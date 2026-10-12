La Real Sociedad ospita il Levante domenica 25 ottobre 2026 alla Reale Arena di San Sebastián.

I precedenti favoriscono la Real Sociedad, che ha ottenuto tre vittorie contro una del Levante negli ultimi cinque scontri diretti nella massima serie. Nel più recente confronto di Liga, disputato nell'aprile 2026, la Real Sociedad ha battuto il Levante 2-0 in casa.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Real Sociedad-Levante: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Real Sociedad-Levante di Liga?

LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 13:30 Reale Arena

Come acquistare i biglietti per Real Sociedad-Levante di Liga?

Per acquistare i biglietti della partita di Liga tra Real Sociedad e Levante alla Reale Arena (stadio Anoeta), hai a disposizione diversi canali principali:

1. Canali ufficiali di vendita

Sito ufficiale della Real Sociedad: È il canale principale per acquistare i biglietti per i posti ordinari delle partite casalinghe. Di solito la vendita al pubblico inizia alcune settimane prima dell'incontro.

Biglietteria del club (Taquilla): I biglietti possono essere acquistati anche direttamente alla biglietteria della Reale Arena di San Sebastián nei giorni precedenti la partita o il giorno stesso, in base alla disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare posti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli inizialmente messi in vendita sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Real Sociedad-Levante di Liga?

I prezzi dei biglietti della partita di Liga tra Real Sociedad e Levante variano in base al settore e al canale di vendita:

1. Biglietti ufficiali standard (posti ordinari)

I biglietti ufficiali acquistati direttamente tramite la Real Sociedad rientrano generalmente in queste fasce di prezzo:

Dietro le porte (Fondo Norte / Fondo Sur): 25–40 €

Tribuna est (Tribuna Este): 40–75 €

Tribuna principale/ovest (Tribuna Principal): 60–90 €

Ragazzi / bambini (sotto i 14 anni): 15–25 € (in base alla disponibilità dei posti nella categoria)

2. Pacchetti VIP e hospitality

Hospitality VIP / posti nei palchi: 120–350 € o più a persona (comprendono sedute imbottite, accesso alle lounge e servizio di ristorazione con specialità basche)

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: I prezzi sulle piattaforme di rivendita come StubHub partono generalmente da circa 65–90 € per i posti più economici e aumentano in base alla posizione e alla domanda in prossimità della partita.

Real Sociedad-Levante di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Real Sociedad e Levante

La Real Sociedad ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 2-3 in trasferta contro il Valencia in Liga, arrivata dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Bournemouth in Europa League. Prima ancora, era stata battuta 3-0 dall'Atletico Madrid. In queste cinque partite la Real Sociedad ha segnato sei goal e ne ha subiti sette; l'altro risultato positivo della serie è la vittoria per 2-3 sul campo dell'Elche.

Il Levante ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. Nell'incontro più recente ha perso 3-1 in casa del Villarreal; in precedenza, nello stesso periodo, era stato sconfitto 2-4 dal Barcellona. Il risultato migliore è la vittoria casalinga per 5-2 contro il Real Betis, mentre i pareggi a reti inviolate contro Malaga e Osasuna rappresentano i due punti persi. In queste cinque partite il Levante ha segnato sette goal e ne ha subiti undici.

Real Sociedad-Levante: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la Real Sociedad ha vinto 2-0 in casa in Liga. In precedenza, nel dicembre 2025, le due squadre avevano pareggiato 1-1 sul campo del Levante. Negli ultimi cinque scontri diretti di Liga registrati, la Real Sociedad conta tre vittorie contro una del Levante, oltre a un pareggio.