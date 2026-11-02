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Come acquistare i biglietti per Real Sociedad-Rayo Vallecano: prezzi per LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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La Real Sociedad sfida il Rayo Vallecano in LaLiga. Ecco come assicurarti i biglietti.

La Real Sociedad ospita il Rayo Vallecano domenica 8 novembre 2026 alla Reale Arena di San Sebastián.

Le sfide tra Real Sociedad e Rayo Vallecano sono spesso ricche di gol, come dimostra il 3-3 del loro ultimo incontro in Liga, disputato il 26 aprile 2026. Prima di quel pareggio con sei reti, la Real Sociedad aveva battuto nettamente il Rayo Vallecano per 3-1 negli ottavi di finale di Copa del Rey.

Scopri con GOAL tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Real Sociedad-Rayo Vallecano: dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Sociedad-Rayo Vallecano di Liga?

Real Sociedad-Rayo Vallecano si gioca alla Reale Arena di San Sebastián domenica 8 novembre 2026.

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LaLiga - Game Week 12
Reale Arena

Come acquistare i biglietti per Real Sociedad-Rayo Vallecano di Liga?

Le modalità di acquisto dei biglietti per una partita di Liga tra Real Sociedad e Rayo Vallecano dipendono dallo stadio che ospita l’incontro, poiché i biglietti vengono distribuiti direttamente dal club di casa.

1. Canali ufficiali dei club

  • Partite in casa della Real Sociedad (Reale Arena, San Sebastián): I biglietti si acquistano sul portale ufficiale della Real Sociedad. I soci del club e gli abbonati hanno accesso prioritario alla vendita prima che gli eventuali posti rimanenti siano messi a disposizione del pubblico.
  • Partite in casa del Rayo Vallecano (Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid): I biglietti si acquistano sul sito ufficiale del Rayo Vallecano. Poiché Vallecas è uno stadio più piccolo e raccolto, la disponibilità per il pubblico è spesso molto limitata rispetto a quella degli impianti più grandi della Liga.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli della vendita iniziale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Real Sociedad-Rayo Vallecano di Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per una partita di Liga tra Real Sociedad e Rayo Vallecano, suddivisi tra canali ufficiali dei club e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard (curve e angoli): Di solito costano da 25 a 50 € in settori come il Fondo Norte e il Fondo Sur.
  • Tribune laterali (tribuna est e tribuna principale): Costano generalmente da 40 a 90 €, a seconda della posizione rispetto al centro del campo e dell’altezza del settore.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni premium del club, con accesso alle lounge e servizi di ristorazione, costano generalmente da 120 a oltre 400 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Biglietti standard e per gli anelli superiori: I prezzi di partenza si aggirano generalmente tra 45 e oltre 60 €, a seconda della domanda e della disponibilità.
  • Tribune laterali e posti premium: I posti di fascia intermedia e quelli nei settori laterali più richiesti costano comunemente tra 90 e oltre 250 €.
  • Hospitality VIP e rivendita dei posti migliori: I settori aziendali esclusivi, i posti più ambiti lungo le linee laterali esauriti sui canali ufficiali e le offerte più richieste superano spesso la fascia di 300-500 €.

Real Sociedad-Rayo Vallecano di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Real Sociedad e Rayo Vallecano

La Real Sociedad ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, segnando otto gol e subendone nove. L’ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-0 nell’amichevole contro l’Athletic Bilbao del 2 ottobre. In Liga ha vinto 3-2 in trasferta contro il Valencia e 3-2 sul campo dell’Elche, ma ha subito tre gol senza segnarne nessuno in casa contro l’Atletico Madrid.

Il Rayo Vallecano ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga, segnando 11 gol e subendone 13. L’ultima gara si è chiusa sull’1-1 in casa contro l’Osasuna. La vittoria per 2-1 sull’Espanyol è stata il risultato migliore di questa serie, anche se le sconfitte contro Barcellona e Real Madrid, con un punteggio complessivo di 9-3, evidenziano il divario rispetto alle squadre di vertice del campionato.

RSO

RSO - Forma

GIL
D1-1
MAL
V2-5
LIL
V0-6
LEV
V2-1
ATH
S2-1
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
RAY

RAY - Forma

OSA
D1-1
GET
D1-1
ELC
S0-3
HUE
V2-3
CEL
V3-0
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Real Sociedad-Rayo Vallecano: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club si è concluso 3-3 il 26 aprile 2026, quando il Rayo Vallecano ha ospitato la Real Sociedad in Liga. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, la Real Sociedad è in vantaggio con due vittorie contro le due del Rayo e un pareggio. Le squadre si sono affrontate anche in Copa del Rey nel gennaio 2025: alla Reale Arena, la Real Sociedad ha vinto 3-1.

Testa a testa

Real SociedadPareggioRayo Vallecano
1
2
2
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FIN
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
FIN
Coppa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FIN
LaLiga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FIN
9Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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