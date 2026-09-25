Come acquistare i biglietti per Rennes-Auxerre: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Rennes affronta l'Auxerre domenica 11 ottobre 2026 al Roazhon Park di Rennes.

L'Auxerre ha offerto una delle sue prestazioni più nette nel novembre 2024, battendo il Rennes 4-0 allo Stade de l'Abbé-Deschamps. Il Rennes ha poi risposto a sua volta in modo dominante, ottenendo un netto successo esterno per 3-0 contro l'Auxerre nella sfida del febbraio 2026.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Rennes-Auxerre, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Rennes-Auxerre in Ligue 1?

Rennes-Auxerre si gioca al Roazhon Park di Rennes domenica 11 ottobre 2026.

Ligue 1 - Game Week 6 11 ott 2026 - 11:15 Roazhon Park

Come acquistare i biglietti per Rennes-Auxerre di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Stade Rennais e AJ Auxerre al Roazhon Park, segui questi passaggi standard:

1. Piattaforma ufficiale di biglietteria del club

Il modo principale per acquistare biglietti di ingresso generale è attraverso il sito ufficiale di biglietteria dello Stade Rennais (billetterie.staderennais.com). I biglietti vengono generalmente messi in vendita alcune settimane prima della partita. I membri dello Stade Rennais e gli abbonati spesso ricevono accesso prioritario prima dell'apertura della vendita al pubblico generale.

2. Mercato ufficiale di rivendita dei biglietti

Se i posti di ingresso generale vanno esauriti, lo Stade Rennais gestisce un portale ufficiale di rivendita integrato nel proprio sito di biglietteria, che consente agli abbonati di rivendere in sicurezza i propri posti al valore nominale.

3. Tifosi ospiti (sostenitori dell'Auxerre)

I tifosi ospiti che desiderano sedersi nel settore ospiti devono acquistare i biglietti direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria dell'AJ Auxerre o tramite l'allocazione del club per le trasferte.

Quanto costano i biglietti per Rennes-Auxerre di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Stade Rennais e AJ Auxerre al Roazhon Park variano a seconda di dove e quando li acquisti:

1. Biglietteria ufficiale (valore nominale)

Posti di categoria standard: in genere vanno da 20 € a 60 € per le normali partite di Ligue 1 se acquistati direttamente tramite il portale ufficiale di biglietteria dello Stade Rennais.

Posti premium / tribune centrali: i posti situati nelle tribune laterali centrali generalmente vanno da 70 € a 100 € .

Allocazione per i tifosi ospiti: i biglietti del settore ospiti per i sostenitori dell'Auxerre in trasferta sono generalmente limitati dai regolamenti della Ligue 1 a circa 10 € a 15 € .

2. Rivendita ufficiale dei biglietti e mercato secondario

Piattaforme di biglietteria secondaria e rivendita: sulle piattaforme di biglietteria secondaria come StubHub, i prezzi di partenza iniziano generalmente intorno a 70 €-75 € a biglietto, con inserzioni medie comprese tra 100 € e 115 € a seconda della domanda, della categoria del posto e delle commissioni di gestione.

Rennes-Auxerre di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Rennes e Auxerre

Il Rennes arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare di Ligue 1, dopo aver battuto più di recente l'Angers per 2-1 il 6 settembre. La sua serie di cinque partite include anche un pareggio per 2-2 con il Paris Saint-Germain e una vittoria per 3-2 sul Le Mans, con due sconfitte complessive, entrambe in amichevoli precampionato contro Sunderland e Brentford. Nelle cinque partite, il Rennes ha segnato nove gol e ne ha subiti undici, anche se il suo rendimento in campionato è stato sensibilmente migliore.

L'Auxerre ha perso le ultime tre partite di Ligue 1 senza ottenere una vittoria nella competizione. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Lione il 4 settembre, mentre nei turni precedenti era stato battuto 5-2 dal Lens e 3-1 dall'Angers. Gli unici risultati positivi nel campione di cinque partite sono arrivati nel precampionato, con una vittoria per 1-0 sul campo del Werder Brema e un pareggio per 1-1 con il Troyes. In campionato, l'Auxerre ha segnato tre gol e ne ha subiti undici.

Rennes-Auxerre: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre risale al febbraio 2026, quando il Rennes ha vinto 3-0 in trasferta sul campo dell'Auxerre in Ligue 1. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Rennes conta due vittorie contro l'unica dell'Auxerre, con due pareggi. Il precedente al Roazhon Park, nell'ottobre 2025, si è chiuso sul 2-2, mentre l'unica vittoria dell'Auxerre in questa serie è stata il 4-0 casalingo del novembre 2024.