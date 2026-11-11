Il Rennes ospita il Brest sabato 5 Desember 2026 al Roazhon Park di Rennes.

Nell'ultimo confronto di campionato, il 4 aprile 2026, il Rennes ha conquistato una sofferta vittoria per 4-3 sul campo del Brest al termine di una partita ricca di emozioni. Prima di allora, il Rennes aveva ottenuto anche un netto successo casalingo per 3-1 al Roazhon Park nel dicembre 2025.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti di Rennes-Brest, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Rennes-Brest di Ligue 1?

Rennes-Brest si gioca al Roazhon Park di Rennes sabato 5 Desember 2026.

Ligue 1 - Game Week 13 6 dic 2026 - 11:15 Roazhon Park

Come acquistare i biglietti per Rennes-Brest di Ligue 1?

Ecco le opzioni e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Rennes e Brest:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: La soluzione più diretta e affidabile è acquistare i biglietti tramite il portale ufficiale del Rennes, che offre posti nelle categorie standard ai prezzi ufficiali.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita, come Ticombo. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Rennes-Brest di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Rennes e Brest:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard nell'anello superiore o nelle curve: In genere partono da circa 20-25 € .

In genere partono da circa . Posti standard nelle tribune laterali: In genere costano tra 45 e 65 € .

In genere costano tra . Tribuna centrale o categoria 1: Partono da circa 70-95 € .

Partono da circa . Pacchetti hospitality e VIP: Vanno da 200 a oltre 500 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come Ticombo propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Categoria 2 o settori superiori: Partono da circa 80-95 € per l'anello superiore o i settori meno centrali.

Partono da circa per l'anello superiore o i settori meno centrali. Posti di categoria 1: In genere costano 110-140 € .

In genere costano . Rivendita di biglietti VIP e premium: Partono da circa 160-200 € o più.

Rennes-Brest di Ligue 1: Tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Rennes e Brest

Il Rennes ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta per 5-2 contro il Nizza in Ligue 1 il 30 ottobre, anche se cinque giorni prima aveva battuto lo Strasburgo per 3-0 in campionato. In questa serie di risultati figura anche un pareggio per 2-2 con la Juventus in Europa League. Nelle cinque partite, il Rennes ha segnato 16 goal e ne ha subiti 14: numeri che fotografano una squadra prolifica in attacco, ma vulnerabile in difesa.

Il Brest ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una vittoria per 2-0 sul campo del Lorient in Ligue 1 il 2 novembre; a ottobre ha battuto anche l'Angers per 5-1 in campionato. Completano la serie una sconfitta per 2-1 contro il Nizza e due pareggi, uno in amichevole contro il Monza e uno contro il Lille. In queste cinque partite il Brest ha segnato 11 goal e ne ha subiti sei.

Rennes-Brest: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 4 aprile 2026, quando il Rennes ha vinto 4-3 sul campo del Brest in Ligue 1. Prima di allora, il Rennes aveva ottenuto una vittoria casalinga per 3-1 nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Rennes ha conquistato tre vittorie contro le due del Brest, con 19 goal complessivi in quelle sfide.