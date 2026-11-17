Il Rennes ospita la Dinamo Zagreb giovedì 10 dicembre 2026 al Roazhon Park di Rennes.

L’unico precedente risale alla fase a gironi della Coppa UEFA, il 20 dicembre 2007, al Roazhon Park. Quella partita, molto equilibrata, si concluse sull’1-1, con Stéphane Mbia autore del pareggio nel finale per la squadra francese.

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Quando si gioca Rennes-Dinamo Zagreb in Europa League?

Rennes-Dinamo Zagreb si gioca al Roazhon Park di Rennes giovedì 10 dicembre 2026.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 12:45 Roazhon Park

Come acquistare i biglietti per Rennes-Dinamo Zagreb in Europa League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Europa League tra Rennes e Dinamo Zagreb:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: I biglietti del mercato primario possono essere acquistati direttamente tramite il portale ufficiale o le biglietterie dello Stade Rennais FC, soprattutto se si è soci del club o si gode di uno status di fedeltà.

2. Piattaforme di rivendita

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità del mercato primario sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Rennes-Dinamo Zagreb in Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra Rennes e Dinamo Zagreb:

1. Canali ufficiali del club

Ingresso ordinario: Prezzi indicativamente compresi tra 25 € e 80 €.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti presso il club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti nell’anello superiore o con visuale standard: In genere partono da circa 85-107 € .

In genere partono da circa . Posti premium, con visuale laterale o nell’anello inferiore: Spesso partono da 130 €.

Rennes-Dinamo Zagreb in Europa League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Rennes e Dinamo Zagreb

Il Rennes ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-2 contro il Lille in Ligue 1 l’8 novembre, arrivata dopo lo 0-0 con l’Olympiacos in Europa League. A fine ottobre ha battuto lo Strasburgo 3-0, ma ha anche perso nettamente contro il Nizza per 5-2. In queste cinque partite, il Rennes ha segnato sei goal e ne ha subiti nove.

La Dinamo Zagreb ha vinto tre delle ultime cinque partite ufficiali e ne ha perse due. L’ultima si è conclusa con una vittoria per 1-3 contro l’NK Varazdin in HNL l’8 novembre: il successo in campionato ha fatto seguito a quello contro il Sunderland in Europa League. La sconfitta per 2-4 contro il NEC Nijmegen in Europa, risalente a inizio ottobre, è la più pesante tra quelle recenti. Nelle cinque partite, la Dinamo Zagreb ha segnato nove goal e ne ha subiti sei.

Rennes-Dinamo Zagreb: i precedenti recenti

L’unico incontro tra Rennes e Dinamo Zagreb registrato in questi dati si è disputato in Europa League il 20 dicembre 2007 ed è terminato 1-1 al Roazhon Park. Con un solo precedente tra i due club, i riferimenti storici in vista di questa sfida sono limitati.