La Real Sociedad ospita il Rayo Vallecano domenica 8 novembre 2026 alla Reale Arena di San Sebastián.

Le sfide tra Real Sociedad e Rayo Vallecano sono spesso ricche di gol, come dimostra il 3-3 del loro ultimo incontro in Liga, disputato il 26 aprile 2026. Prima di quel pareggio con sei reti, la Real Sociedad aveva battuto nettamente il Rayo Vallecano per 3-1 negli ottavi di finale di Copa del Rey.

Scopri con GOAL tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Real Sociedad-Rayo Vallecano: dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Sociedad-Rayo Vallecano di Liga?

Real Sociedad-Rayo Vallecano si gioca alla Reale Arena di San Sebastián domenica 8 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 10:15 Reale Arena

Come acquistare i biglietti per Real Sociedad-Rayo Vallecano di Liga?

Le modalità di acquisto dei biglietti per una partita di Liga tra Real Sociedad e Rayo Vallecano dipendono dallo stadio che ospita l’incontro, poiché i biglietti vengono distribuiti direttamente dal club di casa.

1. Canali ufficiali dei club

Partite in casa della Real Sociedad (Reale Arena, San Sebastián): I biglietti si acquistano sul portale ufficiale della Real Sociedad. I soci del club e gli abbonati hanno accesso prioritario alla vendita prima che gli eventuali posti rimanenti siano messi a disposizione del pubblico.

I biglietti si acquistano sul portale ufficiale della Real Sociedad. I soci del club e gli abbonati hanno accesso prioritario alla vendita prima che gli eventuali posti rimanenti siano messi a disposizione del pubblico. Partite in casa del Rayo Vallecano (Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid): I biglietti si acquistano sul sito ufficiale del Rayo Vallecano. Poiché Vallecas è uno stadio più piccolo e raccolto, la disponibilità per il pubblico è spesso molto limitata rispetto a quella degli impianti più grandi della Liga.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli della vendita iniziale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Real Sociedad-Rayo Vallecano di Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per una partita di Liga tra Real Sociedad e Rayo Vallecano, suddivisi tra canali ufficiali dei club e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard (curve e angoli): Di solito costano da 25 a 50 € in settori come il Fondo Norte e il Fondo Sur.

Di solito costano da in settori come il Fondo Norte e il Fondo Sur. Tribune laterali (tribuna est e tribuna principale): Costano generalmente da 40 a 90 € , a seconda della posizione rispetto al centro del campo e dell’altezza del settore.

Costano generalmente da , a seconda della posizione rispetto al centro del campo e dell’altezza del settore. Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni premium del club, con accesso alle lounge e servizi di ristorazione, costano generalmente da 120 a oltre 400 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti standard e per gli anelli superiori: I prezzi di partenza si aggirano generalmente tra 45 e oltre 60 € , a seconda della domanda e della disponibilità.

I prezzi di partenza si aggirano generalmente tra , a seconda della domanda e della disponibilità. Tribune laterali e posti premium: I posti di fascia intermedia e quelli nei settori laterali più richiesti costano comunemente tra 90 e oltre 250 € .

I posti di fascia intermedia e quelli nei settori laterali più richiesti costano comunemente tra . Hospitality VIP e rivendita dei posti migliori: I settori aziendali esclusivi, i posti più ambiti lungo le linee laterali esauriti sui canali ufficiali e le offerte più richieste superano spesso la fascia di 300-500 €.

Real Sociedad-Rayo Vallecano di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Real Sociedad e Rayo Vallecano

La Real Sociedad ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, segnando otto gol e subendone nove. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-0 nell’amichevole contro l’Athletic Bilbao del 2 ottobre. In Liga ha vinto 3-2 in trasferta contro il Valencia e 3-2 sul campo dell’Elche, ma ha subito tre gol senza segnarne nessuno in casa contro l’Atletico Madrid.

Il Rayo Vallecano ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga, segnando 11 gol e subendone 13. L’ultima gara si è chiusa sull’1-1 in casa contro l’Osasuna. La vittoria per 2-1 sull’Espanyol è stata il risultato migliore di questa serie, anche se le sconfitte contro Barcellona e Real Madrid, con un punteggio complessivo di 9-3, evidenziano il divario rispetto alle squadre di vertice del campionato.

Real Sociedad-Rayo Vallecano: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è concluso 3-3 il 26 aprile 2026, quando il Rayo Vallecano ha ospitato la Real Sociedad in Liga. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, la Real Sociedad è in vantaggio con due vittorie contro le due del Rayo e un pareggio. Le squadre si sono affrontate anche in Copa del Rey nel gennaio 2025: alla Reale Arena, la Real Sociedad ha vinto 3-1.