali biglietti di ingresso generale a prezzo pieno tramite la biglietteria ufficiale dello Stade Rennais vanno in genere da 25 £ a 85 £ (da 30 € a 100 €), a seconda che si scelgano posti nell'anello superiore dietro le porte o posti centrali nell'anello inferiore.

Mercato della rivendita secondaria: Sulle piattaforme di rivendita come StubHub , i posti di ingresso generale partono generalmente da circa 90 £ a 115 £ (da 115 $ a 145 $ / da 105 € a 135 €) per l'ingresso standard, mentre i posti di fascia intermedia e premium vanno da 150 £ a 210 £ .

Pacchetti VIP e hospitality: I pacchetti ufficiali hospitality per il giorno della partita, con accesso lounge e posti premium con vista sul campo, vanno da 250 £ a oltre 500 £ per biglietto.

Rennes-Marsiglia di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Rennes e Marsiglia

Il Rennes ha collezionato un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, considerando sia il precampionato sia gli impegni ufficiali. L'uscita più recente si è conclusa con un 2-2 contro il Paris Saint-Germain in Ligue 1, risultato arrivato dopo essere stato sotto 2-0 all'intervallo. In precedenza, nel precampionato, ha perso 2-4 contro il Brentford e 2-1 contro il Sunderland, e ha pareggiato 3-3 con il Galatasaray. Non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite.

Il recente stato di forma del Marsiglia offre un netto contrasto. Ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'unica sconfitta è arrivata contro l'Atletico Madrid in un'amichevole precampionato. Ha battuto lo Strasburgo 4-0 all'esordio in Ligue 1, ha vinto 3-1 contro l'Athletic Bilbao e ha superato l'Al-Shahaniya 3-0 nelle precedenti gare di preparazione. La squadra di Genesio ha segnato 13 gol in queste cinque partite.

Rennes-Marsiglia: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra questi club si è giocato il 17 maggio 2026, quando il Marsiglia ha battuto il Rennes 3-1 al Velodrome in Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide, il Marsiglia ha il bilancio migliore, con tre vittorie contro una del Rennes, con un'ulteriore vittoria del Marsiglia arrivata in Coupe de France. La partita più recente al Roazhon Park presente in questo dataset è stata la vittoria per 1-0 del Rennes nell'agosto 2025, anche se per il resto il Marsiglia ha dominato gli incroci recenti, compreso il successo per 4-2 al Velodrome nel maggio 2025.

Classifica di Rennes e Marsiglia

Nella classifica di Ligue 1, il Marsiglia è attualmente in testa, mentre il Rennes occupa il nono posto.