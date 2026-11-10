La Real Sociedad ospita il Siviglia domenica 29 novembre 2026 alla Reale Arena di San Sebastian.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato a maggio 2026, il Siviglia ha battuto di misura la Real Sociedad per 1-0 al Ramón Sánchez Pizjuán. In precedenza, nella stagione 2025-26, la Real Sociedad aveva ottenuto una vittoria casalinga per 2-1 contro il Siviglia alla Reale Arena nell’ottobre 2025.

Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Real Sociedad-Siviglia, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Real Sociedad-Siviglia di Liga?

Real Sociedad-Siviglia si gioca alla Reale Arena di San Sebastian domenica 29 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 14 29 nov 2026 - 15:00 Reale Arena

Come acquistare i biglietti per Real Sociedad-Siviglia di Liga?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di Liga tra Real Sociedad e Siviglia:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale della Real Sociedad: Il modo più diretto e affidabile per acquistare i biglietti ufficiali è il portale di biglietteria della Real Sociedad, soprattutto se cerchi posti destinati al pubblico alla Reale Arena.

Il modo più diretto e affidabile per acquistare i biglietti ufficiali è il portale di biglietteria della Real Sociedad, soprattutto se cerchi posti destinati al pubblico alla Reale Arena. Canali ufficiali del Siviglia FC: I tifosi ospiti diretti a San Sebastian possono spesso richiedere o acquistare i biglietti del settore a loro riservato tramite il sistema di biglietteria ufficiale del Siviglia.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti per i posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Real Sociedad-Siviglia di Liga?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Real Sociedad e Siviglia:

1. Canali ufficiali dei club

Posti ordinari (anello superiore): In genere costano tra 25 e 50 € .

In genere costano tra . Posti ordinari (anello inferiore): In genere costano tra 50 e 90 € .

In genere costano tra . Posti migliori nell’anello inferiore / posti centrali: Di solito costano tra 90 e 120 € .

Di solito costano tra . Pacchetti VIP e hospitality: Prezzi a partire da circa 250 €, anche superiori.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti rivenduti nell’anello superiore: I prezzi partono generalmente da circa 40-65 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti ordinari rivenduti nell’anello inferiore: I prezzi sono comunemente compresi tra 70 e 140 € .

I prezzi sono comunemente compresi tra . Posti rivenduti lungo le linee laterali: I prezzi sono spesso compresi tra 110 e 220 € .

I prezzi sono spesso compresi tra . Pacchetti VIP e hospitality aziendale rivenduti: I prezzi vanno da 350 a oltre 800 €.

Real Sociedad-Siviglia di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Real Sociedad-Siviglia: Lo stato di forma

La Real Sociedad arriva a questa partita in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni. Nell’ultima partita ha battuto il Levante per 2-1 in Liga, dopo il successo per 6-0 contro il Lillestroem in Europa League. In questa serie di incontri, la squadra di Matarazzo ha anche vinto 5-2 in casa del Malaga in Liga. Nelle cinque partite la Real Sociedad ha segnato quindici gol e ne ha subiti sette, numeri che confermano il suo ottimo momento in attacco.

Il Siviglia ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha battuto l’Osasuna per 2-0 in Liga, dopo aver perso 4-1 contro il Real Madrid e 1-3 contro il Barcellona. In precedenza aveva pareggiato 3-3 con il Levante. La squadra di Garcia ha segnato sette gol e ne ha subiti dieci in queste cinque partite: il rendimento difensivo è chiaramente motivo di preoccupazione.

Real Sociedad-Siviglia: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale a maggio 2026, quando il Siviglia ha battuto la Real Sociedad per 1-0 in Liga al Ramón Sánchez Pizjuán. Prima di allora, nell’ottobre 2025, la Real Sociedad aveva vinto 2-1 in casa contro il Siviglia. Negli ultimi cinque scontri diretti in Liga, entrambe le squadre hanno ottenuto due vittorie e un pareggio. Sono state sfide sempre combattute, con risultati distribuiti in modo quasi equilibrato tra i due club.