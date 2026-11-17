La Real Sociedad ospita il Torreense giovedì 10 dicembre 2026 alla Reale Arena di San Sebastian.

La sfida della fase campionato sarà un raro incontro internazionale tra un'importante squadra della massima serie spagnola e un'ambiziosa formazione portoghese. Le due squadre arriveranno alla Reale Arena forti di percorsi europei differenti e del rispettivo stato di forma recente, con l'obiettivo di conquistare punti preziosi nella fase campionato.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere per assicurarti i biglietti per Real Sociedad-Torreense, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Sociedad-Torreense di Europa League?

Real Sociedad-Torreense si gioca giovedì 10 dicembre 2026 alla Reale Arena di San Sebastian.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 15:00 Reale Arena

Come acquistare i biglietti per Real Sociedad-Torreense di Europa League?

Ecco i canali e le opzioni di acquisto disponibili per la prossima partita di Europa League tra Real Sociedad e Torreense:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: L'acquisto diretto tramite il sito ufficiale o la biglietteria della Real Sociedad resta il metodo principale e più affidabile per assicurarsi posti alla Reale Arena al prezzo nominale.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Real Sociedad-Torreense di Europa League?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra Real Sociedad e Torreense:

1. Canali ufficiali del club

Prezzi nominali: Partono generalmente da circa 70 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti messi in vendita direttamente dal club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi d'ingresso / posti più economici: Partono da circa 130-250 € .

Partono da circa . Posti standard e di fascia intermedia: Tra 250 e 550 € .

Tra . Hospitality premium e settori migliori: Prezzi a partire da oltre 1.000 €.

Real Sociedad-Torreense di Europa League: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Real Sociedad e Torreense

La Real Sociedad ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha battuto 1-0 il Rayo Vallecano in Liga e ha anche pareggiato 1-1 con il Lione in Europa League. In precedenza aveva battuto il Lillestroem 6-0 in Europa e il Levante 2-1 in campionato; l'unica sconfitta è arrivata contro l'Athletic Bilbao. In queste cinque partite la Real Sociedad ha segnato 11 goal e ne ha subiti quattro.

Il Torreense ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell'ultima gara ha perso 2-3 contro l'Uniao de Leiria in Liga Portugal 2, dopo aver battuto 3-2 l'Ararat Armenia in Europa League. Tra i risultati recenti figura anche una pesante sconfitta per 4-1 contro il Ferencvaros. Nelle cinque partite il Torreense ha segnato sette goal e ne ha subiti otto.

Real Sociedad-Torreense: I precedenti recenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra Real Sociedad e Torreense. Questa partita rappresenta un raro confronto sulla scena europea tra un club spagnolo e uno della seconda divisione portoghese.